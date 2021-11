Ausbrecherkönig im Film: Diesen Dialekt sprach Walter Stürm nicht

Verbrecherstar Walter Stürm stürmt die Kinos: Der St.Galler «Ausbrecherkönig» hat manche Leben ruiniert, aber auch inspiriert Der Goldacher Industriellensohn Walter Stürm (1942-1999), der berühmt-berüchtigtste Ein- und Ausbrecher der Schweiz, ist zum Filmstoff geworden. Erzählt wird aber nicht sein Leben, sondern seine Wirkung als Aushängeschild der Linken. Auf der Strecke bleiben seine Ostschweizer Bezüge, und die Autobegeisterung wird nur angedeutet. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Kotelettentest: Joel Basman als Walter Stürm und Marie Leuenberger als Stürms Anwältin Barbara Hug im Film «Bis wir tot sind oder frei». Bild: Ascot Elite

Kein Gefängnis, aus dem er nicht ausbrechen konnte. Kein Tresor, den er nicht öffnen konnte. Und kein Sportwagen, den er nicht aufbrach und mit dem er auf der Flucht davonblochte. Achtmal ist er aus Schweizer Gefängnissen entwichen, zweimal im Hafturlaub abgehauen; über hundert Delikte soll er begangen haben, Einbruch, Diebstahl, Raub, Banküberfall, mit zwei Ausnahmen immer gewaltfrei.

Die Hälfte seines Erwachsenenlebens verbringt er im Knast, über 20 Jahre, viele davon in Isolationshaft, zweimal tritt er deswegen in den Hungerstreik. Hundertfach liefert er Schlagzeilen, die berühmteste schreibt er selber, im April 1981 nach dem Ausbruch aus dem Gefängnis Regensdorf, als Botschaft an die Wärter: «Bin beim Ostereier Suchen. Stürm.»

Das ist der Mythos von Walter Stürm, geboren 1942, aufgewachsen in wohlhabenden Familienverhältnissen in Rorschach und Goldach, gestorben elendiglich 1999 im Untersuchungsgefängnis in Frauenfeld, er hat sich mit einem Plastiksack erstickt. Ein Leben wie kein zweites in der Schweiz, aufregend und tragisch, an dem die Bevölkerung jahrzehntelang fiebrig teilnahm: Einfache Leute bewunderten ihn als freches Schlitzohr, das den Staatsapparat foppte, Linksintellektuelle und Jugendbewegte feierten ihn als Rebell, der mit seinem zähen Kampf das rückständige Rechtssystem mit seinen menschenunwürdigen Haftbedingungen herausforderte und zu Reformen zwang. Und allen war das Land zu eng, man wähnte sich in einem Gefängnis, eingeschlossen als Wärter oder Gefangene zugleich, wie es Friedrich Dürrenmatt 1990 formulierte.

Für die Netflix-Generation eine Pappfigur im Kinofoyer

Dreissig, vierzig Jahre später spielen die Schulkinder auf den Pausenhöfen nicht mehr «Räuber und Poli» mit Stürm in der begehrteren Rolle, sondern die brutale koreanische Netflix-Serie «Squid Game», die digital beschleunigte Welt hat sich rasant verändert. Derweil ist der einstige Ausbrecherkönig plötzlich wieder auf allen Medienkanälen präsent, fast wie damals, als ihn jedes Kind kannte. Und er steht in den Kinofoyers, als Pappmännchen an der Seite einer Pappfrau. «Wer soll das sein?», fragen sich die unter Fünfzigjährigen. Alle Älteren wundern sich: «Soll das etwa Walter Stürm sein?»

Die Figur im lässigen Seventies-Anzug ist nicht Walter Stürm, sondern die Vorstellung von Stürm in Gestalt von Schauspieler Joel Basman. Und die Frau an seiner Seite ist Marie Leuenberger, in ihrer Rolle als Stürms Anwältin Barbara Hug. Tatsächlich, der Ausbrecherkönig ist endlich zum Filmstoff geworden, «Stürm – bis wir tot sind oder frei» läuft seit Donnerstag in den Kinos.

