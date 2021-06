Unwetter mit Hagel und Starkregen in der Ostschweiz

Unwetter Hagelsturm und heftige Regenfälle in der Ostschweiz – Wasser in Kellern, Bäume auf Strassen Zum zweiten Mal innert weniger als 24 Stunden wird die Ostschweiz von heftigen Niederschlägen heimgesucht. Erste Impressionen und Informationen seitens der Kantonspolizeien St.Gallen und Thurgau. Aktualisiert 29.06.2021, 14.49 Uhr

(dwa) Eine überschwemmte Autobahn zwischen Wil und Münchwilen, Feuerwehreinsätze in der Region Wil und über 100 Schadenmeldungen wegen Wassereinbrüchen im Thurgau: Das war die vorläufige Bilanz eines Unwetters, das am Montagabend über die Ostschweiz zog. Nun, kaum 24 Stunden später, hagelte und regnete es in weiten Teilen der Ostschweiz erneut, und zwar in grossen Mengen.

Raphael Rohner

Sandro Büchler

Alexandra Pavlović