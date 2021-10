Über 1000 E-Fahrzeuge und -autos in der Stadt St.Gallen

Verkehr Über 1000 Elektrofahrzeuge in der Stadt St.Gallen – doch der Weg zu einer klimaneutralen Stadt ist noch weit Die Elektromobilität boomt. Anfang Oktober waren 1059 Elektroautos in St.Gallen immatrikuliert. Dies markiert eine weitere Näherung zum Ziel einer klimaneutralen Stadt. Für das Netto-CO2-Null müssen bis 2050 alle Fahrzeuge mit elektronischem Antrieb unterwegs sein. 28.10.2021, 09.57 Uhr

Das Kabel einer Ladestation eines Elektrofahrzeugs. Bild: PD

Endlich ist es so weit: Die Stadt St.Gallen hat das Ziel von über 1000 Elektrofahrzeugen erreicht. Dies hat sie sich bereits für Ende 2020 zum Ziel gesetzt. Damals waren 745 Elektro- und Plugin-Hybrid-Autos unterwegs. Mit dem Zuwachs von über 300 Fahrzeugen bis Anfang Oktober diesen Jahres ist die Tausender-Grenze mit 1059 Elektroautos nun erreicht.

Doch als klimaneutrale Stadt zu gelten, davon ist St.Gallen noch weit entfernt: Um das Netto-Null-CO2-Klimaziel des Energiekonzepts 2050 zu erreichen, müssen bis im Jahr 2050 alle in der Stadt gemeldeten Personenwagen mit elektrischem Antrieb unterwegs sein.

Stadt muss Ladestationen ausbauen

Doch die E-Autos benötigen natürlich auch Strom. Laut der Mitteilung der Stadt St.Gallen ist der Ausbau einer Ladeinfrastruktur eine wichtige Massnahme und bereits im Gange:

«Eines der Legislaturziele 2021 bis 2024 des Stadtrats ist ein bedarfsgerechtes Angebot an öffentlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge aufzubauen.»

Die St.Galler Stadtwerke (sgsw) würden bereits fünf Schnellladestationen und 60 öffentliche Ladepunkte auf Stadtgebiet betreiben. Und auch für das Laden zu Hause oder am Arbeitsplatz hätten die St.Galler Stadtwerke laut Mitteilung Ladelösungen: «Bereits über 40 Mehrfamilienhäuser in der Stadt wurden mit Ladeinfrastruktur und intelligenter Steuerung ausgerüstet.» Nächsten Frühling plant die Stadt zudem ein Pilotprojekt «Laden im Quartier» – als Angebot für Besitzerinnen und Besitzer von Elektroautos, die ihr Fahrzeug nicht in ihrem Wohnhaus betanken können.

5000 Franken für den Kauf eines E-Autos

Auch Unterstützung für den Kauf von E-Fahrzeugen bietet die Stadt zur Förderung des Klimaziels an: Firmen und Privatpersonen mit Wohn- und Steuersitz in der Stadt können bis zu 5000 Franken bekommen. Gefördert werden aber nur rein elektrisch betriebene Personen- und Lieferwagen (Führerausweiskategorie B) mit einem Neupreis unter 60‘000 Franken.

Aufgrund der Marktentwicklung überprüft die Stadt derzeit die Höhe und Dauer der Förderung. Zudem unterstützt die Stadt Ladestationen, die über den reinen Privatgebrauch hinaus genutzt werden können, sowie elektrisch angetriebene Motorräder. Firmen erhalten auch Förderbeiträge für E-Lastenfahrräder.

Elektromobilität in der Schweiz nimmt zu

Die Klimaziele der Stadt St.Gallen beruhen unter anderem auf den Zielen der Roadmap Elektromobilität 2022 des Bundesamtes für Energie (BFE). Das Hauptziel: 15 Prozent aller Neuzulassungen von Personenwagen müssen elektrisch sein. Dieser Prozentsatz ist bereits erreicht: Im August 2021 lag der Anteil Steckerfahrzeuge bei 25 Prozent, wie es in der Mitteilung der Stadt St.Gallen heisst.

Die Mobilität ist für mehr als einen Drittel unseres Energieverbrauchs verantwortlich. Dazu schreibt die Stadt:

«Neben einer kombinierten Mobilität besteht das grösste Energieeinsparpotential, wenn fossil betriebene Autos durch mit erneuerbarem Strom betankte Elektrofahrzeuge ersetzt werden.»

Dafür stehen den Schweizern gemäss Swiss eMobility momentan etwa 333 elektrische Modelle auf dem Europäischen Markt zur Verfügung, Analysen lassen vermuten, dass bis Ende 2022 weitere 430 Steckermodelle dazukommen.