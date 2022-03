S-Bahnen bremsen Eurocity aus: St.Galler Ständeräte greifen ein

Verspätungen Der Eurocity aus München wird in der Schweiz von Regionalzügen ausgebremst: Jetzt beklagen sich zwei St.Galler Ständeräte beim Bundesrat Oft häuft der Eurocity München-Zürich grosse Verspätungen an, weil er in der Schweiz die Regionalzüge abwarten muss. Die Ständeräte Paul Rechsteiner und Benedikt Würth verlangen Korrekturen. Adrian Vögele aus Bern Jetzt kommentieren 08.03.2022, 05.00 Uhr

Der Eurocity Zürich-München beim Halt in St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Nein, für einmal sind nicht die Nachbarn schuld: Auf der Bahnverbindung Zürich-St.Gallen-München harzt es nicht allein, weil der Ausbau auf deutschem Gebiet nur langsam vorankommt. Auch auf Schweizer Boden gibt es Stolpersteine. In der Theorie hat sich seit Dezember zwar einiges verbessert: Bei drei der sechs täglichen Verbindungen verkürzte sich die Fahrzeit von vier auf dreieinhalb Stunden, ab St.Gallen von drei auf zweieinhalb Stunden. Dies jeweils in beiden Richtungen.

In der Realität jedoch sind die Züge nicht selten verspätet. Mehr noch: Sie häufen gerade auf dem Schweizer Teil der Strecke zusätzliche Verzögerungen an. Wer sich beim Zugpersonal des Eurocity nach dem Grund erkundigt, erhält oft die Antwort, dass man Regionalzüge abwarten müsse. Die Verwunderung bei den Passagieren ist gross.

Minimale Verspätungen mit grosser Wirkung

Paul Rechsteiner, St.Galler SP-Ständerat. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Aufgefallen ist das auch Paul Rechsteiner. Der St.Galler SP-Politiker setzt sich seit Jahrzehnten für bessere Bahnverbindungen nach München ein. Schon 1987 lancierte er den ersten parlamentarischen Vorstoss zum Thema - und vor wenigen Jahren erreichte er beispielsweise zusammen mit den Ostschweizer Verkehrsdirektoren, dass in Rorschach das letzte fehlende Stück Doppelspur auf der gesamten Schweizer West-Ost-Achse noch ergänzt wird. Ein Ausbau nicht nur, aber auch zugunsten der schnelleren Zugverbindungen in Ausland.

Und jetzt das: Er habe seinen Ohren kaum getraut, als er von der Ursache der häufigen Verspätungen beim Eurocity gehört habe, sagt Rechsteiner. «Das klingt ja wie bei den Schildbürgern.» Doch seine Abklärungen bestätigten den Sachverhalt. Betroffen seien insbesondere die Züge in der Richtung München-Zürich: «Ankunftsverspätungen von nur wenigen Minuten in St.Margrethen führen dazu, dass der Eurocity aufgrund von schweizerischen Vorgaben den Regionalverkehr abwartet und dadurch bis zur Ankunft in Zürich bis zu 30 Minuten verliert.» Dies, weil der Regionalverkehr hierzulande Priorität gegenüber internationalen Verbindungen habe. Und da fällt beispielsweise die S-Bahn Zürich mit ihrem grossen Netz und ihrem dichten Fahrplan stark ins Gewicht. Doch für Rechsteiner ist klar: Wenn internationale Fernzüge hinter S-Bahnen anstehen müssen, stimmen die Prioritäten nicht.

Kürzere Fahrzeit in Staatsvertrag festgelegt

Jetzt interveniert Rechsteiner beim Bundesrat. Gemeinsam mit Benedikt Würth (Die Mitte/SG) hat er am Montag eine Interpellation eingereicht. Titel: «Eurocity Zürich-München: Unverständliche Verspätungen». Im Vorstoss erinnern die Parlamentarier daran, dass die Verbindung nach München «jahrzehntelang vernachlässigt» worden sei. Dank der Elektrifizierung und Aufwertung der Strecke im Allgäu - mitfinanziert durch die Schweiz - hätte die Verkürzung der Fahrzeit auf dreieinhalb Stunden gelingen sollen, stattdessen komme es jetzt «regelmässig zu massiven Verspätungen».

Benedikt Würth, St.Galler Mitte-Ständerat. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Eigentlich hätte die Fahrzeit bis zum Jahr 2021 sogar schon auf drei Stunden und 15 Minuten sinken sollen: Dies hatten die Schweiz und Deutschland bereits 1998 in einem Staatsvertrag festgelegt. Rechsteiner und Würth wollen darum wissen:

«Ist der Bundesrat bereit, dafür zu sorgen, dass die überfällige Verbesserung und Beschleunigung der internationalen Verbindung nun tatsächlich umgesetzt und nicht durch innerschweizerische Vorgaben behindert wird?»

Auch in München hat die S-Bahn viel Gewicht

Weiter fragen die St.Galler Ständeräte, welche Schritte der Bund eingeleitet habe, um die Bahnverbindungen nach Deutschland, insbesondere jene nach München, zu beschleunigen. Sie weisen darauf hin, dass die neue deutsche Regierung die Bahn - auch aus klimapolitischen Gründen - stärken wolle, und erkundigen sich, ob der Bundesrat bereit sei, hier die Gunst der Stunde zu nutzen.

Schon vor drei Jahren beauftragte der Ständerat den Bundesrat, auf die Realisierung fehlender Infrastruktur auf deutschem und österreichischem Boden für einen Stundentakt nach München hinzuwirken. Rechsteiner hatte das Postulat in der Verkehrskommission angestossen. Im letzten Dezember antwortete der Bundesrat auf eine Frage der St.Galler Nationalrätin Franziska Ryser (Grüne/SG), derzeit laufe im Auftrag der Schweiz eine Studie zu den «erforderlichen Infrastrukturen auf deutschem Staatsgebiet». Ryser hatte zuvor festgestellt, dass das Bundesland Bayern im Raum Pasing-Eichenau lediglich einen Ausbau von zwei auf drei Gleise plane - wobei allerdings die Münchner S-Bahn einen grossen Teil der Kapazitäten benötige.

