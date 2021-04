Verkehrsführung «Gerade für Schulkinder könnte der Mehrverkehr gefährlich werden»: In Appenzell regt sich Widerstand gegen die geplante Sperrung der Rathausdurchfahrt Noch ist es möglich, vom Postplatz Appenzell über den Schmäuslemarkt und unter den Rathausbögen hindurch in die Marktgasse zu fahren. Von Mai bis Oktober wird dieser Durchgang jedoch versuchsweise gesperrt sein. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Riedquartiers sind damit nicht einverstanden und haben Rekurs beim Kanton eingelegt. Claudio Weder 15.04.2021, 05.00 Uhr

Von Mai bis Oktober wird der Durchgang unter den Rathausbögen in Appenzell nur noch eingeschränkt befahrbar sein. Mit dieser Massnahme will die Standeskommission eine Beruhigung des Verkehrs im Dorfzentrum erreichen. Das Vorhaben kommt nicht überall gut an: Die Bewohnerinnen und Bewohner des südlich des Bahnhofs gelegenen Riedquartiers haben Rekurs beim Justiz-, Polizei- und Militärdepartement eingelegt.