Vegan Tofu aus dem Thurgau ist im Trend: Wie eine Ostschweizer Bauerntochter auf den veganen Boom reagiert Die 25-jährige Simone Reinhart aus Amriswil, die sich vegan ernährt, stellt Tofu aus Thurgauer Biosoja her. Auch wenn der Veganismus boomt, bleiben konventionelle Milchprodukte in der Ostschweiz beliebt. Doch Reinhart lässt sich davon nicht abhalten: Bald will sie auch Sojamilch und -joghurt produzieren. Rossella Blattmann 30.01.2021, 05.00 Uhr

Simone Reinhart verwendet für ihren Tofu Thurgauer Biosoja aus der Region. Auf dem Hof ihrer Eltern baut sie heute keinen Soja mehr an. Bild: Donato Caspari (9. März 2020)

Cordon Vert, Coyo oder Cashewmus: Waren vegane Lebensmittel früher nur im Reformlädeli erhältlich, sind «Cordon bleu» aus Quorn und Spinat statt aus Kalbfleisch und Käse, oder Joghurt aus Kokos- statt Kuhmilch, in den Regalen sämtlicher Detailhändler mittlerweile einfach zu finden. Auch in der Ostschweiz.

Insbesondere verschiedene Sorten von Pflanzenmilch erfreuen sich grosser Beliebtheit. Die Getränke werden als Hafer- oder Sojadrink vermarktet, da Milch ein geschützter Begriff ist. Unlängst schrieb der «Blick», im Milchland Schweiz finde ein Wandel statt. Immer mehr Milchbauern hätten genug und würden aus der Milchwirtschaft aussteigen. Bauern setzten stattdessen auf Alternativen wie Hafermilch. Und in der Ostschweiz?

1,8 Tonnen Tofu pro Jahr

Die Spur führt zu Simone Reinhart nach Amriswil. Die 25-Jährige produziert in ihrem Soja-Atelier Weiherhof Tofu aus Thurgauer Biosoja von einem Biobauern aus der Region.

«Ich habe angefangen, Tofu in meiner privaten Küche herzustellen, weil mich die industriell hergestellten Tofus in den Supermärkten nicht wirklich überzeugt haben», sagt sie. Die Grundsätze der Tofuherstellung hat sich Reinhart durch Bücher, das Internet, Kurse und Betriebsbesichtigungen angeeignet und ihre eigenen Techniken durch unzählige eigene Versuche verfeinert.

Die junge Amriswilerin Simone Reinhart ernährt sich vegan. Weil sie die Industrieprodukte nicht mochte, begann sie, selber Tofu herzustellen. Bild: Donato Caspari (9. März 2020)

Den Tofu stellt Reinhart in einer ehemaligen Käserei in Amriswil her. Die Prozesse der Tofuherstellung und jene einer Käserei seien sich ähnlich. Sie sagt:

«Aus der Käserei wurde eine Tofurei.»

Aktuell verarbeitet sie ungefähr eine Tonne getrocknete Sojabohnen pro Jahr. «Daraus gibt es zirka 1,8 Tonnen Tofu.»

Laut Reinahrt sind nebst der Höhenlage und den klimatischen Verhältnissen auch die Bodenverhältnisse ausschlaggebend, dass Soja gut gedeiht. Soja könne auf sehr vielen Böden angebaut werden. «Besonders wichtig ist jedoch, dass die Fläche keinem grossen Unkrautdruck ausgesetzt ist», sagt die Umweltingenieurin.

Zwei Ernährungsphilosophien, eine Familie

Seit mehr als vier Jahren lebt Reinhart vegan. Sie sagt: «Es war noch nie so einfach, vegan zu leben wie es in unserer Zeit jetzt ist.» Noch während der Schulzeit wurde Reinhart Vegetarierin. Einige Jahre später, während ihres Studiums als Umweltingenieurin, sei ihr bewusst geworden, dass nur eine vegane Ernährung ihren CO 2 -Fussabdruck nochmals senken könne.

Reinharts Eltern halten auf Ihrem Hof auch Tiere und produzieren somit auch Fleisch. Kommt es da nicht zu Reibereien? «Natürlich stelle ich mir die ideale Landwirtschaft anders vor und natürlich diskutieren wir oft darüber», sagt Simone Reinhart. Trotzdem könne sie vom Wissen ihrer Eltern profitieren. «Mein Vater ist gelernter Käser und kann mich bei der Tofu-Produktion mit wertvollen Tipps unterstützen.»

Die Mutter hingegen helfe ihr bei den administrativen Arbeiten und in der Buchhaltung. «Mein Tofu lagert in derselben Kühlzelle wie das Fleisch. Könnte ich die Infrastruktur meiner Eltern nicht nutzen, hätte es mein Start-up bedeutend schwerer.»

