Verhält sich die St.Galler Polizei bei Personenkontrollen korrekt? — Es gebe keine Anzeigen oder Beschwerden wegen rassistischen Vorgehens, hält die Regierung in der Antwort auf einen Vorstoss fest Über 1000 Personen demonstrierten im Juni in St.Gallen gegen Rassismus. Es wurde der Opfer rassistisch motivierter Polizeigewalt in den USA gedacht und dazu aufgerufen worden, versteckten Rassismus auch in der Schweiz zu bekämpfen. Die Polizei stand nach den Ereignissen in den USA plötzlich im Fokus, auch die St.Galler. Regula Weik 12.09.2020, 12.45 Uhr

«Black Lives Matter»-Demonstration vom 13. Juni in St. Gallen. Benjamin Manser

Gab es in den letzten Jahren Anschuldigungen von «Racial Profiling» gegen die St.Galler Stadt- oder Kantonspolizei? Diese Frage wirft der Wiler SVP-Kantonsrat Erwin Böhi in einem politischen Vorstoss auf. Er will also wissen, ob die diskriminierende polizeiliche Kontrolle von Personen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Herkunft auch in St.Gallen ein Thema ist. Nun liegt die Antwort der Regierung vor.