Selten gab es so viel Werbung für einen Schweizer Film, und die ist für das fünf Millionen Franken teure Werk nötig, denn das Kino ist in der Krise, nicht nur wegen Corona, sondern wegen der digitalen Konkurrenz. Nicht selbstverständlich, dass sich Junge 2021 für Stürm und die Schweiz vor einem halben Menschenleben interessieren.

Umso mehr setzt Regisseur Oliver Rhis («Achtung, fertig, WK!») alle Mittel ein, um jüngeres Volk ins Kino zu locken: allen voran die aktuellen Publikumslieblinge des Schweizer Filmschaffens, angetrieben mit einer nervösen Kamera und schnellen Schnitten; dazu die coolste Musik (Punk, Elektro-Wave) und die heissesten Klamotten und Requisiten, die man sich mit hipper Vintage-Sicht für die 1980er vorstellen kann. Die Story spielt verdichtet im Moment jener gewalttätigen und kreativ befreienden Jahre, in denen die Bewegung («Züri brännt») auf die grösste Popularität des «Ausbrecherkönigs» treffen.

Und sie ist mit einem cleveren Dreh erzählt: Im Zentrum steht nicht Stürm, weil das Drehbuch, das auf der Buchbiografie des beratend mitwirkenden TV-Journalisten Reto Kohler beruht, im Berufskriminellen keinen Sympathieträger sieht. Hauptprotagonistin ist vielmehr Barbara Hug, die kämpferische Frau aus dem linken Anwaltskollektiv, die wegen eines Nierentumors an Krücken geht und selber um Bewegungsfreiheit kämpft.

In Stürm findet sie einen unbeugsamen Verbündeten und – wie die «Bewegung» – ein Instrument für den Befreiungskampf: «Es geht nicht darum, wer Stürm ist, sondern was man aus ihm machen kann. Er ist unser Che.» Von dieser Mystifizierung als Revolutionär à la Che Guevara, an der Stürm bereitwillig mitschaffte, halten die Filmemacher klar Abstand: Sie setzen viel daran, das Zerrbild eines Robin Hood und «Gentlemangauners» zu entlarven und bringen es im Vorwurf einer jungen Punkerin auf den Punkt:

«Nimmt man Stürm die Rebellenfassade weg, ist er ein kleines egoistisches Würstchen.»

Freilich verkörpert Joel Basman auch den verschmitzten Charme und Schalk Stürms. So positiv er dessen Kampf gegen die Haftbedingungen empfinde, so ambivalent sehe er seine Figur, sagt Basman: «Er hat aber auch viele Leben ruiniert – Kleinbetriebe, in die er eingebrochen ist. Und er gab nichts auf Freundschaften. Er war deshalb einsam und starb auch sehr einsam.» Und:

«Heute wäre er als Querdenker wohl vorne mit dabei.»

Ostschweizer Bezüge finden sich nur wenige

Von einem «Biopic», einer umfassenden Erzählung von Stürms Leben, kann in dieser Geschichte eines Aufeinandertreffens unterschiedlicher Persönlichkeiten und Milieus keine Rede sein: Sie zeigt ihn einzig in seiner Rolle als Aushängeschild für den Widerstand. Gut möglich, dass sich ein jüngeres Publikum, vor allem jenes der Altersklasse Basmans (31) und Leuenbergers (41) davon mitreissen lässt.

Die reizvolle Konzentration auf das Spannungsfeld Hug-Stürm und die frühen 80er-Jahre beschränkt den Handlungsspielraum: Die Schauplätze finden sich in Zürich, mit Ausnahme einer ominösen Schlosskommune im Süddeutschen, einer spanischen Insel und einem Grenzpass in Graubünden. Sowie schönen Szenen auf dem Thurgauer Seerücken und über Steckborn – es ist der einzig erkennbare Ostschweizer Bezug.