Markus Berner, Geschäftsführer der vereinigten Milchbauern Mitte-Ost. Bild: PD

Milch, Joghurt, Quark und Co. in der Ostschweiz beliebt

Werden in der Ostschweiz Milch, Joghurt und Quark bald von pflanzlichen Ersatzprodukten verdrängt? Und was bedeutet der vegane Boom für die Ostschweizer Milchbauern?

Veganismus sei eine Lebenseinstellung, sagt Markus Berner, Geschäftsführer der vereinigten Milchbauern Mitte-Ost. «Gegen den veganen Boom können wir nicht viel machen. Trinkt jemand keine Kuhmilch oder isst er keinen Käse, können wir das nicht ändern.»

Pro Jahr geben laut Berner in der Schweiz zwei bis drei Prozent der Milchbauern ihren Betrieb auf. Die Gründe dafür seien mannigfaltig. «So kann unter anderem der tiefe Milchpreis ein Grund dafür sein oder die hohen Investitionskosten», sagt Berner. Viele Betriebe würden auch bei einem Betriebsleiter oder Generationenwechsel aufgegeben.

Die Anzahl der Milchwirtschaftsbetriebe geht zurück, doch Milch, Butter und Co., bleiben trotz Veganismus beliebt. So konsumierten die Schweizerinnen und Schweizer zwischen Januar und November 2020 818'663 Tonnen Milchprodukte. «Das sind gesamthaft 23'464 Tonnen mehr als im Vorjahr», sagt Berner. Er gehe davon aus, dass der Milchkonsum in der Ostschweiz ebenfalls dieser Statistik folge. Berner:

«Da die Ostschweiz ein eher ländliches Gebiet ist, ist die Verbindung zur Milchproduktion und dessen Konsum stärker als in urbanen Gebieten.»

Umstellung kostet Geld

Berner hält auch fest, dass ein Milchbauer nicht von einem Tag auf den anderen den Betrieb umstellen kann. Er sagt: «Ein Bauer baut seinen Hof nach einer bestimmten Strategie.»

Er baue die Ställe auf eine bestimmte Art und Weise, kauft entsprechende Maschinen, investiere Geld – ein Ausstieg aus der Milchwirtschaft würde einen enormen finanziellen Verlust bedeuten, denn Ställe müssten umgebaut und Infrastruktur neu bestellt werden.

Veganerinnen wie Simone Reinhart ernähren sich pflanzlich, um das Klima zu schonen. Dazu sagt Berner: «Dass der ökologische Fussabdruck vom Gemüseanbau, insbesondere wenn importiert wird, besser ist als derjenige der Nutztierhaltung ist ein Irrtum.»

Fremde Getreidesorten in die Schweiz zu importieren, sei unsinnig und schlecht für die Umwelt und die Schweizer Wirtschaft. Berner:

«Da trinke ich lieber ein Glas Ostschweizer Milch.»

Andreas Widmer, Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbands. Bild: Benjamin Manser

Kleine Hobbybetriebe

Und was sagt der St.Galler Bauernverband zur Thematik?

Die Entwicklung im veganen Bereich werde von den Ostschweizer Bauern nicht direkt als Boom wahrgenommen, sagt Geschäftsführer Andreas Widmer. «Es gibt Tendenzen, dass die Zahl der Veganer zunimmt und damit die Nachfrage nach veganer Ernährung steigt oder steigen wird.»

Nach seinem Wissen gebe es aber keine Betriebe, die nur für vegane Konsumenten oder für vegane Händler oder Verarbeitungsbetriebe produzierten. «Ausnahme sind natürlich kleine Hobbybetriebe, welche sich spezialisieren», sagt Widmer.

Ostschweizer Sojamilch und -joghurt?

Aus den kleinen Hobbybetrieben könnten schon bald ernstzunehmende Konkurrenten werden. Wie das Soja-Atelier von Simone Reinhart. Momentan verkauft sie ihren Tofu an den Wochenmärkten in Amriswil und Frauenfeld, sowie in Bioregio-Läden und veganen Läden in Amriswil, Arbon und Winterthur. «Ausserdem konnte ich während Corona den direkten Postversand aufbauen, welcher sich sehr bewährt hat.»

Die vegane Umweltingenieurin will ihr Sortiment bald um Sojamilch ausweiten. «Da bin ich am Pröbeln», sagt sie. Es sei herausfordernd, einen konstanten Geschmack und eine gleichbleibende Qualität zu garantieren. Dasselbe gelte für das Sojajoghurt. «Es braucht noch ein bisschen Zeit, bis ich diese Produkte im Verkauf anbieten kann.»