vereidigung von joe biden «Amerika hat eine wundervolle Zukunft vor sich, dafür bete ich»: US-Pfarrer aus St.Gallen hofft auf Joe Biden Scotty Williams wuchs in Louisiana auf und ist jetzt reformierter Pfarrer in St.Gallen. Er spricht über seine Kindheit als Schwarzer in Amerika, über Donald Trump und die Zukunft Amerikas unter Joe Biden. Alain Rutishauser 20.01.2021, 17.33 Uhr

Scotty Williams ist reformierter Pfarrer in St.Gallen. Geboren ist er im Südstaat Louisiana in den USA. Bild: Michel Canonica

Scotty Williams hält stolz seinen fünfzehn Monate alten Sohn Ian in die Kamera. «Das Vatersein ist eine der schönsten Erfahrungen, die ich in meinem bisherigen Leben machen durfte», sagt Williams im Zoom-Interview. Vergangenen Montag hat Williams mit seinem Sohn den Gedenktag von Martin Luther King Jr. gefeiert. Er ging mit Ian draussen spielen und las ihm am Abend aus einem Buch über die Bürgerrechtsbewegung vor. «Mir ist es wichtig, dass mein Sohn über diese Themen Bescheid weiss.»

Auf den Gedenktag folgt bereits das nächste festliche Datum: die Vereidigung von Joe Biden. «Da wir uns nicht persönlich treffen können, haben meine Freunde und ich einen Videochat organisiert, um gemeinsam Biden als neuen Präsidenten zu feiern.» Ausserdem wird Williams ein traditionell amerikanisches Gericht zubereiten. «Wir wollen einfach feiern: Die Geschichte Amerikas, was dieses Land so grossartig macht und die Zukunft, die vor uns liegt.»

«Ich fragte meine Grosseltern, warum das weisse Kind nicht mit mir spielt»

Williams ist 1983 im Südstaat Louisiana in den USA zur Welt gekommen. Weil seine Mutter unverheiratet mit ihm schwanger wurde, ist sie von der Kirche verstossen worden. «Pfarrer John Harris nahm uns auf. Er hat mich dazu inspiriert, selber Pfarrer zu werden.» 2010 ist Williams seiner Frau Maria in die Schweiz gefolgt, wo er seither als reformierter Pfarrer tätig ist.

In seiner Kindheit in den Achtzigern herrschte in Louisiana weiterhin Rassentrennung. «Die Stadt war strikt in zwei Teile unterteilt.» Auf der einen Seite der Gleise lebten die Weissen, auf der anderen Seite die Schwarzen. «Als Kind wurde mir gesagt, welche Orte der Stadt ich meiden sollte. Es war klar, wer rassistisch ist und wer nicht.» Eines Tages, erinnert sich Williams, hat ein weisses Kind auf einmal aufgehört, mit ihm zu spielen.

«Ich habe meine Grosseltern gefragt, wieso das Kind nicht mit mir spielen wolle. Dies war das erste Gespräch über Rassismus in meinem noch jungen Leben.»

Auch als Williams mit 13 Jahren in den nördlichen Grenzstaat Minnesota umzieht, wird er mehrfach Opfer von Diskriminierung. «Im Park hat eine Frau wegen uns die Polizei gerufen, wir sassen aber nur da», sagt Williams. Der Polizist habe ihn und seine Brüder nach Hause gebracht. «Er selbst war sehr nett und hat sich sogar entschuldigt.» Williams wurde auch mehrfach wegen seiner Hautfarbe von der Polizei angehalten und schikaniert. «Wir hatten trotz allem ein schönes Leben. Hast du herausgefunden, wer dich nicht mag, ist es einfacher. Diese Leute ignoriere ich einfach.»

«Trump hat uns Schwarze näher zusammenrücken lassen»

Als Donald Trump vor vier Jahren zum Präsidenten gewählt wurde, sei die schwarze Community durchgerüttelt worden. «Meine erste Reaktion damals war ‹Kyrie eleison. Herr, hab Gnade.›» Besonders der grausame Tod von George Floyd vergangenen Mai in Minnesota hat Williams mitgenommen. «Ich kenne den Strassenabschnitt, wo es passierte. Ich bin selbst schon dort durchgelaufen.»

Er sieht aber auch Gutes in der Präsidentschaft von Trump. Sie habe die Leute gezwungen, die Probleme in Amerika anzusprechen. «Wir Schwarzen sind in einer Weise zusammengerückt, die ich nie für möglich gehalten hätte.» Auch viele weisse Freunde hätten sich bei Williams gemeldet. «Viele suchten den Kontakt zu mir und sagten ‹Es tut mir leid, dass ich den Rassismus in Amerika nicht früher bemerkt habe.›»

«Es geht bergauf, davon bin ich überzeugt»

Mit Biden seien die Probleme natürlich nicht automatisch gelöst. «Wir hatten schon viele Präsidenten, die uns hassten, die aktiv gegen uns Schwarzen arbeiteten oder die Sklaverei guthiessen. Doch unter der Präsidentschaft von Trump bemerkten auch viele weisse Menschen erstmals, dass die Situation eskaliert.»

Vieles wende sich allerdings bereits zum Guten. Er nennt Vizepräsident Mike Pence als Beispiel, welcher nun eine friedliche Amtsübergabe ermögliche.

«Ohne Trump hätten wir auch keine Kamala Harris als Vizepräsidentin. All das sind Zeichen, dass es bergauf geht. Davon bin ich überzeugt.»

Was Amerika so grossartig mache, seien seine Menschen und deren Zusammenhalt. «Auf der Strasse grüsst man sich mit ‹Hey, wie geht's dir?› und wenn du antwortest ‹Nicht gut› bleiben viele stehen und versuchen zu helfen, selbst wenn du sie nicht kennst.» Es werde immer Leute geben, die helfen und Dinge anpacken wollen. «Ich habe grosse Hoffnung für Amerika und den Rest der Welt. Vor uns liegt eine wundervolle Zukunft. Dafür bete ich.»