Valentinstag «Warten Sie nicht bis der Pöstler kommt» – Eine St. Galler Postbeamtin und ihr Plädoyer für den Liebesbrief Schreibt heute eigentlich noch jemand Liebesbriefe? Eine Spurensuche in der Hauptpost St. Gallens kurz vor dem Tag der Liebe, dem Valentinstag. Viola Priss 13.02.2021

«Damit wir etwas voneinander in der Hand halten:» Liebesbriefe. Bild: Viola Priss

«Schreib mal einen Liebesbrief». Denn dass die Angebetete «in 40 Jahren Whatsapp-Nachrichten auf dem Speicher findet, ist sehr unwahrscheinlich.» Der anonyme Verfasser dieser Zeilen hinterliess seinen Appell zu mehr Romantik alter Schule dort, wo die Romantik hineingehört: auf einem Postbriefkasten. Insbesondere am Tag der Liebe, dem Valentinstag. Wann, wenn nicht in diesem Jahr könnte der 14. Februar seinen Ruf, eine Erfindung kapitalistischer Blumen-, Schokoladen- und Schmuckhändler zu sein, ein für alle Mal loswerden?

Auch ein lieber Brief ist ein Liebesbrief

Freitagvormittag, St.Gallen, Hauptpost. Noch ist es ruhig in der Hauptfiliale gegenüber dem St.Galler Bahnhof, es wird insbesondere Geschäftspost abgegeben. Ausserdem Pakete, die retour gehen, Onlinefehlkäufe, Einzahlungsscheine. Wer genauer hinsieht, kommt den Kuverts, Postkarten und Warensendungen mit dem wirklich kostbaren Inhalt auf die Spur. Da ist die heraneilende junge Frau, die mit einem cremeweissen Brief in den Händen direkt am Sondermarkenschalter stehen bleibt und noch ganz ausser Atem einen Blick auf das Sortiment wirft.

Wonach sie suche? «Einfach was Besonderes, das den Brief abrundet.» Ob in ihm verborgen ein Liebesgeständnis liege, ein paar Zeilen an heimlich Angebeteten? Kopfschütteln. Es handle sich nicht um eine solche Art Liebesbrief. «Dafür ist er an meine Gotte, ich schreibe ihr seit letztem Jahr Briefe, damit wir etwas voneinander in Händen halten können. Und das pflegen wir. Auch ohne Valentinstag.»

Ein 55-jähriger Mann, der ebenfalls einen Bogen der Serie «Taube Helevetia» kauft, lacht trocken, auf eventuelle amouröse Verwendungszwecke der Marken angesprochen: «Liebesbriefe? Das ist 30 Jahre her!», sagt er. Heute habe man für so etwas doch keine Zeit, da schicke man mal eine Sprachnachricht, wenn überhaupt. Nachdem er seine Post eingeworfen hat, wendet er sich allerdings noch einmal um und sagt: «Aber wieso eigentlich? Ein Brief ist doch viel schöner.»

Theres Eugster, Mitarbeiterin der Hauptpostfiliale in St.Gallen Bild: Viola Priss

Im Stillen aber gibt es sie, die briefeschreibenden, anonymen Romantiker, die letzten ihrer Art. Oder die ersten? Theres Eugster, Mitarbeiterin der St.Galler Hauptpostfiliale kann das beurteilen. Seit 20 Jahren sieht sie mehr als der Laie auf den ersten Blick: «Die Schrift wird sauberer, schnörkeliger – ein Hinweis, dass da Gefühle drin stecken.» Schoggi? Geständnisse? Das Briefgeheimnis bleibt ein süsses:

«Ich kann zwar nicht reinsehen. Ich merke aber, wenn dem Kunden etwas an der Sendung liegt.»

Auffällig sei, wie viele Menschen in den letzten Tagen und Stunden besondere Sorge um ihre Sendung gehabt hätten: «Kommt das auch sicher noch am Samstag an?», war eine der häufigsten Fragen, gerade bei Sendungen in die Nachbarländer. Die Vermutung liegt nahe: Wer sich nicht mehr wie sonst an jedem Wochenende besuchen kann, der schickt einen Brief als Amors Alter Ego.

«Am Tag der Liebe, wissen Sie, da sollte man nicht zu Hause sitzen und warten, dass der Pöstler kommt. Sondern sich auch fragen, was man selbst geben kann.»

Das Beispiel lebt Theres Eugster selbst vor – an jedem ihrer Arbeitstage versucht sie liebevoll mit den Menschen und ihren kostbaren Sendungen umzugehen. Für sie sei Liebe auch, kranke Verwandte zu besuchen, anstatt nur davon zu reden. Oder, wie ein Kunde am Vortag, eine Sendung, die man ebenso gut in den Briefkasten hätte werfen können, wie einen Schatz zum Schalter zu tragen mit den Worten: «Wissen Sie, ich wollte ganz sichergehen, dass er auch gut ankommt. Dass damit alles gut geht, daran liegt mir nämlich viel.»