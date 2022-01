St.Gallen: Kickbags Kampf gegen die Kartonflut

Versand Kampf gegen die Kartonberge: Wie ein St.Galler Unternehmen mit PET-Taschen Abhilfe schaffen möchte 27 Millionen Pakete lieferte die Post in den letzten sechs Wochen des vergangenen Jahres aus. In vielen Haushalten stapelt sich der Karton, die Pandemie hat dieses Problem verstärkt. Ein Unternehmen aus St.Gallen möchte die Kartonmengen reduzieren und setzt dabei auf eine wiederverwendbare Versandtasche. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 24.01.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nicht zuletzt sorgte die Pandemie dafür, dass mehr online bestellt wurde. Bild: Katja Schlegel

Weniger Papier, dafür mehr Karton. Seit mehreren Jahren kann Peter Steiner vom Verband KVA Thurgau diesen Trend beobachten. Das könne hauptsächlich auf den florierenden Onlinehandel zurückgeführt werden, der vor allem seit dem vergangenen Pandemiejahr noch mehr an Bedeutung gewann. So sortierte und lieferte die Post in den letzten sechs Wochen des vergangenen Jahres 27 Millionen Pakete aus.

Peter Steiner - Verband KVA Thurgau. Bild: PD

Die Zahlen des KVA zeigen, dass die Kartonmengen vom Dezember 2021 nochmals höher waren als im Vorjahr. Insgesamt sind im Thurgau 822’300 Tonnen gesammelt worden. Dabei stammt etwa die Hälfte von Haushalten, der Rest aus dem Gewerbe. Bei der Entsorgung St.Gallen und im Kanton Appenzell Innerrhoden zeigt sich dabei ein ähnliches Bild.

Mit rezyklierten PET-Taschen gegen Karton

Der Kartonflut entgegenwirken möchte das Team von Kickbag aus St.Gallen. Die Versandtasche besteht aus rezykliertem PET und kommt im Versandwesen zum Einsatz. Das Ziel des Unternehmens: Nach Erhalt der Ware können die Kickbags zusammengefaltet zurückgesendet werden. Somit sind sie für einen mehrmaligen Gebrauch geeignet.

Mariella Huber, Co-Founderin der Kickbag GmbH. Bild: Benjamin Manser

Im November und Dezember 2021 sind gemäss Mariella Huber, Mitgründerin der Kickbag GmbH, rund 6000 Sendungen im Kickbag verschickt worden. Dabei würden diese Sendungen schätzungsweise zirka 1,5 Tonnen Kartonmüll oder 300 Kilogramm Einwegplastik-Versandbeutel ersetzen. «Die Einsparung an CO 2 -Emissionen durch den Versand im wiederverwendbaren Kickbag liegt bei über 80 Prozent im Vergleich zur Kartonverpackung, respektive 70 Prozent im Vergleich zur Plastikverpackung.»

Das Thema «Nachhaltiger Versand» steht bei den Versandhändlern aktuell hoch im Kurs.

«Wir sind im Austausch mit diversen Interessenten und Neukunden, die in diesem Jahr mit Kickbag starten werden.»

Unterdessen sind bei den Kunden von Kickbag rund 20’000 Stück verfügbar, sie werden über die kommenden Wochen in Umlauf kommen.

Die Kickbag der St.Galler Firma kann nach Warenerhalt wieder zurückgesendet werden. Bild: PD

Bestellmenge verdoppelt

Bei der Modekette PKZ kommt der Kickbag bereits zum Einsatz. Dabei, so erklärt Reto Senti, Chief Digital Officer der PKZ Gruppe, können die Kundinnen und Kunden beim Kaufabschluss entscheiden, wie ihre Ware verpackt werden soll. «Bislang wählen rund 20 Prozent eine nachhaltige Verpackung, zu der auch der Kickbag zählt.» Ob die Ware in einem Kickbag oder in einem anderen nachhaltigen Versandbeutel verschickt wird, entscheidet dann der Mitarbeitende im Onlineshop.

«Es hängt von der Warenmenge und der Art der Ware ab, ob ein Kickbag in Frage kommt.»

Senti ergänzt, sie würden sich freuen, wenn noch mehr Kickbags zum Einsatz kommen könnten. Die Modekette hat für dieses Jahr die Menge der bestellten Kickbags mehr als verdoppelt.

Rücklaufquote von 80 Prozent

Das gemeinsame Ziel der Post und der Kickbag GmbH ist es, die Prozesse für die Verwendung der Versandtasche zu automatisieren und dabei die Vorwärts- und Rückwärtslogistik neu zu denken, zu testen und festzulegen. Selbst bietet die Post auch die Dispobox und das PostPac Öko aus Recycling-Karton an. Erich Goetschi, Mediensprecher Post AG, sagt:

«Inwiefern sich der Kickbag gegenüber dem Karton anteilsmässig erhöht oder gar durchsetzt, hängt letztlich auch von der Akzeptanz der Empfängerkunden und der effektiven Rücklaufquote ab.»

Dazu ergänzt Huber: «Ein Erfahrungswert zur Rücklaufquote ist, dass rund 80 Prozent der Bags zuverlässig zurückkommen.» Bei Händlern, die den Bag schon länger einsetzten, sei die Kundschaft entsprechend sensibilisiert, und der Wert steige auf 90 Prozent. Huber sagt, dass man keinen umfassenden Überblick darüber hat, was mit nicht retournierten Bags im Detail passiert. Aber: «Aus einzelnen Rückmeldungen können wir schliessen, dass die Bags teils für den Eigengebrauch behalten werden, auch wenn das nicht der Sinn des Konzeptes ist. In Einzelfällen dürften die Bags auch entsorgt werden.»

In Bezug auf die grossen Kartonmengen meint Albert Kölbener-Rusch, Leiter Fachstelle für Umweltschutz AI: «Ich nehme nicht an, dass das wirklich einen grossen Einfluss haben wird. Der Löwenanteil des Kartons stammt aus Verpackungen, welche das Gewerbe braucht.» Besondere Massnahmen seien nicht notwendig, weil 90 Prozent der Kartonmenge in den Ökohof gebracht werden. Peter Steiner vom Verband KVA Thurgau merkt an, dass der Einsatz von Mehrwegverpackungen sinnvoll sei, wenn die Ökobilanz auch wirklich besser sei.

Mariella Huber, Co-Founderin der Kickbag, meint zu möglichen Folgen des Kickbags auf die Kartonmengen: «Die konstant hohen jährlichen Wachstumszahlen des E-Commerce sprechen weiter dafür, genau auch hier anzusetzen.» Für den Gewerbebereich gäbe es alternative Ansätze, diese seien bis anhin noch nicht der Fokus des Unternehmens.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen