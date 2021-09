Militär will grosse Drohnenflugzone im Obertoggenburg errichten

Vernehmlassung Das Militär will im Obertoggenburg eine grosse Drohnenflugzone errichten – damit stellt es die Welt der Gleitschirmflieger auf den Kopf Eine so grosse Drohnenflugzone, in welcher bis zum Boden geflogen werden soll, ist laut Lukas Gantenbein vom Gleitschirmclub Toggenburg «komplett neu in der Schweiz». Die Luftsicherung Skyguide, das Departement für Verteidigung oder das Bundesamt für Zivilluftfahrt: Wer ist zuständig für die neue Zone? Christoph Zweili Jetzt kommentieren 29.09.2021, 05.00 Uhr

Der nördlich vorgelagerte, gut erschlossene Alpstein ist eines der am stärksten von Gleitschirmpiloten beflogenen Gebiete der Schweiz: der Säntis einer der attraktivsten Anziehungspunkte. Bild: Marco Vergari

«3, 2, 1 – go!» Lukas Gantenbein liebt die Freiheit. Doch jetzt versteht er die Welt nicht mehr. Von März bis Mai ist ideales Flugwetter, wenn der Schnee am Alpstein geschmolzen ist. Dann fliegen der 33-Jährige und seine Kollegen vom Gleitschirmclub Toggenburg vom Stockberg über den Lütispitz, den Schwarzkopf und den Gamschopf Richtung Grenzchopf zum Säntis. «Einige der über 100 Mitglieder fliegen dann mit ihren bunten Schirmen wieder zurück oder sie fliegen weiter Richtung Appenzell.»

Lukas Gantenbein, Vorstandsmitglied Gleitschirmclub Toggenburg. Bild: PD

Andere starten auf der anderen Seite des Säntis: Bei gutem Wetter kreisen unzählige Gleitschirmpiloten über dem Ostschweizer Hausberg, darunter auch das XC-Team Säntis mit 80 Mitgliedern und die Fluggemeinschaft Alpstein mit 100 Mitgliedern sowie drei grosse Flugschulen. «Einen Startplatz wie diesen gibt es fast nirgends sonst in der Schweiz. Der nördlich vorgelagerte, gut erschlossene Alpstein ist eines der am stärksten beflogenen Gebiete der Schweiz. Sogar aus Deutschland kommen die Gleitschirmpiloten.»

Mit dem barrierefreien Bergerlebnis könnte es allerdings bald vorbei sein. Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit plant die Schweizer Armee im Obertoggenburg eine riesige Sperrzone von 35,33 Quadratkilometern Fläche von der Thurquelle bis zum Stockberg. «Hier wie auch in anderen Gebieten der Schweiz will das Militär ab März 2022 den Einsatz von militärischen Mini-Drohnen für Kampf-, Aufklärungs- und Unterstützungseinsätze üben», sagt Gantenbein.

«Dies würde den Alpstein massiv isolieren»

Für Gantenbein und seine Klubkollegen kommt die Zusammenlegung dieses Flugbeschränkungsgebiets für Mini-Drohnen mit dem bisherigen Schiessgebiet am Fusse des Säntis der Schliessung einer der wichtigsten Flugstrecken im Alpstein gleich – «es wäre für Streckenflieger kaum mehr möglich, Flüge vom oder zum Alpstein zu machen. Dies würde den Alpstein massiv isolieren.»

Eine so grosse Drohnenflugzone, in welcher bis zum Boden geflogen werden soll, ist laut Gantenbein «komplett neu in der Schweiz». Die Vernehmlassung für die Erweiterung des Flugbeschränkungsgebiets sei im Rahmen einer Anpassung der Luftraumstruktur 2022 gut versteckt in einem über 50-seitigen Dokument der Schweizer Flugsicherung Skyguide. Die Vernehmlassungsfrist dauere nur gerade 30 Tage und laufe bereits am 7. Oktober ab:

Drohnenflüge verletzen Wildschutzzonen

Die Flugbeschränkungsgebiete seien nicht nur für Gleitschirmpiloten, sondern auch für andere Bevölkerungsgruppen wie Bergbauern, Anwohner, Naturschutzvereine, Gemeinden, Wildhüter, Skiklubs und Jäger mit Einschränkungen verbunden. Dass die bisherige Schiesszone jetzt derart ausgedehnt werde, sei ein Hohn. «Vor kurzem noch haben wir uns mit einem Entwurf der Gemeinde Nesslau zum besseren Schutz der Wildtiere im Winter einverstanden erklärt.» Das Militär ignoriere jetzt diese neu geplanten Wildschutzzonen der Gemeinde Nesslau mit seinen Drohnenzonen: «Die Gebiete Gräppelersee, Gamplüt, Hinterfallenchopf und Ofenloch sind wichtige Erholungsräume für Mensch und Natur. Da kommt nun das Militär mit dem Presslufthammer und will all diese Gebiete mit Drohnen überfliegen.»

Kilian Looser, Gemeindepräsident Nesslau. Bild: Regina Kühne

Der Nesslauer Gemeindepräsident und alt FDP-Kantonsrat Kilian Looser, Präsident der örtlichen Natur- und Landschaftskommission, musste sich erst sagen lassen, was es mit den aktuellen Trainingsbedürfnissen der Schweizer Armee in seiner Gemeinde auf sich hat. Inzwischen hat er eine klare Haltung:

Drohnen-Flugzonen: Wer ist zuständig?

Wofür setzt die Schweizer Armee Mini-Drohnen ein? Dürfen diese sogenannten LS-R-Zonen aufgrund der Alpbewirtschaftung im Obertoggenburg tatsächlich nur von Mitte September bis Mitte Mai aktiviert werden? Am Säntis waren bisher 110 Schiesstage fürs Militär reserviert: Kommen jetzt noch 40 Tage für Mini-Drohnen-Flüge hinzu? Fragen über Fragen.

Die Flugsicherung Skyguide hat das Vernehmlassungspapier mit Ablaufdatum vom 7. Oktober auf den Weg gebracht. Zehn Stunden nach der schriftlichen Anfrage steht fest: Nicht Skyguide ist zuständig, sondern das Bundesamt für Zivilluftfahrt.