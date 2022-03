Unterwasserwelt Schweissen, sägen und bohren unter Wasser: Ein Berufstaucher im Spezialeinsatz für die Bregenzer Festspiele Fast täglich steigt der 57-jähriger Berufstaucher Florian Batz bei derzeit sieben Grad in den Bodensee, um die Bühne für die Bregenzer Festspiele zu bauen. Er sagt: «Ich habe meinen Traumberuf.» Christiane Eckert Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Florian Batz ist Berufstaucher. Bild: Benjamin Manser

Am Tag des Interviews wird Florian Batz 57. Er blickt zurück auf die Anfänge seiner Berufslaufbahn. In Dübendorf geboren, wuchs er im Kanton Zürich auf. Zum Tauchen kam er mit 14 Jahren. Damals war Florian bei der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG). Beruflich absolvierte er eine Ausbildung als LKW-Mechaniker, berufsbegleitend die Handelsschule. Beides konnte er in seinem Beruf als Industrietaucher, Tauchlehrer und Geschäftsmann gut gebrauchen. Wenn man ihn heute fragt, was sein Traumberuf wäre, ist die Antwort einfach und überzeugend:

«Ich habe meinen Traumberuf. Ich sehe immer das Resultat meiner Arbeit. Sei es, bei Unterwasserarbeiten bei den Bregenzer Festspielen, sei es, dass ein Tauchschüler nach dem Kurs glücklich ist, die Unterwasserwelt selbstständig zu erkunden.»

Drei Tauchgänge und maximal sechs Stunden pro Tag

Zurzeit steigt der Experte für Unterwasserschweissen, -sägen und -bohren in seinem Spezial-Trockenanzug beinahe täglich in den sieben Grad kalten Bodensee unter der Bregenzer Seebühne. Wenn es die Sicht zulässt, gibt es drei Tauchgänge, maximal sechs Stunden pro Tag sind zulässig. Dazwischen wärmt er sich mit Suppe und Tee im Baucontainer. Im Zweierteam werden für die Zuschauer unsichtbare Bühnenteile für die Aufführung von «Madame Butterfly» vorbereitet.

Florian Batz arbeitet aktuell an der Seebühne in Bregenz. Bild: Benjamin Manser

Neben der Seebühne ist Batz damit beschäftigt, in Strandbädern Flösse zu befestigen oder Hafenanlagen zu betreuen. In seinem Job sind Tauchunfälle keine Seltenheit. «Man muss konzentriert arbeiten», erklärt der Profi. Vor den Bregenzer Festspielen sind es Vorbereitungen für die Aufführung, beim Wechsel der Oper aufwendige Abbrucharbeiten, die ebenfalls wochenlang Arbeit geben. Auch Sturmschäden sorgen hin und wieder für erhöhten Aufwand. Ebenso Adaptierungen, wenn der Wasserstand plötzlich steigt.

Florian Batz macht es auch Spass, anderen das Tauchen beizubringen. Bild: Benjamin Manser

Dem in Lochau wohnhaften Schweizer macht es auch Spass, anderen das Tauchen beizubringen. In Zeiten von Corona und geschlossenen Schwimmbädern schwierig, weshalb sich der Berufstaucher ein zweites Standbein suchte. Dieses hat er in einer Gärtnerei gefunden. Als Naturliebhaber erfülle ihn auch diese Arbeit.

Wer Tauchzubehör sucht oder sich etwas leihen will, findet in Florians Tauchgeschäft «Laguna» in Lochau, was er braucht. Langweilig wird dem 57-Jährigen nie. Zudem rutscht immer irgendjemandem sein Handy oder sein Autoschlüssel ins Wasser – auch für solche Situationen stand Florian Batz schon oft zur Verfügung.

Keine Ohrstöpsel gegen den Lärm

Selbst mit professioneller Ausrüstung ist der Job als Industrietaucher anstrengend und geht im Laufe der Jahre am menschlichen Körper nicht spurlos vorbei. Regelmässige ärztliche Kontrollen sind vorgeschrieben. Gegen den Lärm dürfen unter Wasser wegen des Druckausgleichs keine Ohrstöpsel verwendet werden. So dämpft nur die Neoprenhaube, wenn Schlagbohrer oder Säge für hohe Geräuschpegel sorgen. «Man gewöhnt sich dran», nimmt es Florian Batz locker. Dass es bei sieben Grad Wassertemperatur «mit der Zeit kalt wird», räumt er auch ein. Vor allem, wenn durch andere Arbeiten Wartezeiten entstehen.

Bei diesem Beruf sind regelmässige ärztliche Kontrollen wichtig. Bild: Benjamin Manser

Während der Aufführung ist er normalerweise nicht vor Ort. Wenn kurz vor dem «Spiel auf dem See» etwas klemmt, kann es dennoch vorkommen, dass er in letzter Sekunde nochmals unter Wasser muss. Als «Sicherheitstaucher», falls jemand während der Aufführung von der Bühne fällt, fungiert in der Regel die Wasserrettung. Stürzen sich hingegen «Stuntmen» in die Tiefe, wacht Batz über deren Sicherheit.

Im Fluss, unter Eis oder in unterirdischen Höhlen

Auf die Frage, wo er schon überall getaucht sei, gibt es eine lange Liste. Unter geschlossener Eisdecke, in Begleitung eines Höhlenforschers durch enge, unterirdische Gänge, in diversen Meeren, in der Summe mehr im Süss-, als im Salzwasser. Auf die Frage, wo er nicht tauchen würde, fällt Batz nur ein unangenehmer Einsatzort ein: Kläranlagen. Auch dort klemmt es technisch hin und wieder, doch auf diesen Einsatz ist verständlicherweise niemand scharf. Als schönstes Erlebnis erinnert sich der Berufstaucher an das «Flusstauchen in Stein am Rhein». Das Gefühl, wenn einen der Fluss sanft mit der Strömung mitnehme, sei unvergleichlich.

Was möchte er angehenden Hobbytauchern in Sachen «Umweltverträglichkeit» mit auf den Weg geben? «Schwierig, und es wird in manchen Gegenden bestimmt immer schwieriger. Ich halte beispielsweise nicht viel vom ‹Fische anfüttern›, damit Touristen möglichst viele und grosse Exemplare zu sehen bekommen. Entweder die Fische kommen oder sie kommen halt nicht», stellt Batz klar. Er sieht einen Taucher als «Gast unter Wasser» und nicht als bezahlenden Kunden, der ein Anrecht darauf habe, gewisse Szenerien präsentiert zu bekommen. An vielen Tauchspots seien zu viele Besucher, die sich über und unter Wasser tummeln.

Der Zürcher steht jedenfalls täglich mit der Freude auf, in «seine eigene Welt» abzutauchen und hofft, sein Hobby, das längst zum Beruf geworden ist, noch lange ausüben zu können.

