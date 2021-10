St.Galler Eiszauber-Absage: Bewilligungsverfahren läuft weiter

Veranstaltungen Nach St.Galler Eiszauber-Absage: Bewilligungsverfahren läuft noch immer und wurde auf sechs Austragungen ausgedehnt Die Veranstalter haben den Eiszauber auf der Kreuzbleiche, der vom 11. November bis zum 23. Januar hätte stattfinden sollen, abgesagt. Grund: Einsprachen im Baubewilligungsverfahren. Das Gesuch um Bewilligung wurde inzwischen ausgedehnt auf sechs Austragungen. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 29.10.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schlittschuhlaufen auf der Kreuzbleiche – das will CH Media in den kommenden Jahren wieder bieten. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 1. Dezember 2019)

Schlittschuhlaufen, Eisstockschiessen, Glühwein trinken und in einem heimeligen Châlet Fondue und Raclette essen: Das ist der Eiszauber, der von CH Media in den Jahren 2018 und 2019 veranstaltet wurde und jeweils während ein paar Wochen mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher auf die Kreuzbleiche lockte. 2020 wurde der Anlass wegen der Coronapandemie abgesagt, in diesem Jahr, weil die Bewilligung ausblieb.

Urs Brülisauer, Leiter Events bei Radio FM1, das wie das «St.Galler Tagblatt» zu CH Media gehört, findet es falsch, dass für einen Anlass wie den Eiszauber ein Baubewilligungsverfahren durchlaufen werden muss:

Urs Brülisauer, Leiter Events Radio FM1 und Eiszauber-Macher. Bild: FM1

«Wir bauen kein Hochhaus für die nächsten 100 Jahre.»

Ivan Furlan, Leiter des Amts für Baubewilligungen der Stadt St.Gallen, sagt: «Im Vordergrund der Beurteilung, ob für eine Veranstaltung ein Baubewilligungsverfahren durchgeführt wird, stehen nicht die provisorischen baulichen Einrichtungen und Anlagen, sondern die damit verbundenen Nutzungsabsichten mit ihren Auswirkungen auf die Nachbarschaft und die Umwelt.»

Die Grösse des Eiszaubers bringe Immissionen wie Lärm, Licht und Geruch mit sich, die bei den umliegenden Anwohnerinnen und Anwohnern ein Interesse auslösen, sich zu einer solchen Veranstaltung äussern zu können. Da sich die Veranstaltung auf Raum und Umwelt auswirke, sei für die Beurteilung auch nicht mehr länger nur das Planungs- und Baugesetz, sondern das Raumplanungs- und Umweltschutzgesetz massgeblich, sagt Furlan.

Erfahrungen aus dem Vorjahr

Die Durchführung eines solchen Verfahrens wurde denn auch bereits bei der Ausgabe des Eiszaubers 2019/2020 von gewissen Anwohnerinnen und Anwohnern gefordert. Aufgrund eines kurzfristigen Standortwechsels wurde jedoch von ihnen nicht auf die Durchführung des Verfahrens zum damaligen Zeitpunkt beharrt, wie der Leiter des Amts für Baubewilligungen ausführt.

Das Baugesuchsverfahren ist gemäss Furlan das einzige Verfahren, das einen Einbezug der Nachbarn beinhaltet. Entsprechend könnten nur mit der Durchführung eines Baugesuchsverfahrens die Interessen der Nachbarschaft angemessen gewahrt und damit ihnen auch das rechtliche Gehör gewährt werden.

Das Baugesuchsverfahren soll gemäss Furlan auch den Veranstaltern dienen, da diese dadurch die nötige Rechtssicherheit für die Durchführung des Anlasses erhielten und damit bei einer Bewilligung einen Investitionsschutz für die damit verbundenen Aufwendungen genossen.

Ivan Furlan, Leiter des städtischen Amts für Baubewilligungen. Bild: Marlen Hämmerli

Denn ohne eine Baubewilligung könnten sowohl die anstehende wie auch allfällige Folgeveranstaltungen von den Anwohnerinnen und Anwohner jederzeit mit einer Rechtsverweigerungsbeschwerde beim Kanton in Frage gestellt werden. Ivan Furlan sagt dazu:

«Bis in einem förmlichen Verfahren die Bewilligungspflicht und -fähigkeit geklärt wäre, vergehen unter Umständen Jahre.»

Es sei selbstredend, dass bis zur Klärung dieser Rechtsfrage ebenfalls keine weiteren Veranstaltungen mehr durchgeführt werden könnten.

Das Einreichen des entsprechenden Gesuches habe das Amt für Baubewilligungen sodann auch als Zustimmung zu diesem Vorgehen seitens der Veranstalter interpretiert. Dass sich nun Nachbarn rechtlich gegen den Anlass wehren, sei sicherlich unerfreulich und unangenehm. Aufgrund der Erkenntnisse und Signale der Anwohnerinnen und Anwohner aus dem Vorjahr habe jedoch damit gerechnet werden müssen, so Furlan.

Kritik an den langen Fristen

Nach der Absage der Ausgabe 2021/2022 kritisierte Eiszauber-Macher Urs Brülisauer auch die Fristen im Verfahren. Für ihn dauern sie viel zu lange. Furlan sagt dazu: «Wir sind nicht die Taktgeber.» Ein herkömmliches Baubewilligungsverfahren könne bis zu zwölf Wochen dauern. Möglicherweise sei er in diesem Punkt missverstanden worden. Für die Bewilligung einer Grossveranstaltung vom Ausmass des Eiszaubers genügen laut ihm sechs bis acht Wochen – wenn keine Einsprachen eingingen. Ansonsten dauere es klar länger.

Das Amt für Baubewilligungen sei in hohem Masse bemüht, Verfahren möglichst rasch abzuwickeln. Die vom Gesetzgeber vorgegebenen Fristen seien dabei zu berücksichtigen und einzuhalten.

Raclette in lustiger Runde – auch das bietet der Eiszauber. Bild: Ralph Ribi

Urs Brülisauer hofft derweil, ab dem Winter 2022/2023 wieder regelmässig auf der Kreuzbleiche einen Eiszauber durchführen zu können. Das Gesuch um Bewilligung wurde gemäss Brülisauer ausgedehnt auf sechs Veranstaltungen. Ivan Furlan bestätigt das. In der Zwischenzeit gebe es sechs Einsprachen gegen die Veranstaltung. Der Schriftenverkehr sei am Laufen. Brülisauer rechnet mit einem Entscheid in den nächsten Wochen, wie er sagt. Er sei guten Mutes, wisse aber auch, dass ein erstinstanzlicher Entscheid weitergezogen werden könne. «Warten wir ab», sagt Brülisauer.