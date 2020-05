Die Olma gibt es seit 1943, damals wurde sie im Rahmen der Anbauschlacht als landwirtschaftliche Ausstellung lanciert. Seit 1946 ist sie vom Bundesrat als nationale Messe anerkannt. Die Olma beginnt jedes Jahr am Donnerstag vor dem Gallentag vom 16. Oktober, dem Festtag des heiligen Gallus, Stadtpatron von St.Gallen. Fester Bestandteil der Olma sind der grosse Jahrmarkt und der Festumzug am ersten Olma-Sonntag. Alles Anlässe, an denen sich viele Menschen sehr nahe kommen. (pd/chs)