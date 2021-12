Kind stirbt bei Autounfall: Fahrer verurteilt

Urteil Unfall wäre vermeidbar gewesen: Autofahrer wehrt sich vergeblich gegen den Vorwurf der fahrlässigen Tötung eines Kindes Das Kantonsgericht St.Gallen spricht einen Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung schuldig. Er hatte mit sein Auto ein vierjähriges Kind erfasst, das später starb. Die Untersuchungsbehörden kamen zum Schluss, dass die Kollision vermeidbar gewesen wäre. Claudia Schmid 27.12.2021, 05.00 Uhr

Hätte der Autolenker den tragischen Unfall vermeiden können? Bild: Getty

Der tragische Unfall ereignete sich am 9. September 2016 auf der Bahnhofstrasse in Uznach. Der knapp 60-jährige Autolenker erzählte am Kantonsgericht St.Gallen, dass er mit dem Wagen zu einem Lebensmittelgeschäft gefahren sei, um zusammen mit seiner Lebenspartnerin einzukaufen. Auf dem Rückweg sei er auf der Bahnhofstrasse in Uznach mit rund 30 bis 40 km/h gefahren, als es plötzlich wie aus dem Nichts einen «Chlapf» gegeben habe. Weder seine Lebensgefährtin noch er hätten im ersten Moment gewusst, was passiert sei.