Weinfelden «Ich habe nie daran verdient»: Urteil gegen Dealer veröffentlicht – das Kokain will er nur für Kollegen besorgt haben Ein Schweizer muss wegen Drogenhandels für 32 Monate in Haft – wobei zwölf Monate zu vollziehen sind. Der Prozess fand im Dezember vor dem Bezirksgericht Weinfelden statt; das Urteil wurde jetzt veröffentlicht. Christof Lampart 26.01.2022, 05.05 Uhr

Ein Mann konsumiert Kokain. Die Aufnahme ist gestellt. Bild: Martin Ruetschi/Keystone

Im Prozess vor dem Bezirksgericht Weinfelden ging es um die Frage, ob der 40-Jährige, welcher selbst laut Anklage «mindestens 412 Gramm Kokaingemisch» in verschiedenen Qualitäten kaufte und konsumiert hatte, dieses auch an Dritte weiterverkauft habe. Er bestritt dies. Sie hätten immer zu zweit oder zu dritt Geld zusammengelegt, da man so eine grössere und qualitativ bessere Menge Kokain bekommen habe. Er habe jeweils die Ware geholt und dann die vereinbarte Menge an die Kollegen weitergegeben. Der Mann sagte vor Gericht, er habe nie am Verkauf des Kokains verdient:

«Meine Kollegen haben genau das erhalten, für was sie bezahlt haben.»

Manchmal habe er ihnen sogar etwas gratis abgegeben.

Im oberen Stock des Rathauses tagt das Bezirksgericht Weinfelden. Bild: Mario Testa

Seine bürgerliche Existenz sei gefährdet

Die Anklage bezeichnete ein solches Verhalten in der Drogenszene als unglaubwürdig und forderte für den Mann eine Freiheitsstrafe von 34 Monaten, wovon zwölf Monate zu vollziehen und 22 Monate unter der Festlegung einer Probezeit von drei Jahren aufzuschieben seien. Die Verteidigung verlangte eine Haftstrafe von maximal 18 Monaten, wobei diese auf drei Jahre bedingt auszusetzen sei. Sein Mandant nehme keine Drogen mehr, habe sich von den alten Freunden losgesagt und sich eine bürgerliche Existenz aufgebaut, die durch eine unbedingte Strafe gefährdet werde, argumentierte der Verteidiger.

Zwei Monate unter dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft

Das Gericht folgte nun im Urteil weitestgehend der Anklage und verurteilte den Beschuldigten wegen der jeweils mehrfachen Widerhandlung des Betäubungsmittel- und des Waffengesetzes sowie wegen der Entwendung eines Fahrzeuges zu einer Freiheitsstrafe von 32 Monaten. Bezüglich Waffen besass er unter anderem zwei Elektroschockgeräte, für die er keine Bewilligung vorweisen konnte. Nun muss der Mann zwölf Monate absitzen; 20 Monate sind bedingt gesprochen – bei einer Probezeit von drei Jahren.

Happige Verfahrenskosten kommen auf ihn zu

Von einigen kleineren Delikten gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde er wegen Verjährung oder unklarer Beweislage freigesprochen, wie auch wegen der Zuwiderhandlung gegen das Waffengesetz, weil er ein Pfefferspray besass. Die 132 Tage, die er in Untersuchungshaft verbrachte, werden an die Freiheitsstrafe angerechnet. Von 40’600 Franken an Verfahrenskosten muss der Beschuldigte 22’337 Franken bezahlen; den Rest übernimmt die Staatskasse. Zudem muss der Verurteilte 16’343 Franken des Honorars seines Verteidigers nachzahlen, sollte er dazu irgendwann finanziell in der Lage sein.