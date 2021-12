Verkehr Das sind die zwölf gefährlichsten Bahnübergänge der Ostschweiz In den vier Ostschweizer Kantonen gibt es 678 Bahnübergänge. In der Nähe von jedem dritten kam es in den vergangenen zehn Jahren zu Unfällen. Doch mit dem Zugverkehr hat das meist nur bedingt zu tun. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Im August dieses Jahres kam es bei einem Bahnübergang der Frauenfeld-Wil-Bahn zu einer Kollision eines Zugs mit einem Auto. Bild: Kapo TG

Wo sich Schiene und Strasse kreuzen, entsteht ein potenzieller Gefahrenherd. In der Ostschweiz kommt es vor allem in der unmittelbaren Nähe von zwölf Bahnübergängen vergleichsweise oft zu Unfällen. Das zeigen Zahlen des Bundesamts für Strassen zu den Strassenverkehrsunfällen der letzten zehn Jahre.

Deutlich erkennbar in dieser Grafik ist die Strecke der Frauenfeld-Wil-Bahn (FW) im Westen. Dass es dort öfter zu Unfällen kommt, liegt allerdings nicht in erster Linie daran, dass die Bahnübergänge punkto Sicherheit nicht auf dem neusten Stand wären.

Mit Ausnahme von zwei wurden in den letzten Jahren alle Bahnübergänge der FW saniert, wenn ein Bedarf vorhanden war. «Die Unfälle mit direkter Bahnbeteiligungen haben seit der Sanierung der Bahnübergänge stark abgenommen», sagt Erika Egger, Mediensprecherin der Appenzeller Bahnen (AB). Die AB haben 2021 mit der FW fusioniert.

Viel eher liegt es an der Streckenführung entlang der Strasse. Diese führt dazu, dass Autos beim Abbiegen von einer Hauptstrasse die Gleise überqueren müssen. Das kann zu Druck auf die Autofahrerinnen und Autofahrer führen oder bei geschlossenen Schranken auch zu einem Rückstau und in der Folge zu Auffahrunfällen. Egger ergänzt, fehlerhaftes Verhalten der Verkehrsteilnehmenden bleibe oft die Ursache eines Unfalls. Einen 100-prozentigen Schutz durch technische Massnahmen werde es nie geben.

Wer an dieser Stelle eingangs von Frauenfeld von der Reutenenstrasse rechts im Bild auf die St.Galler Strasse einbiegen will (oder umgekehrt), muss dabei die Gleise der Frauenfeld-Wil-Bahn überqueren. Die Situation führt vergleichsweise oft zu Unfällen beim Abbiegen (hellblaue Symbole), aber auch zu Auffahrunfällen (grün) und Selbstunfällen (pink).

Die Problematik ist auch dem Thurgauer Tiefbauamt bekannt. Adrian Stucki, Sicherheitsbeauftragter Strasseninfrastruktur, sagt dazu: «Wir haben an diesem Bahnübergang in den letzten Jahren einiges verbessert, die Bahnsicherung und Strassenoptimierung inklusive Linksabbieger.» Die Lage sei aber noch nicht optimal und deshalb weiterhin unter Beobachtung.

Hier trennt die Strecke der Frauenfeld-Wil-Bahn die Schrebergartensiedlung (rechts im Bild) von der Hauptstrasse. Auf dieser kommt es verhältnismässig oft zu Auffahrunfällen. Mutmasslich tragen geschlossene Bahnschranken und das deshalb nötige Anhalten von Autofahrerinnen und Autofahrern auf der Strasse dazu bei. Aktuell plant das Tiefbauamt des Kantons Thurgau hier keine Massnahmen.

Die Abzweigung beim Nachtclub Blue Flamingo liegt nur wenige hundert Meter von der Gefahrenstelle Frauenfeld, Espi, entfernt. Und auch die Problematik scheint ähnlich wie im obigen Beispiel: Es kam in den letzten zehn Jahren oft zu Auffahrunfällen, mutmasslich, wenn Autos auf die Försterhausstrasse oder den Parkplatz abbiegen wollten.

