«Unwürdig und unverhältnismässig»: So machen Politiker aus dem Dreiländereck Druck für die Öffnung der Grenzen Der Ruf danach, die Grenzen wieder zu öffnen, wird in Deutschland, Österreich und auch in der Ostschweiz immer lauter. «Es ist absurd, mit welch einem Perfektionismus Menschen je nach Zivilstand diskriminiert und voneinander ferngehalten werden», sagt ein Politiker aus dem Kanton St.Gallen. Janina Gehrig, Ida Sandl 07.05.2020, 22.41 Uhr

Am Grenzzaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz spielen sich seit Ende März immer wieder herzzerreissende Szenen ab. Bild: Michel Canonica

Die Bilder und Geschichten von der 300 Meter langen Drahtbarriere, die zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie erstellt wurde, gingen um die Welt. Getrennte Familien und Paare treffen sich seit Ende März am Grenzzaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz, winken sich zu, hinterlassen Protest- oder Liebesbotschaften am Hag.

Nachdem sich die Stadt Kreuzlingen mit einem Hilferuf an Bundesrätin Karin Keller-Sutter wandte, sind die Massnahmen etwas gelockert worden. Seit dem 17. April können Menschen, die erkrankte, betagte oder minderjährige Verwandte betreuen, wieder über die Grenze. Doch der Ruf nach weiteren Lockerungen wird immer lauter.

So forderten diese Woche 15 Bürgermeister aus dem Bodenseeraum und der Hochrhein-Region, darunter etwa Konstanz, Singen und Lörrach, die sofortige Grenzöffnung zur Schweiz. Die Grenze zu den südlichen Nachbarn sei nicht einfach eine Grenze, sondern «tägliche Lebensader», schrieben die Bürgermeister an Innenminister Horst Seehofer. Dieser hatte angekündigt, die Grenzkontrollen noch bis zum 15. Mai zu verlängern.

«Die niedrigen Infektionszahlen lassen eine Öffnung zu»

Auch der Vorarlberger Wirtschaftslandesrat Marco Tittler forderte am Mittwoch, die Grenzen so bald wie möglich wieder zu öffnen. Die niedrigen Infektionszahlen im ganzen Bodenseeraum einerseits und die vielfältigen Verbindungen in dieser Grenzregion liessen aus Vorarlberger Sicht eine Öffnung zu, heisst es auf Anfrage.

«Auch aus unserer Sicht sollten die Grenzen so schnell wie möglich wieder geöffnet werden», sagt Jimmy Heinzl, Geschäftsführer des Wirtschaftsstandorts Vorarlberg. Gerade im Vierländereck sei es notwendig, dass der Waren- und der Personenverkehr wieder fliessen könne.

«Eine komplette Öffnung des Grenzverkehrs wäre daher zielführend und für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ein grosser Vorteil.»

Auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit setzen die Grünen von Baden Württemberg, Bayern, St.Gallen, Thurgau und Vorarlberg. Am Dienstag präsentierten sie einen Stufenplan zur schrittweisen Öffnung der Grenzen zwischen der Schweiz, Österreich und Deutschland.













Bild: Benjamin Manser

Den Einkaufstourismus nicht fördern

Mitunterschrieben hat das Papier auch der Thurgauer Grünen-Kantonsrat Jost Rüegg, der in Kreuzlingen wohnt. «Es geht uns darum, dass Kontakte, die einen kulturellen und gesellschaftlichen Wert haben, wieder aufgenommen werden können», sagt Rüegg. Menschen, die in der Grenzregion wohnten, sollten sich wieder austauschen können. Liebespaare, Ehepaare, Freunde, Künstler. «Was wir nicht fördern wollen, ist jedoch der Einkaufstourismus», sagt Rüegg. Dieser schade der hiesigen Wirtschaft.

Jost Rüegg. Donato Caspari

Der gesellschaftliche Druck, die Grenzen wieder zu öffnen, sei sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz da. Allerdings würden in der jetzigen Coronakrise die Weisungen von oben nicht sinnvoll umgesetzt. Oder, wie es Rüegg sagt: «Von Angst getrieben statt von Vorsicht geleitet!» Der Preis, der für die angebliche Sicherheit bezahlt werde, sei viel zu hoch.

