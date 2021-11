Drei Unfälle am Montagmorgen auf der St.Galler Stadtautobahn

Stau und Kollisionen – fünf Unfälle am Montagmorgen im Kanton St.Gallen: «Unbedingt genügend Abstand halten»

In der Ostschweiz ist in der Nacht auf Montag viel Schnee gefallen – auf den Autobahnen und den Strassen hat es am frühen Morgen gleich fünfmal gekracht. Die Polizei mahnt zur Vorsicht.