Allerdings hat sich die Situation in den letzten Jahren gebessert, wie Stucki ausführt: «In Fahrtrichtung Frauenfeld wurde vor wenigen Jahren ein Vorsignal mit dem Hinweis auf den Bahnübergang montiert.» In der Tat wurde hier seit 2013 kein Auffahrunfall mehr registriert.

Der Bahnübergang in Matzingen ist einer von bloss zweien auf dem Netz der Frauenfeld-Wil-Bahn, der noch nicht gesichert ist. Anstatt einer Schranke weisen hier nur Blinksignale auf einen kommenden Zug hin. Das Verfahren zur Sicherung ist hängig, ein geplantes Vorhaben erlitt im Herbst 2020 vor Gericht Schiffbruch. Es überrascht deshalb wenig, dass es an dieser Stelle oft zu Unfällen beim Ein- und Abbiegen kommt.

Ein neues Projekt für den Bahnübergang und den angrenzenden Verkehrsknoten sei aber schon weitgehend erstellt, schreibt das Thurgauer Tiefbauamt. Der nächste Schritt sei die Planauflage. Bei den AB rechnet man mit einer Realisierung frühestens im Jahr 2023.

Auch eingangs von Wängi zeigt sich das für die Frauenfeld-Wil-Bahn typische Bild. Hier gibt es zwar im Gegensatz zu Matzingen Schrankenanlagen, trotzdem scheint die Situation die Autofahrerinnen und Autofahrer zu belasten: Beim Kreuzen der Fahrbahnen kommt es oft zu Unfällen. Die Kreuzung wird vom Tiefbauamt des Kantons Thurgau allenfalls gemeinsam mit der nachfolgend beschriebenen Situation im Dorfzentrum von Wängi analysiert. Anpassungen hängen vom Resultat jener Untersuchungen ab.

Die angesprochene Situation im Dorfzentrum von Wängi ist noch einmal etwas komplizierter. Zwar gibt's auch hier eine Schrankenanlage, doch sie liegt direkt neben einem Kreisel. Die Gleise durchqueren dessen Ein- und Ausfahrten.

Beim Thurgauer Tiefbauamt ist man dabei, eine Studie auszuarbeiten. Bis wann Resultate vorlägen, sei jedoch derzeit noch schwierig zu beantworten. Bisher seien keine realisierbaren Massnahmen ermittelt worden, gibt der Sicherheitsbeauftragte Strasseninfrastruktur Stucki Auskunft.

Der Bahnübergang an der Eschlikonerstrasse in Münchwilen ist einer von zwei Übergängen auf dem FW-Netz, der nicht mit einer Schranke gesichert ist. Zudem zeigt sich hier die gleiche Situation wie oft bei der Frauenfeld-Wil-Bahn: Das Verlassen der Hauptstrasse oder das Einbiegen auf diese führt über die Gleise. Wie in den vergleichbaren Situationen sind Ab- und Einbiegeunfälle hier häufiger zu beobachten.

Im nächsten Jahr soll hier der Baustart für eine Sanierung erfolgen. Die AB rechnen damit im Herbst.

Dieser Kreisel in Münchwilen steht schon länger auf der Liste des Thurgauer Tiefbauamts. Er gehört zu den gefährlichsten Stellen im Ostschweizer Strassennetz überhaupt, wie der Unfallreport Anfang 2020 zeigte. Im Januar sagte Adrian Stucki vom Thurgauer Tiefbauamt: «Der Kreisel ist weit vorne auf der Prioritätenliste.» Eine Studie solle im Verlauf des Jahres ausgearbeitet werden.

Nun ergänzt Stucki, dass die Studie im Oktober gestartet worden sei. Die Resultate lägen voraussichtlich Mitte 2022 vor. «Es ist voraussichtlich einer der anspruchsvollsten Knoten im Kanton Thurgau.»

Auch diese Stelle gehört zu den gefährlichsten Stellen im Ostschweizer Strassennetz. Neben dem Bahnübergang kommen hier auch noch schiefwinklig aufeinander treffende Strassen dazu. Stucki vom Thurgauer Tiefbauamt sagte dazu Anfang 2020: «Das gibt Druck auf die Autofahrer, gerade wegen der relativ langen Schliessungszeiten des Bahnübergangs.»