Im Thurgau, auf dem Weg nach Deutschland: Stürm (Basman) und Hug (Leuenberger). Bild: Ascot Elite

Wer vielleicht einen grossen Ostschweizer, gar «St.Galler Film» erwartet hat, wird also enttäuscht: Vom Leben Stürms, der zeitweise eine so bekannte St.Galler Persönlichkeit war wie nur die damaligen Skistars (Marie-Theres Nadig, Walter Steiner) oder Bundesrat Kurt Furgler, ist wenig zu sehen, seine Herkunftsregion spielt keine Rolle, zumal der Film international funktionieren soll: Im deutschsprachigen Ausland heisst er nur «Bis wir tot sind oder frei», im englischen «Caged Birds» (eingesperrte Vögel).

Zwei Szenen immerhin hat die Crew im Kanton St.Gallen gedreht – einmal im Goldacher Industriegebiet, wo eine Firma («Metall Stürm») das Holzunternehmen von Stürms Vater darstellen soll; und in einem Lokal in St.Gallen, das seine geheime Werkstatt hergab. Verzichtet wurde auf eine geplante Eröffnungsszene auf dem Goldacher Friedhof. Die St.Galler Kulturförderung hat den Film mit 100'000 Franken unterstützt, nicht geknüpft an Drehorte, allein aufgrund des «inhaltlichen Bezugs über Walter Stürm und des überzeugenden Eingabedossiers», wie sie mitteilt.

Den «Rorschach-Test» besteht Basman nicht

Ob ein älteres Ostschweizer Publikum diese «Stürm»-Version im Kino goutiert, ist offen. Es muss seine Erwartungshaltungen wegstecken und darüber hinwegsehen, dass sich die Produktion viele künstlerische Freiheiten nimmt und oft unklar lässt, was fiktiv und was historisch und biografisch verbürgt ist.

Weil der «Ausbrecherkönig» eine Person des öffentlichen Interesses ist, muss sie keine Rücksicht nehmen – auch nicht auf seinen Sohn und dessen Mutter in Deutschland. Stürms verbliebene Familie, eine Schwester und die beiden Brüder, wollte sich nicht äussern, so wie sie sich schon gegenüber dem Autor des Buchs von 2004 verweigerte. Das Leid breche für sie immer wieder auf, sagt die Schwester auf unsere Anfrage, sie erzählt offenherzig über ihre Beziehung zum trotz allem «sehr geschätzten kleinen Bruder», den sie an der Seite der Mutter oft im Gefängnis besuchte, aber lehnt öffentliche Aussagen ab. Aber klar, sie werde den Film anschauen.

Die verschiedenen Gesichter von Walter Stürm: Auf der Flucht vor der Justiz veränderte er mehrfach sein Erscheinungsbild. Bild: Str / KEYSTONE

Die Einschätzungen der Nächsten würde man gern hören, zwei der bestinformierten Personen im Umfeld Walter Stürms sind verstorben: Sein «Lieblingscousin» Hans Stürm, der in Bischofszell aufgewachsene Filmemacher, der mit Niklaus Meienberg «Es ist kalt in Brandenburg – Hitler töten» realisierte. Ebenso der Appenzeller Journalist Gäbi Lutz, der sich «wie sein Biograf fühlte».

Ob der lärmige Film dem eher leisen Menschen und Harry-Belafonte-Fan gerecht wird? Das vermag Peter Bötschi nicht zu sagen, der als Geschäftsleiter des Art-House-Kinos in Wattwil den Film schon zweimal gesehen und die Premiere mit der Crew moderiert hat. Obwohl am Stoff des «Wildost-Desperados» und «egomanischen ‹Blick›-Schlagzeilenlieferanten» nur mässig interessiert und skeptisch, hat ihn der Film angeregt – weniger als Zeitgeist-Versatzstück-Vehikel als vielmehr als Vorlage zur Auseinandersetzung mit dem Freiheitsbegriff und der Psychologie zweier Figuren, die keine emotionale Nähe erzeugten. «Sie wollen und erlauben keine Nähe, auch Barbara Hug wirkt schroff und hart.»

