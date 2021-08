Bergdorf St.Martin ist von der Aussenwelt abgeschnitten

Verschüttete Autos und zerstörte Strassen, die Niederschläge vom Montag haben in der Taminatal Spuren hinterlassen. Das Dorf St.Martin bleibt vorläufig von der Aussenwelt abgeschnitten. Astrid Riser vom Berghotel in St.Martin harrt mit ihrem Personal in ihrem Hotel aus.

17.08.2021, 13.07 Uhr