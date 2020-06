Vergleich abgelehnt: Prozess um 800'000 Franken für eingeschläfertes Spitzenpferd nimmt eine weitere Hürde Ein Pferdehalter kämpft vor Bezirksgericht Weinfelden um 800'000 Franken für sein verstorbenes Tier. Nach einer Beinverletzung musste es eingeschläfert werden. Weil sich Kläger und Beklagte im Rahmen einer Vergleichsverhandlung nicht einig über die Summe wurden, geht der Prozess nun in eine zweite Runde. Mario Testa 22.06.2020, 05.30 Uhr

Eine Verletzung am Vorderbein eines Springpferdes beschäftigt das Weinfelder Bezirksgericht. Symbolbild: Andrea Stalder

Ein Springpferd erleidet eine kleine Wunde am Vorderbein, der Tierarzt diagnostiziert eine Muskelverletzung und verordnet dem Tier einige Schontage. Auf eine Röntgenaufnahme verzichtet er. Schnell geht es dem Pferd wieder gut und der Bereiter darf es wieder intensiver trainieren.

Just da bricht sich das Tier sein Vorderbein etwa an der Stelle, wo die erste Wunde war. Es wird eingeschläfert. Für den Besitzer ist klar: Der Tierarzt hat seine Sorgfaltspflicht verletzt, weil er das Bein nach der ersten Verletzung nicht geröntgt hatte und so einen möglichen Haarriss am Knochen übersah. Deshalb soll er den Schaden bezahlen: 800'000 Franken.

Der Halter sagt, er habe dem Tierarzt vertraut

Pascal Schmid, Weinfelder Bezirksgerichtspräsident. (PD)

Mit dieser Forderung musste sich das Bezirksgericht Weinfelden erneut befassen. Zwar hatte der Vorsitzende Richter Pascal Schmid schon am ersten Prozesstag im Dezember den Parteien einen Vergleich ans Herz gelegt. Doch Kläger und Beklagte wurden sich nicht einig über die Summe und so ging der Prozess jetzt in die zweite Runde. Der der 72-jährige Halter sagt über sein Pferd:

«Ich halte seit 60 Jahren Pferde, und dieses war das Beste und Vielversprechendste, das ich je hatte. Ich konnte sogar ruhig alleine ausreiten mit ihm, was ich mich mit Springpferden sonst nicht traue.»

Dem Tierarzt der beschuldigten Klinik habe er immer vertraut und er arbeite auch heute noch gern mit ihm zusammen. «Aber als er mich nach dem Tod des Pferdes anrief und sagte, er habe wohl einen Fehler gemacht, war für mich klar, dass ich meinen Schaden auch einfordern will.»

Bei ihren Aussagen vor dem Bezirksgericht waren sich alle Beteiligten in vielen Punkten einig. Übereinstimmend sagten sie, dass das Pferd mittelstark lahmte nach der ersten Verletzung, die Möglichkeit für einen Haarriss im Knochen bestand, es aber während der verordneten Schonung schnell wieder gesundete. Der Tierarzt sagt:

«Vom klinischen Bild her war es nicht typisch für eine schwerwiegende Verletzung.»

«Die Frage, ob man röntgen muss, ist vom Verlauf der Genesung abhängig. Und die verlief sehr positiv, wie ich bei den Telefonaten mit dem Bereiter erfuhr.» Rückblickend tue ihm die Situation für alle Beteiligten sehr leid. «Vielleicht wäre der Beinbruch zu verhindern gewesen. Aber nichts hat darauf hingedeutet.»

Angebote von einem Araber und einem Schweizer

Den Wert des Pferdes bezifferten Halter und Bereiter auf über eine Million Franken. Der Halter sagt:

«Wir haben beim Turnier in St.Moritz entsprechende Angebote von einem Araber und einem Schweizer bekommen.»

Er fordert nun 800'000 Franken von der Tierarztklinik. Das Gericht muss nun – weil wieder ein Vergleich abgelehnt wurde – für Klarheit sorgen. Hat der Tierarzt einen Fehler gemacht, ist er haftbar und welchen Wert hat das Pferd? Diese Fragen sollen nun durch Experten und Gutachten geklärt werden. «Es ist wirklich schwierig, das Urteil hängt stark von den Gutachten ab», sagt Richter Pascal Schmid zum Schluss.