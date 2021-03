Video Eine Liebeserklärung an St.Gallen: Akris-Designer Albert Kriemler feiert seine Heimatstadt – und katapultiert sie auf die Weltbühne der Mode St.Gallen spielt in der neuesten Akris-Kollektion die Hauptrolle. Chefdesigner Albert Kriemler und Starregisseur Anton Corbijn bescheren dem Hauptsitz des Modehauses einen spektakulären Auftritt – trotz coronabedingt ausgefallenem Defilee in Paris. Odilia Hiller 08.03.2021, 18.34 Uhr

Paris, wo das Akris-Defilee wegen der Coronapandemie zum zweiten Mal nicht stattfinden kann, grüsst von weit her. Sehr weit.

Im Mittelpunkt der neuen Akris-Kollektion steht am Montagnachmittag eine ganz andere Stadt. Auf Kleidern, Jacken, Hosen, Taschen und unzähligen neu interpretierten St.Galler Stickereien: St.Gallen ist nicht nur Drehort für den Film, mit dem das St.Galler Modelabel Akris die Herbst-/Winterkollektion 2021/2022 präsentiert. Albert Kriemler, der bedeutendste Schweizer Modedesigner, widmet seiner Heimatstadt die ganze Kollektion.

Das Erbe der Ostschweizer Textilstadt

Auch in früheren Jahren fanden St.Galler Stickereien und Stoffe stets Eingang in Kriemlers Kollektionen, die er seit 17 Jahren zweimal jährlich im Rahmen der Prêt-à-porter-Modewoche in Paris präsentiert. Das Erbe der Ostschweizer Textilstadt, Hauptsitz des Familienunternehmens Akris, wird von der Marke gegen aussen immer wieder betont. Wohl nur deshalb wissen internationale Stars wie Angelina Jolie, Prinzessinnen wie Charlène von Monaco oder Chefredakteurinnen von «Vogue» bis «InStyle», wo St.Gallen liegt.

Noch nie jedoch war St.Gallen als Stadt – und schon gar nicht als Landkarte – die Hauptinspiration für eine Kollektion des Designers, der sich gerne von Motiven aus Kunst und Architektur inspirieren lässt. Diesmal geht Kriemler einen neuen Weg.

Einen Weg, der die Zeit des Zurückgeworfenseins auf sich selber während Corona auf kreative, optimistische Weise in Szene setzt: Der Stadtplan St.Gallens wird zum Leitmotiv, jeder Look der Kollektion spielt mit mindestens einer St.Galler Stickerei, und der Spazierweg auf Dreilinden wird zum pfützen- und schneegesäumten Laufsteg. Was kokett die Laufstege von Grand Palais und Palais de Tokyo kontrastiert, über welche die Models sonst schweben.

Auf dem Spaziergang

Albert Kriemler, der seine Akris-Frau kommenden Herbst also explizit nicht im Homeoffice sieht, sondern gut eingepackt auf einem befreienden, kopflüftenden Spaziergang, beweist Humor: Auf jedem Kleid, das mit dem St.Galler Landkartenmotiv bedruckt wurde, ist irgendwo das Akris-Stammhaus an der Felsenstrasse 40 zu finden.

Das ist – wortwörtlich – Stoff für neue Kultstücke, mit denen sich St.Gallerinnen, aber auch Akris-Fans quer über den Globus eine Freude machen werden. Und zum ersten Mal überhaupt verwebt Kriemler das Akris-Logo in seine Stoffe. Doch immer so, dass man es eigentlich gar nicht sieht.

Die Freude an der Heimatstadt, welche Kriemler damit auf die Weltbühne trägt, hat der niederländische Starregisseur Anton Corbijn («Control», «A Most Wanted Man») in der St.Galler Stiftsbibliothek und auf Dreilinden in zauberhaften Bildern in Schwarz-Weiss und Farbe festgehalten. Die Freude am Schneiderhandwerk, das fast durchgehend dem Schichtenlook, der Wandelbarkeit und luftigen, oft aufwendigen Oversize-Schnitten verpflichtet ist, ist in jedem Look erkennbar: Die Akris-Frau hüllt sich in Kaschmir, weil sie es sich leisten kann.

Doch sie trägt ihn geschnitten als Jeansjacke. Sie bricht immer öfter mit überholten Codes des Luxus und gönnt sich Lederjacken, Anoraks und weite Midi-Jupes. Dass die Regenmäntel aus behandelter Seide sind und die gesteppten «Daunen» aus edelster Wolle, muss nur sie selber wissen.

Hauptsache, sie ist auf ihrem befreienden Spaziergang so ausgerüstet, dass sie auch danach jede Herausforderung spielend meistert.