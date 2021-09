18-Jährige mit geistiger Beeinträchtigung in St.Gallen vermisst

Vermisstmeldung Vermisste 18-Jährige mit geistiger Beeinträchtigung im St.Galler Fürstenland im öffentlichen Verkehr gefunden Seit Mittwochmorgen wurde ein 18-jähriges Mädchen namens Michaela vermisst. Statt bei ihrer Tagesbetreuung in Schönengrund auszusteigen, ist die junge Frau mit geistiger Beeinträchtigung jedoch Richtung Herisau und Gossau weitergefahren. Nun wurde das Mädchen im St.Galler Fürstenland im öffentlichen Verkehr gefunden. 29.09.2021, 17.35 Uhr

Bild: Hildegard Bickel

Die 18-jährige Michaela wurde seit Mittwochmorgen vermisst. Sie hätte am Morgen mit dem Postauto in eine Tagesbetreuung in Schönengrund fahren sollen, laut der St.Galler Kantonspolizei dürfte sie jedoch Richtung Herisau und Gossau weitergefahren sein. Seither wurde sie vermisst. Die Kantonspolizei bat die Bevölkerung um Mithilfe – das Mädchen konnte nun wohlbehalten wieder angetroffen werden. (kapo/sae)