Es gehe ihm mit der Persönlichkeit Stürms wie den Produzenten: «Wie bei einer Zwiebel schält man Schale um Schale und findet doch keinen Kern.» Der Film sei «etwas überdekoriert und zu plakativ», doch vermöge er die von Stürm & Co ausgelösten «Schockwellen für die bürgerliche Gesellschaft» gut zu vermitteln. Eine Erkenntnis:

«Der Typ musste ins Gefängnis, um sich zu befreien. Er war draussen weniger kreativ als drinnen.»

Selber in Rorschach aufgewachsen und mit der Familie Stürm bekannt, schmunzelt Bötschi über die Tatsache, dass Basman den «akustischen Rorschach-Test» nicht besteht: Der angebliche Ostschweizer Dialekt entspricht keineswegs jenem der Bodenseeregion, da macht der Film ein A für ein O und ein «wett» für ein «wött» vor – und sowieso sagt niemand «Schwümmer». Ein befremdliches Detail, aber Beleg dafür, dass es nicht um den realen Stürm, sondern um den «Posterboy» geht.

Fleissiger Karosseriespengler und Autofreak

Wie die St.Galler Landschaften und seine letzten Stationen Horn (Banküberfall), Urnäsch (Versteck) und Frauenfeld (U-Haft, Suizid) bleiben die Jugendjahre Stürms in der Region Rorschach auf der Strecke, seine Wurzeln in gut situierten und grundsoliden, aber für ihn viel zu engen Familienverhältnissen, Villa am See, strenger Vater, liebende Mutter. Mit betonter Bescheidenheit: «Gab es Bratwürste, mussten sich die fünf Kinder eine einzige teilen», erinnerte sich Cousin Hans Stürm.

Den Ausbruch aus der Enge verheissen schnelle Autos, die Walter schon als Bub begeistern, als Elfjähriger fährt er Vaters fabrikneuen Mercedes zu Schrott. Mit 16 wegen «versuchter Nötigung zu einer unzüchtigen Handlung» verurteilt und von der Sek geflogen, macht er die Lehre als Karosseriespengler, er ist fleissig und geschickt und schliesst mit Bestnote ab.

Bald fräst er mit Jaguars und Ferraris herum, wegen seiner Herkunft und seines Geschäftssinns schöpft zunächst niemand Verdacht, dass die alle gestohlen sind. Die Liebe zu den Sportwagen wird ihm zu Verhängnis, wie er später sagte: «Sicher ist, dass ich der Autos wegen anfing zu delinquieren.» Sein Bluff mit Luxusschlitten und zwielichtigen Kontakten fällt auch der Polizei auf, 1964 schickt ihn das Bezirksgericht St.Gallen erstmals ins Gefängnis, der Ausbruch aus dem Saxerriet im gleichen Jahr steht am Anfang seiner künftigen Rein-raus-Existenz.

Am Porsche-Treffen 1962 in Monza lebt er den Traum des Rennfahrers: Walter Stürm auf der Piste. Bild: Privatarchiv Fredy Link

Stürms Bekannte aus den frühen 60er-Jahren, rund um die Clique, die sich im Rorschacher Café Niederer trifft, haben ihn positiv in Erinnerung. Einer davon der Molkereiunternehmersohn und spätere Stadtrat Peter Fuchs. Mit dem Fuchs-Butter-Lastwagen verunfallt, habe Stürm in seiner Rheinecker Werkstatt den Schaden «perfekt geflickt, sodass Vater nichts merkte». Er habe ihn dankbar bewundert und das Angebot zum Ausleihen von Autos gern angenommen – «zweimal fuhr ich mit einem Alfa und einem andern schnellen Sportwagen nach Zürich in den Ausgang».