Ähnlich sieht es die St.Galler Grünen-Nationalrätin Franziska Ryser, welche die Erklärung ebenfalls unterzeichnet hat und am Mittwoch mit anderen Politikern Druck auf den Bundesrat ausgeübt hat. «Die Grenzen zu schliessen, um sich vor einem unsichtbaren Feind wie dem Virus zu schützen, ist nicht zielführend», sagt sie.

Franziska Ryser. Bild: Regina Kühne

Auch sie möchte verhindern, dass der Einkaufstourismus angekurbelt wird. Deshalb sei jetzt eine schrittweise Öffnung angesagt. Ryser gibt zu bedenken, dass die Situation in der Ostschweiz mit jener in Italien oder Frankreich, wo es viel mehr Viruserkrankte und Todesfälle gab, nicht vergleichbar sei.

Enttäuscht von Bundesrätin Karin Keller-Sutter

Doch seit Mittwoch ist klar: So schnell wird der Bundesrat das Grenzregime nicht lockern. Er möchte eine zweite Ansteckungswelle verhindern. Auch Deutschland will keine Einreisen aus der Schweiz. Justizministerin Karin Keller-Sutter sprach zwar von der Möglichkeit, mit Österreich oder mit dem Süden von Deutschland punktuelle Lösungen zu finden, einseitige Grenzöffnungen kämen für den Bundesrat jedoch nicht in Frage.

Der St.Galler GLP-Nationalrat Thomas Brunner ist mit Keller-Sutters Antworten unzufrieden. Kürzlich hat er der Bundesrätin einen Brief geschrieben. «Doch anscheinend werden die Nöte der Betroffenen nicht ernst genommen», sagt er. Er habe häufig Briefe von binationalen Paaren erhalten, die sehr verzweifelt seien, da ihr Zusammenleben nicht mehr stattfinden könne.

Thomas Brunner. Bild: Markus Tofalo

«Es ist absurd, mit welch einem Perfektionismus Menschen je nach Zivilstand diskriminiert und voneinander ferngehalten werden. Dieser Zustand ist unwürdig und unverhältnismässig», sagt Brunner. Man spiele auf Zeit und warte auf Entscheide aus Deutschland, statt wenigstens regional differenzierte Lösungen zu präsentieren. Brunner fordert, dass bei binationalen Paaren die jeweiligen Partner nötigenfalls auch einseitig ins Land gelassen werden.

Auch der Kreuzlinger Stadtpräsident, Thomas Niederberger, kündigt Widerstand an. Er sagt:

«Wir werden weiter Druck machen.»

Thomas Niederberger. Bild: Andrea Stalder

Er habe eben mit seinem Konstanzer Kollegen Uli Burchardt gesprochen, sie seien sich einig: Die Grenze zwischen den beiden Städten müsse geöffnet werden. Doch der Entscheid fällt in Bern und in Berlin. «Es geht nur über die politische Ebene», sagt Niederberger, «wir müssen mit den Entscheidungsträgern im Gespräch bleiben». Sollte eine generelle Öffnung nicht möglich sein, möchte Niederberger zumindest weitere Lockerungen erreichen, zum Beispiel für unverheiratete Paare. Fürs Erste könnte er sich auch eine Öffnung vorstellen, die den Einkaufstourismus unterbindet. Bei einer offenen Grenze würde auch der doppelte Zaun verschwinden, der inzwischen fast zum Symbol der dichten Grenzen geworden ist.

Wie sehr die Menschen auf die Lockerungen gewartet haben, spüren die Zollbeamten auf beiden Seiten der Grenze. Am 29. April hatte der Bundesrat die schrittweise Lockerung der Einreisebeschränkungen angekündigt. Bereits in dieser Woche habe es Anzeichen gegeben, dass der Grenzverkehr um bis zu 10 Prozent zugenommen habe, sagt Matthias Simmen, Sprecher der Eidgenössischen Zollverwaltung.