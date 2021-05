UZNACH CBD-Hanfanlage zusammengebrochen und in Brand geraten – 100'000 Franken Schaden Bei einem Brand in einer Industriehalle in Uznach entstand grosser Sachschaden. Ein rund 30 mal 30 Meter umfassender Kubus, auf welchem mehrere tausend Hanfsetzlinge gezüchtet wurden, brach zusammen und fing Feuer. 22.05.2021, 13.02 Uhr

Die Metall-Gipskonstruktion der Halle ist zusammengebrochen. Bilder: Kapo SG

(kapo/chs) Ein Angestellter der registrierten CBD-Hanfanlage betrat die Halle und stellte die Lüftung ein. Wie es in der Polizeimeldung heisst, brach in diesem Moment die rund drei Meter hohe Metall-Gipskonstruktion ein. Innerhalb dieser Konstruktion wurden mehrere tausend Hanfpflanzen gezüchtet. Ihr Wachstum wird mit Wärmelampen unterstützt. Diese verursachten gemäss Polizei den Brand, der in den brennbaren Untersätzen stehenden Pflanzen. Dabei wurde ein automatischer Brandalarm ausgelöst.