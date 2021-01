usa «Man muss optimistisch sein, denn das ist amerikanisch»: Die Frau, die uns im Fernsehen Amerika erklärt US-Wahlen, Black Lives Matter, Sturm auf das Kapitol: Wenn in Amerika etwas geschieht, erklärt uns die Ostschweizerin Claudia Franziska Brühwiler die Lage. Janina Gehrig 16.01.2021, 05.00 Uhr

Wie die Amerikaner ihr Land zelebrieren, mit einer Freude und Offenheit, fasziniert die USA-Expertin und HSG-Dozentin Claudia Franziska Brühwiler. Bild: Ralph Ribi

Ihre Stimme versagt immer wieder. Sie trinkt einen Schluck Wasser, lässt sich nichts anmerken. Redet weiter. Die heisere Stimme tritt in den Hintergrund. Es ist der 4. November 2020, der Tag nach den Wahlen in den USA, als Claudia Franziska Brühwiler in einer SRF-Spezialsendung als Politikwissenschaftlerin und Amerikanistin ihre Einschätzungen zur Lage abgibt. Sie hatte die ganze Nacht nicht geschlafen, die Auszählung der Stimmen mitverfolgt und in drei weiteren Sondersendungen kommentiert, ehe sie sich frühmorgens daheim für ein paar Stunden hinlegte, um danach erneut vor die Kameras zu treten. «Wir dürfen nicht erwarten, dass Trump bei einer Wahlniederlage Joe Biden gratuliert, dass er seine Niederlage eingestehen würde oder plötzlich still werden würde», hatte sie bereits am 4. November gesagt, als der Sieger der Wahl noch nicht feststand.

«Ich war völlig schockiert»

Kaum zwei Monate später stürmt ein aggressiver Mob, angestachelt vom abgewählten Donald Trump, das Kapitol, den Sitz des amerikanischen Parlaments. Die Protestierenden schlagen Scheiben ein, bedrohen Journalisten, reissen Rednerpulte nieder. Abgeordnete müssen evakuiert werden, fünf Personen sterben. «Ich war völlig schockiert», sagt Brühwiler, die sich auch während dieses Geschehens gerade in einem Fernsehstudio befand und im Minutentakt Nachrichten einer amerikanischen Freundin erhielt.

Gebrochenes Glas: Spuren vom Mittwoch, 6. Januar, als Trump-Fans das Kapitol stürmten. Bild: J. Scott Applewhite/AP (Washington, 12. Januar 2021)

Jetzt steht sie in ihrem Büro an der Uni St.Gallen, wo sie seit 2013 unterrichtet und seit 2018 Privatdozentin ist. Schön, wie es draussen schneie und wie unverkrampft St.Gallen mit der Schneeräumung umgehe, findet sie, die in Winterthur wohnt. Seit 2016 wird die gebürtige Thurgauerin immer wieder als Expertin geladen. Während der Wahlen seien die Anfragen der Medien jedoch «crazy» gewesen. Die 30 Minuten Sendung mit heiserer Stimme «die stressigsten des Jahres 2020», sagt sie und lacht.

Die Bilder des gestürmten Kapitols werden in den Köpfen bleiben

Das Interesse an ihr hat bestimmt nicht nur damit zu tun, dass viele Medienhäuser nun eine Strategie verfolgen, mehr Frauen als Expertinnen zu Wort kommen zu lassen - wie sie bescheiden mutmasst. Brühwiler weiss wie kaum jemand anderes, politische Strukturen und Wahlkampfstrategien, Nachhalleffekte von Debatten, die Rolle der Medien und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft auf den Punkt zu bringen, ohne sich dabei je zu verlieren. Sie wählt jedes Wort mit Bedacht, redet in verschachtelten, aber verständlichen Sätzen, einer mit Metaphern ausgeschmückten Sprache und lässt hie und da Platz für Humor und ein charmantes Lächeln.

Man habe mit Ausschreitungen gerechnet, sagt sie etwa zu den Ereignissen der letzten Woche.

«Aber dass Leute, die sich Patrioten schimpfen und eigentlich ‹law and order›-Prinzipien hochhalten, die heiligen Hallen der US-Demokratie derart besudeln, ist ein Dammbruch. Die Bilder werden in unseren Köpfen bleiben.»