Diesem Druck versuchen Autofahrerinnen und Autofahrer, die in Ost-West-Richtung (in der Karte von rechts nach links) unterwegs sind, teilweise mit unüberlegten Überholmanövern zu entkommen.

Der Kanton Thurgau arbeite auch hier an einer Studie, sagte Stucki damals. Eine Lösung für das Problem zu finden sei aber äusserst schwierig. Mittlerweile kann er Fortschritte vermelden: «Die Studie ist erstellt. Nun sind wir im Gespräch mit der Stadt Amriswil, welche Massnahmen wann umgesetzt werden.»

Der Bahnübergang in Bühler scheint auf den ersten Blick unproblematisch. Übersichtliche Verhältnisse, keine Kreuzungen. Die Appenzeller Bahnen schreiben dazu: «Wir vermuten, dass in der Statistik einige Velounfälle mit dabei sind. Aus Erfahrung benutzen Velofahrer oft anstelle des rechtwinkligen Veloübergangs eine schleifende Querung, wodurch sich die Veloräder in der Spurrille verfangen.»

In der Tat zeigt die Statistik, dass bei der Hälfte aller hier registrierten Unfälle mindestens eine Velofahrerin oder ein Velofahrer beteiligt war. Um diese Unfälle zu minimieren, haben die AB bauliche Massnahmen vorgenommen: In die Gleise wurde ein sogenannter Velostrail eingebaut, der die Spurrille eliminiert.

Ein Velostrail – im Bild ein Bahnübergang in Herisau – schliesst die Spurrille und erhöht so die Sicherheit für Velofahrerinnen und Velofahrer beim Queren der Bahngleise. Bild: PD

Die Situation bei diesem Übergang in Gonten sieht auf den ersten Blick ähnlich aus wie jene in Bühler: übersichtliche Verhältnisse, keine Kreuzungen. Entsprechend vermuten die AB auch hier, dass einige Velounfälle in der Statistik erfasst sind. Und damit liegen sie richtig, noch mehr als in Bühler: Bei allen an dieser Stelle erfassten Unfällen war mindestens eine Velofahrerin oder ein Velofahrer beteiligt.

In Teufen schliesslich liegt die schwierige Stelle im Dorfzentrum. Die eher unübersichtliche Stelle mit einer Kreuzung, über die die Gleise führen, ist für Autofahrerinnen und Autofahrer nicht ganz einfach zu meistern.

Der Bahnhofumbau hat die Situation gemäss AB aber verbessert. «In Teufen wurde mit dem Bahnhofumbau im Mai 2020 auch eine Lichtsignalanlage gebaut: Die Anlage macht die Vortrittsregelung zu Gunsten der Bahn klar», erklärt Egger. Das erhöhe die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden.

Die Sicherheit an Bahnübergängen ist schon lange ein Thema. 1968 berichtete das Schweizer Fernsehen zum Beispiel nach schweren Unfällen darüber, wie die SBB die Sicherheit erhöhen will. Intensiviert wurden die Sicherheitsverbesserungen auch zu Beginn des Jahrtausends wieder.

Per Ende 2020 waren in der Schweiz nur noch 146 der total 4371 Bahnübergänge als sanierungsbedürftig erfasst. Das entspricht etwa drei Prozent. Rund ein Drittel dieser noch zu sanierenden Bahnübergänge liegt auf dem Netz der Appenzeller Bahnen: 52 Übergänge genügten Ende des letzten Jahres den gesetzlichen Anforderungen gemäss Bundesamt für Verkehr (BAV) noch nicht.

Einer davon ist in der Zwischenzeit saniert. Von den restlichen 51 Bahnübergängen sei rund die Hälfte kein Sicherheitsproblem, weil es sich um Bedarfsschranken handle. Bei den übrigen gebe es Zusammenhänge mit Sanierungen im Rahmen des Behindertengleichstellungsgesetzes oder Einsprachen wegen der Bauprojekte sowie sonstige Einsprachen.

Daneben gibt es in der Ostschweiz nur noch die zwei erwähnten Bahnübergänge in Matzingen und Münchwilen auf dem Netz der Frauenfeld-Wil-Bahn, die einer Sanierung bedürfen.

