Nach Gewalttat an Silvester: Polizei verhaftet Tatverdächtigen

Urnäsch Nach Gewalttat an Frau in der Silvesternacht: Polizei verhaftet 43-jährigen Tatverdächtigen Im Zusammenhang mit der Tat des maskierten Mannes, der in den frühen Morgenstunden nach Silvester in Urnäsch eine Frau auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug überwältigt und sexuell genötigt hatte, konnte ein Tatverdächtiger verhaftet werden. 14.01.2022, 09.27 Uhr

Der Mann verfolgte die Frau und griff sie an. Symbolbild: Hanspeter Bärtschi

Nach den bisherigen Erkenntnissen folgte der unbekannte Täter, der eine Sturmmaske getragen haben soll, seinem späteren Opfer um 5.15 Uhr vom Dorfzentrum in Richtung Zürchersmühle. Auf der Höhe der Liegenschaft Herisauerstrasse 51 holte er die Frau ein, zerrte sie in die angrenzende Wiese und griff sie dort unter massiver Gewaltanwendung an und langte unter ihre Kleidung in den Intimbereich. Anschliessend liess er von seinem Opfer ab und flüchtete zu Fuss in Richtung Dorf Urnäsch.

Der Tatverdächtige wohnt in der Region

Wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst, konnte in der Zwischenzeit ein 43-jähriger Schweizer als Tatverdächtiger verhaftet werden. Der Mann sei in der Region wohnhaft, sagt Hanspeter Saxer, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden, auf Anfrage. Die Polizei suchte in ihrer ersten Meldung nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter machen konnten. Es seien danach diverse Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, aber der Tatverdächtige habe schlussendlich nicht deswegen dingfest gemacht werden können. Ob sich der Tatverdächtige und das Opfer kannten, kann Saxer nicht beantworten.

Die Staatsanwaltschaft Appenzell Ausserrhoden führt nun eine Ermittlung gegen ihn wegen sexueller Nötigung und hat beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt. Es gilt die Unschuldsvermutung. (kapo/chs)