Jetzt steht Brühwiler vor dem schwarz-weissen Bild der University of Virginia in Charlottesville, das in ihrem Büro hängt. Lieber, als davor für den Fotografen zu posieren, spricht sie über Thomas Jefferson, Verfasser der Unabhängigkeitserklärung, der aus Virginia stammte. Der Ort, an dem sie zwischen 2011 und 2012 lehrte und forschte und in dem man wie in keinem anderen Staat den amerikanischen Geist bis heute atme. «Dass Jefferson der dritte Präsident der Vereinigten Staaten war, stand nicht einmal auf seinem Grabstein. Er wollte das so», sagt Brühwiler und lacht über ihre eigene Sentimentalität.

An der katholischen Universität wurde ihr Interesse für Politik geweckt

Dass sie Amerikanistin werden würde, sei so nicht geplant gewesen, sagt die Mutter zweier Buben im Alter von 21 Monaten und fünf Jahren. Zwar sei sie politisch vorbelastet. Ihr Mann, ein Anwalt, der ebenfalls Vorlesungen an der Uni St.Gallen hält, hat die GLP Schweiz mitgegründet, ihr Grossvater war in der CVP. Nachdem sie in St.Gallen, der Heimatstadt ihres Vaters, Internationale Beziehungen studiert hatte, verbrachte sie während ihres Doktorats 2008 einen Gastaufenthalt an der University of Notre Dame in Indiana, einer der renommiertesten katholischen Universitäten. Es war das Jahr, als Barack Obama als erster Afroamerikaner zum Präsidenten gewählt wurde.

«Die europäische Berichterstattung war geprägt von Euphorie, während ich auf dem konservativen Campus plötzlich mit völlig anderen Denkmustern konfrontiert wurde. Das hat mich sehr fasziniert.»

Seither forscht Brühwiler zu amerikanischem, konservativem Denken, befasste sich für die Habilitation mit der radikal liberalen Schriftstellerin Ayn Rand. Ihre Antrittsvorlesung hielt sie über die Pathologisierung des politischen Denkens - eine politische Diskussionskultur und Abwehrhaltung, das Gegenlager für verrückt zu erklären, statt zu versuchen, es zu verstehen. «So kommt man sich nicht näher. Man muss sich mit diesen Fragen in ihrer Radikalität auseinandersetzen.» Auf die Frage, wo sie selber politisch stehe, sagt sie: «Hier ziehe ich den Joker.» Und schiebt nach, vor Studenten lege sie ihre Standpunkte durchaus offen.

Wenn sie beschreibt, warum die USA sie so fasziniert, dann sagt sie etwa:

«Wie die Amerikaner ihr Land zelebrieren, mit einer Freude und Offenheit, zu der man sich in Europa nicht getraut und die manchmal ins Naive kippt. Das hat etwas Mitreissendes.»

So erwähnt sie etwa den Austauschstudenten, der vor dem Lesen der Unabhängigkeitserklärung tief einatmet, weil es ihn derart mit Stolz erfüllt. «In der Schweiz würde niemand in Tränen ausbrechen beim Lesen des Bundesbriefes.» Und sie erzählt auch, wie sie vor einer der jährlichen Konferenzen in einer «small town» von Illinois rumkurvte und im einzigen Restaurant, einem asiatischen Buffet, als einziger Gast einkehrte und in längere Gespräche verwickelt wurde. Oder von Chicago, ihrer Lieblingsstadt, «dieser Einsteigerstadt mit dem Flair von New York, aber einem anderen Tempo und einer anderen Freundlichkeit». Oder sie schwärmt von Virginia, wo es guten Wein gebe und man in den Nationalparks auch mal einem Schwarzbären begegne. «Wir haben hier nur einen sehr kleinen Ausschnitt der USA. Man unterschätzt, wie gigantisch und divers dieses Land ist.»

Die Gesellschaft weiss mit Widersprüchen und Vielfalt umzugehen

Ob es Joe Biden gelingt, das gespaltene Volk wieder zu vereinen? Wie mit Widersprüchen und einer Vielfalt umzugehen sei, habe diese Gesellschaft schon immer beschäftigt. «Man muss optimistisch sein, denn das ist amerikanisch», sagt Brühwiler, lacht und kommt auf Reverend Warnock zu sprechen, dessen Eltern noch Baumwolle gepflückt hatten und der als erster Schwarzer zum Senator gewählt wurde. «Ich mag diese kitschigen Geschichten.»

«Es ist noch verdammt viel möglich in diesem Land.»

Noch eine Frage, bevor sie den Computer runterfährt und ihre Buben abholt: Was würde sie Trump sagen, wenn sie ihn treffen würde? «Ich glaube, ich käme kaum zu Wort», sagt Brühwiler und lacht. Überlegt dann kurz und sagt: «Ich würde ihn nur fragen, was für ihn Wert hat im Leben.»