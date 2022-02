Urteil Lieber ins Gefängnis als in Therapie: Der trotzige Tankstellen-Räuber aus dem Thurgau scheitert auch vor Bundesgericht Er demoliert die Einrichtung und verweigert die Arbeit: Ein 21-jähriger Straftäter aus dem Thurgau will mit allen Mitteln beweisen, dass stationäre Therapie bei ihm keinen Sinn macht. Doch das Bundesgericht hat kein Gehör dafür. Ida Sandl Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick in den Hof des Massnahmenzentrums Kalchrain. Archivbild: Nana Do Carmo

Er erinnert an ein trotziges Kind, das nicht einsehen will, dass seine Eltern es gut mit ihm meinen. Der 21-Jährige, der zwei Tankstellen überfallen und auch sonst einiges auf dem Kerbholz hat. Das Bezirksgericht Kreuzlingen hat ihn im Dezember 2020 zu einer Freiheitsstrafe von 23 Monaten verurteilt. Dagegen wehrt er sich nun durch alle Instanzen. Nicht gegen die Strafe an und für sich, sondern dagegen, dass er sie in einem Massnahmenzentrum für junge Erwachsene verbringen soll. Er will lieber in ein normales Gefängnis. Doch daraus wird nichts. Das Bundesgericht hat seine Beschwerde abgewiesen.

Mit Skibrille, Tuch und Luftdruckpistole überfiel er im Februar 2020 die Tankstelle an der Bergstrasse in Kreuzlingen. Bild: Kapo Thurgau

Massnahme kann länger dauern als Gefängnis

Er sei therapieunwillig und somit nicht behandelbar, liess der Straftäter über seinen Anwalt dem Bundesgericht mitteilen. Dahinter steckt Kalkül. In einem normalen Gefängnis müsste der Verurteilte nur noch sechs Monate absitzen. Bei einer Massnahme hängt die Entlassung jedoch vom Therapieerfolg ab.

Es könne sein, dass sein Mandant noch zweieinhalb Jahre in einem Massnahmenzentrum verbringen müsse, rechnet der Anwalt vor: «Das kommt einer doppelten Bestrafung gleich.» Der junge Mann selber meint, er habe in der bereits verbüssten Zeit seine Lektion gelernt. Eine Therapie könne er auch ambulant in Freiheit machen.

Es gibt kein Zurück nach Kalchrain

Sein bisheriges Verhalten zeugt aber nicht gerade von grosser Einsicht. Schon am zweiten Tag im Massnahmenzentrum Kalchrain verweigerte er die Arbeit. Er zertrümmerte das Inventar seines Zimmers, bohrte in der Werkstatt Leimflaschen an und schüttete Verdünner in die Aschenbecher. Viermal musste die Polizei ausrücken, um ihn zur Vernunft zu bringen. Im Zwischenbericht von Kalchrain heisst es:

«Er ist von einem starken Bedürfnis getrieben, die Grenzen und die Tragfähigkeit des Massnahmenzentrums auszutesten.»

Das ist ihm auch gelungen. Nach zwei Monaten wurde er ins Kantonalgefängnis nach Frauenfeld verlegt. Für ein sogenanntes Time-out. Aber auch dort brach er die Therapiesitzungen ab und verhielt sich renitent. Zurück in Kalchrain wurde es nicht besser. Nach knapp zwei Monaten musste er erneut ins Kantonalgefängnis zum Time-out. Diesmal verweigerte ihm Kalchrain die Rückkehr.

Die Psychiater sind sich einig: Eine ambulante Therapie reicht nicht aus

Dass selbst Kalchrain kapituliert hat, nimmt der Mann als Beweis dafür, dass bei ihm Therapie sinnlos sei. Doch die Bundesrichter sehen dies anders. Sie berufen sich auf ein psychiatrisches Gutachten, das ihm eine gestörte Persönlichkeitsentwicklung bescheinigt. Er sei teils unreif und habe grosse Probleme, sich in die Gesellschaft einzuordnen. Sein Rückfallrisiko für Straftaten wie Raub, Körperverletzung oder Drohung schätzen die Gutachter hoch ein. Für alle anderen Straftaten sei die Rückfallgefahr «moderat erhöht».

Erschwerend kommt eine Abhängigkeit von Cannabis, Alkohol und Kokain dazu. Eine ambulante Therapie reicht nach Einschätzung der Psychiater nicht aus:

«Er verfügt nicht ansatzweise über das geforderte Durchhaltevermögen und die Selbstdisziplin dafür.»

Nach seiner vorzeitigen Entlassung sei er in ein Tief gerutscht, gibt der Mann selber zu. Er habe Termine bei der Polizei und mit seinem Bewährungshelfer nicht eingehalten und wieder Cannabis konsumiert.

Es geht um die Ausbildung und die Entwicklung der Persönlichkeit

Für die Bundesrichter ist klar, ein Massnahmenzentrum ist der richtige Platz für den jungen Mann. Dort könne er eine Ausbildung zumindest beginnen und dazu an seinen sozialen und psychischen Defiziten arbeiten. Sein Widerstand gegen eine Therapie sei auch Teil seiner Persönlichkeitsstörung. Völlig aussichtslos sei eine Behandlung aber nicht. In einem klaren, stark strukturierten Umfeld könne er sich durchaus auf eine Therapie einlassen. Das habe sich ansatzweise auch in Kalchrain und im Kantonalgefängnis gezeigt.

In Uitikon ist man bereit, ihn aufzunehmen – macht sich aber nichts vor

Das Massnahmenzentrum Uitikon im Kanton Zürich ist bereit, den Straftäter aufzunehmen. Er sei zwar nicht willig, aber doch behandlungsfähig. In Uitikon stellt man sich trotzdem zumindest anfangs auf eine deutliche Verweigerungshaltung seinerseits ein, dies vor allem bei einer Einweisung gegen seinen Willen. Insgesamt verfüge der Mann über eine geringe Frustrationstoleranz.

Erreicht hat der Tankstellenräuber mit seiner Beschwerde ans Bundesgericht also nichts, ausser dass er die Gerichtskosten von 1200 Franken zahlen muss.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen