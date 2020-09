Konservativ, ländlich, wenig innovativ: Reicht das als Erklärung für das deutliche Nein der Ostschweiz zum Vaterschaftsurlaub? HSG-Politologe Patrick Emmenegger mag nach der Abstimmung nicht schwarzmalen: Die Ostschweiz sei durchaus unterwegs – wenn auch langsamer als andere Regionen. Befürworterinnen der zweiwöchigen Papi-Zeit orten dagegen klaren Nachholbedarf. Larissa Flammer, Regula Weik, Christoph Zweili 28.09.2020, 20.15 Uhr

Alle vier Ostschweizer Kantone haben gegen die Einführung des Vaterschaftsurlaubs gestimmt. Bild: Keystone/Stefan Finger

Die Ostschweiz hebt sich von der restlichen Schweiz ab. Nicht ganz. Es gibt eine Verbündete: die Zentralschweiz. Nidwalden, Obwalden, Uri, Schwyz, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Thurgau und St.Gallen sind sich einig: Es braucht keine zwei Wochen Papizeit. Die restliche Schweiz dürfte sich nach dem Abstimmungsausgang vom Wochenende in ihrem Klischee von der Ostschweiz bestätigt fühlen: ländlich, konservativ, wenig innovativ.

Trifft das wirklich zu? Sind die Gründe für die Ablehnung des Vaterschaftsurlaubs womöglich andere? Liegt es an den mangelnden Angeboten für externe Kinderbetreuung, an den fehlenden Möglichkeiten für Teilzeitarbeit – ohne die Karriere abschminken oder gar aufgeben zu müssen?

Der Blick auf die St.Galler Gemeinden, die dem Vater Zeit mit dem Nachwuchs gönnen, zeigt: Einfache Erklärungen wie Stadt-Land-Graben greifen zu kurz. So haben die Städte Rapperswil-Jona, Rorschach, St.Gallen und Wil zwar zugestimmt, doch Gossau lehnte ab. Umgekehrt stimmte Lichtensteig als einzige Toggenburger Gemeinde zu. Und auch die Ja-Stimmer Au, Balgach, Buchs, Flawil, Marbach, Oberuzwil, Bad Ragaz, Sargans und Weesen dürften kaum als städtisch durchgehen.



Vielfältige Gründe für ein Nein

Jacqueline Schneider, Geschäftsführerin St.Galler Frauenzentrale. Bild: PD

Jacqueline Schneider, Geschäftsführerin der St.Galler Frauenzentrale, wundert sich nicht über die Ablehnung. Das Stimmverhalten des Kantons St.Gallen sei oft «eher ländlich konservativ». Die Gründe für das Nein zum Vaterschaftsurlaub seien aber vielfältig. Die «vielerorts mangelnden bezahlbaren Angebote für externe Kinderbetreuung sowie fehlende flächendeckende Tagesstrukturen» könnten mitgespielt haben.

«Da sollte die kantonale Politik mehr Druck machen und die Gemeinden in die Pflicht nehmen.»

Nachholbedarf gebe es auch bei flexibleren Arbeitsmodellen, Teilzeitarbeit, Homeoffice für Mütter und Väter. «Leider ist es aktuell für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach wie vor Realität: Teilzeitarbeit ist gleichbedeutend mit Karriereknick oder Karriereende.»



«Das Resultat ist bis zu einem gewissen Grad zufällig»

Laura Bucher, St.Galler Regierungsrätin. Bild: Ralph Ribi

Auf die Frage, ob sie ähnliche Gründe für die Ablehnung ortet, antwortet die St.Galler Regierungsrätin Laura Bucher: «Das ist alles spekulativ.» Das Resultat sei mit 50,8 Nein-Stimmen sehr knapp ausgefallen – «und damit bis zu einem gewissen Grad zufällig». Verschiedene Unternehmen im Kanton seien heute bereits weiter und würden grosszügigere Regelungen für Väter kennen. Auch das könne mitgespielt haben.

Bucher plant in den nächsten Monaten einen runden Tisch zu Gleichstellungsfragen – mit dabei sollen Wirtschaft, Industrie- und Handelskammer, Sozialpartner, Frauen- und Männerorganisationen sein.

Frauen mit Kindern bleiben häufig zu Hause

St.Gallen gehört bei den Familienstrukturen zu den konservativsten Kantonen der Schweiz. Dies zeigte Ende 2019 der «Familien-Bericht» des Bundes. Demnach betreuen 43,5 Prozent aller Familien im Kanton ihre Kinder bis zwölf Jahre ausschliesslich zu Hause. In anderen mittleren und grösseren Kantonen – auch im Thurgau – liegt dieser Wert teils deutlich tiefer. Frauen mit Kindern bleiben in St.Gallen also häufiger zu Hause als anderswo. So kümmert sich jede dritte St.Galler Mutter mit einem Kind unter drei Jahren zu 100 Prozent um Haushalt und Nachwuchs. Die Umfrage des Bundes zeigte aber auch: 38 Prozent der Ostschweizer Männer sind überzeugt, dass ein Kind im Vorschulalter darunter leidet, wenn seine Mutter berufstätig ist.