Fuchs war auch dabei, als Stürm und sein Kumpel Hans Brugger («der Alain Delon von Rorschach») 1962/63 mit Stürms Lotus-Rennwagen der Formel junior die noch nicht eröffnete Rheintal-Autobahn im Buriet «testeten». Stürm fuhr damals einen Rolls-Royce, mit dem Rennwagen im Anhänger ging es etwa ans Porsche-Treffen in Monza. Wenn er auf der Rorschacher Hauptstrasse auffuhr, wirkte das ähnlich wie heute die Autotuner und -poser. «Natürlich ging es um Autos, Abenteuer, Aufriss», sagt Fuchs. «Aber nie schöpfte ich Verdacht, der hagere Bursche war schliesslich ein Sohn reicher Eltern und guter Geschäftsmann…»

Mit Rolls-Royce und angehängtem Rennwagen unterwegs

Auf dem Weg über die Alpen: Stürms Rolls Royce mit dem Lotus-Rennwagen auf dem Anhänger. Bild: Privatarchiv Fredy Link

Ebenfalls filmreif kommt einem die Jugenderinnerung von «Seitenwagenpapst» Louis Christen vor, der als Rennsportler international für Furore sorgte: «Als 16-jähriger Kantischüler fuhr ich ihm mit meinem Solex hinterher und äugte vor der Villa durchs Gitter: Dort stand immer mindestens ein Rennwagen, wie ich sie noch nie gesehen hatte.» Rasch stiess Christen zu den Autofreaks rund um Stürm und durfte Rennwagen putzen.

Damals bastelte er Modellflugzeuge und wollte Pilot werden, doch zündete dies den Funken für Autos. «Ich machte eine Karriere im Motorsport, die ich ohne Walter Stürm vielleicht nicht gemacht hätte.» Gemeinsam träumten sie davon, den ständigen Bernrennensieger Charles Vögele zu schlagen; einmal durfte Christen im Rolls-Royce mit Rennwagen-Anhänger an ein Treffen in Bremgarten mitfahren. «So etwas vergisst du nie.» Die Bekanntschaft dauert nur einige Monate. Eines Sommertags läutet Christen an der Villa, es erscheint nur die Mutter, Walter sei im Militär…

«In Freiheit würde ich am liebsten alte Autos renovieren», sagte Stürm einem TV-Reporter 1993 im Gefängnis. Trotzdem nahm er offenbar nie mehr Kontakt auf mit seinen Autofreunden aus der Jugend, die eine erfolgreiche Laufbahn einschlugen, sei es als Garagist in Rorschach (Hans Mazzel), Rennbootverkäufer in St.Tropez und Ibiza (Fredy Link) oder eben als Rennwagenbauer wie Christen in Rheineck. «Ich habe ihn positiv in Erinnerung und wäre ihm nie ausgewichen», sagt Christen. «Aber ich hatte immer grausam viel Arbeit, Tag und Nacht, ich habe schliesslich 800 Fahrzeuge gebaut und war in der Schweiz wohl der Einzige, der vom Motorsport leben konnte.» «Vielleicht war er in den Momenten, in denen er unter einem Auto lag und einen Getriebeschaden behob, am glücklichsten», heisst es im «Stürm»-Buch.

Ob er beruflich umsatteln werde, fragt ihn 1998 die spätere Meienberg-Biografin Marianne Fehr für die «Weltwoche». Stürm: «Wenn Sie unter Umsatteln verstehen, dass ich vom ehrenwerten Beruf des Einbrechers auf einen anderen Beruf umsteige, kann ich Ihnen sagen, dass ich schon seit mehr als fünfzehn Jahren ein Einbrecher a. D., also im Ruhestand, bin.»

Ein Jahr später ist er tot, er hat den Ruhestand in Freiheit nie geschafft. «Er hatte die Rolle seines Lebens verloren», erklärte die Reporterin Margrit Sprecher, die ihn gut kannte. «Alte Autos renovieren» hätte er immer können, seine frühere Werkstatt ganz in Nähe von Louis Christens Betrieb in Rheineck steht heute noch.

