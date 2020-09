«Verdeckter Wahlkampf? Undifferenzierte Propaganda»: Pro Natura St.Gallen kritisiert eine kantonale Medienmitteilung über Schafsrisse im Sarganserland Ein Wolfspaar hat im Sarganserland erneut zugeschlagen – schon über 50 Schafe wurden während des Sommers gerissen, bilanziert die kantonale Jagdverwaltung. Doch warum kommt die Medienmitteilung jetzt, drei Wochen vor der Abstimmung über das neue Jagdgesetz? Für Pro Natura ist klar: Reiner Wahlkampf. Reine Routine, meint der Kanton. David Grob 04.09.2020, 17.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wildhüter untersuchen ein gerissenes Schaf Bild: PD

«In den letzten Tagen kam es erneut zu Übergriffen von Wölfen auf Schafherden» – mit diesem Satz leitet das Amt für Natur, Jagd und Fischerei am Freitagmorgen eine Medienmitteilung ein. Schauplatz ist das südliche Sarganserland, in dem seit Sommer ein Wolfspaar bereits eine mehrere Schafe gerissen haben. Nur: Wieviele Schafe bei den neuerlichen Wolfsangriffen in den «letzten Tagen» tatsächlich gerissen worden sind – der Anlass für die Mitteilung –, ist dem Schreiben nicht zu entnehmen.

Dafür wird säuberlich aufgelistet, wie viele Schafe die zwei Wölfe während des Sommers gerissen haben. 29 Schafe auf der Alp Gafarra im Gemeindegebiet von Mels, 19 Schafe auf der Alp Fursch, 4 Schafe auf der Alp Halde, und 3 Schafe auf der Alp Schaffans, alle auf Gemeindegebiet von Flums. Mindestens 55 Schafe während des ganzen Sommers, wie das Amt schreibt.

Alles anzeigen

Die genaue Anzahl der gerissenen Tiere in den «letzten Tage» erfährt man erst auf Nachfrage. 12 Schafe seien gerissen worden, wohl innerhalb einer Woche, schätzt Dominik Thiel, Leiter des Amtes für Natur, Jagd und Fischerei.

Für Pro Natura St.Gallen-Appenzell ist klar: Die Medienmitteilung ist Propaganda

Nur: Warum konzentriert sich das Amt in seiner Meldung auf die hohe Gesamtzahl der 55 gerissenen Schafe? Genau jetzt, rund drei Wochen vor der Abstimmung über die Revision des Jagdgesetzes? Betreibt das Amt für Natur, Jagd und Fischerei damit nicht verdeckten Wahlkampf?

«Verdeckten Wahlkampf? Eher offensichtlichen.»

Dies sagt Christian Meienberger von Pro Natura St.Gallen-Appenzell. Es sei stossend, dass ein Amt während eines politischen Prozesses eine solch tendenziöse Meldung publiziere. «Eine solche Medienmitteilung ist reine und zudem reichlich undifferenzierte Propaganda fürs neue Jagdgesetz», sagt Meienberger.

Dieses ist je nach Sichtweise «fortschrittlich» oder «missraten». Für die Befürworter – etwa JagdSchweiz oder der Schweizerische Bauernverband – ist die Revision des 34-jährigen Jagdgesetzes längst überfällig. Die Bestände geschützter Arten wie von Wolf, Biber oder Höckerschwänen hätten sich seither stark vermehrt. Mit einer Annahme am 27. September wären Abschüsse von Wölfen erlaubt, ohne dass eine bestimmte Anzahl von Rissen überschritten werden muss. Zahlreiche Tier- und Naturschutzverbände haben das Referendum ergriffen. Sie befürchten «Abschüsse auf Vorrat» – ohne dass ein Raubtier Schäden angerichtet haben oder Schutzmassnahmen ergriffen werden müssten.

Wahlkampf oder Notwendigkeit?

Für Meienberger von Pro Natura ist die Medienmitteilung eine politische. Für Thiel vom Jagdamt hingegen Standardverfahren. Er wehrt sich gegen den Vorwurf, Wahlkampf zu führen:

«Wir halten uns an unser Medienkonzept.»

Dieses sehe eine Medienmitteilung in zwei Fällen vor: Wenn ein Wolf in ein neues Gebiet eintritt oder wenn Risse in einem neuen Gebiet erfolgt sind. «Dies ist mit den Rissen auf der Alp Schaffans im Schilstal der Fall», sagt Thiel. Hier sind neu vier Schafe gerissen worden. Das Amt sehe sich oft der Kritik von betroffenen Bauern ausgesetzt, welche Fotos gerissener Schafe in den sozialen Medien teilen und dem Amt vorwerfen, es versuche die Vorfälle zu verbergen. Der Kanton hingegen dürfe erst kommunizieren, wenn der Riss eines Nutztiers genauer abgeklärt und dokumentiert ist, sagt Meienberg.

Dominik Thiel, Leiter Amt Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St. Gallen. Bild: Coralie Wenger (23. Juli 2013)

Thiel betont, die kantonale Jagdverwaltung sei politisch neutral:

«Das Amt für Natur, Jagd und Fischerei ist eine Vollzugsbehörde. Wir haben keine Meinung zu einem öffentlichen Prozess, sondern werden den Entscheid entsprechend umsetzen.»

Seine Meinung als Privatperson zum neuen Jagdgesetz will Thiel nicht offenlegen. Im Februar, als ein erkrankter Wolf im Thurgau und im Fürstenland mehrere Schafe riss, liess er sich allerdings wie folgt zitieren: «Die Gesetzgebung hinkt der Realität hinterher. Wir brauchen dringend eine Verschärfung des Jagdgesetzes.»

Christian Meienberger von Pro Natura sieht Dominik Thiel als klaren Befürworter der Jagdgesetzrevision. Allerdings gebe es unter den Mitarbeitenden im kantonalen Jagdamt durchaus unterschiedliche Meinungen zum Jagdgesetz. Er verweist auf die kantonalen Försterinnen und Förster, die sich mehrheitlich gegen das neue Jagdgesetz aussprechen würden – allerdings nicht öffentlich.

55 gerissene Schafe – eine hohe Zahl

Einig sind sich Thiel und Meienberger in einem Punkt: Die Zahl von mindestens 55 gerissenen Schafen ist hoch. «Wir hatten noch nie soviele Risse im Kanton St.Gallen», sagt Thiel. «Dies zeigt, dass die Herden ungenügend geschützt waren», sagt Meienberg. In der Tat: Gerade Mal sieben der 55 gerissenen Schafen fielen dem Wolfspaar in geschützten Herden zum Opfer. Dies könne vorkommen, meinen Thiel und Meienberger. Kein Herdenschutzhund, kein Elektrozaun bietet endgültigen Schutz.

Das neue Jagdgesetz sieht vor, dass nur noch Bauern und Schafhirte eine Entschädigung für gerissene Schafe erhalten, wenn ein Herdenschutz besteht. Jetzt zahlen Bund und Kanton auch für Tiere, die nicht geschützt waren. So soll ein Anreiz geschaffen werden, Herdenschutzmassnahmen zu ergreifen. Doch aus Meienbergs Erfahrung sind viele Bauern gegen das Gesetz und planen keinen Herdenschutz. Zu teuer, zu arbeitsintensiv. Aus seiner Sicht müssten ganz einfach die Herden besser geschützt werden. Er verweist aufs Calandatal, wo die Mehrheit der Herden geschützt sei und es zu deutlich weniger Problemen komme.