Susanne Vincenz-Stauffacher, St.Galler FDP-Nationalrätin. Bild: Britta Gut

Susanne Vincenz-Stauffacher, St.Galler FDP-Nationalrätin, Präsidentin der FDP-Frauen Schweiz und Befürworterin des Vaterschaftsurlaubs, spricht von «einem Mix von Gründen». In ihrer Generation überwiege noch das traditionelle Familienbild – «das hatten wir auch nicht und es ging auch». Vincenz ist überzeugt:

«Die Rollenverteilung in einer Familie wird früh bestimmt.»

Dann hätten auch finanzielle Sorgen wegen der Coronapandemie hinein gespielt – «können wir uns das überhaupt leisten?» Selbstkritisch stellt die Nationalrätin fest: «Es ist uns nicht gelungen, die kleineren und mittleren Unternehmen im Kanton davon zu überzeugen, dass sie mit dem Vaterschaftsurlaub gleich lange Spiesse mit grossen Unternehmen erhalten, welche diese Frage schon heute geregelt haben.» Im Wettbewerb um Fachkräfte profitierten KMUs davon. Die St.Galler FDP hatte mit einer Zweidrittelmehrheit die Ja-Parole beschlossen, die nationale die Nein-Parole – eine Stimme hatte den Ausschlag gegeben.

Der Thurgau lehnte mit 50,8 Prozent der Stimmen den Vaterschaftsurlaub ab. Grafik: stb

Prominente Thurgauerin als Gegnerin

Dass der Thurgau in dieser Frage konservativ entscheide, sei keine grosse Überraschung, sagt SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr. «Es zeigt sich, dass unsere Region sehr bodenständig und bürgerlich ist.» Die Thurgauerin hatte sich im nationalen Nein-Komitee engagiert. Im Co-Präsidium sassen neben ihr Stadler-Patron Peter Spuhler, Christian Neuweiler, Präsident der IHK Thurgau, und Marcel Dobler, St.Galler FDP-Nationalrat. Gutjahr sagt:

«Es zeigt sich, dass man die Bevölkerung überzeugen kann, wenn man authentisch ist und etwas sachlich vertritt.»

Diana Gutjahr, Thurgauer Unternehmerin und SVP-Nationalrätin.

Bild: Benjamin Manser

Ihre Wohngemeinde Amriswil hat neben Bischofszell denn auch als einzige Stadt im Thurgau den Vaterschaftsurlaub abgelehnt. Insgesamt ist der Nein-Stimmenanteil im Thurgau mit 50,8 Prozent exakt gleich hoch wie im Kanton St.Gallen.

Gutjahrs Hauptargument gegen die Vorlage hat nichts mit Familienpolitik zu tun: «Ich will nicht, dass der Staat mir als Unternehmerin Vorschriften macht.» Sie sieht in ihrem Unternehmen Probleme bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die auch eine Papizeit nicht lösen könne: «Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird schwierig, wenn die Kinder in die Schule gehen und man zu Hause sein muss, wenn sie zurückkommen.»

Paul Rutishauser, CVP-Präsident TG Bild: Donato Caspari

Bei der Familienpolitik sind den Thurgauerinnen und Thurgauern traditionelle Themen wichtig, sagt Paul Rutishauser, Präsident der CVP Thurgau. «Wenn es um neue Familienmodelle geht, ist unser Kanton jedoch nicht vorne mit dabei.»

So wollten die Thurgauer – wie auch die St.Galler und die Innerrhoder – die Volksinitiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe im Februar 2016 annehmen. National wurde die Vorlage jedoch abgelehnt, umstritten war vor allem die Formulierung «Lebensgemeinschaft von Mann und Frau» im Initiativtext.



Und dann fehlen Arbeitnehmer

Das Ergebnis in Ausserrhoden.

Grafik: stb

Den Grund, dass der Vaterschaftsurlaub abgelehnt wurde, sieht Annina Villiger, Präsidentin der Thurgauer Frauenzentrale, in den vorherrschenden ländlichen Strukturen sowie dem Glauben, dass es gut ist, wie es ist.

Das Ergebnis in Innerrhoden.

Grafik: stb

Für Antonella Bizzini, Leiterin der Infostelle Frau+Arbeit in Weinfelden, haben die vielen KMU im Thurgau für das Nein gesorgt: «Dort war die Sorge vorherrschend, dass man während dieser zwei Wochen auf Arbeitnehmer verzichten muss.»

Es sei nicht darum gegangen, dass Väter für die Zeit nach der Geburt nicht wichtig seien. Schliesslich zeige ein kantonaler SVP-Vorstoss, dass man auch in der Schule für Buben männliche Bezugspersonen wolle.



Schweizweit Spitzenreiter ist mit 65,3 Prozent Nein-Stimmen Appenzell Innerrhoden. In Appenzell Ausserrhoden sind es 54,4 Prozent Nein-Stimmen. Vier Gemeinden – Rehetobel, Speicher, Trogen und Heiden – scheren aus. Sie sind öfter progressiver unterwegs als der Rest des Kantons.