Urteil Mit 149 km/h bei Mettlen geblitzt: Der Maserati-Fahrer sagt: «Ich bin normalerweise kein Raser.» Zwei Jahre ohne Fahrausweis und eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten bei drei Jahren Probezeit. Der Ausflug mit seinem schnittigen Auto kommt einem Mann aus dem Thurgau teuer zu stehen. Ida Sandl 17.02.2021, 05.05 Uhr

Das schnelle Auto und der Blitzer: Radarbild von der Raserfahrt des Maserati. Bild: PD

Es sollte die letzte Ausfahrt vor der Winterpause sein. Denn in dieses Auto, ein Maserati Coupé Cambiocorsa, steigt er nur bei schönem Wetter. Am Sonntagnachmittag, 23. August 2020, war die perfekte Zeit dafür. Die Sonne schien, die Sicht war klar, die Strasse trocken und es waren wenig andere Fahrzeuge unterwegs. Bei Mettlen habe er kurz aufs Gaspedal gedrückt, sagt der 40-Jährige, der im Thurgau wohnt. Die Geschwindigkeit sei ihm gar nicht bewusst gewesen. Als die Polizei ihn kurz nach seinem Tempo-Exzess anhielt, habe er sich gefragt, was sie von ihm wollen.