«Unterricht in Kleingruppen ist schwierig umsetzbar»: Kritik am Fahrplan der St.Galler Regierung für die Schulen Die Absicht des St.Galler Bildungschefs Stefan Kölliker, die Schulen im Mai wieder teilweise zu öffnen, stösst auf Skepsis. Schulleiter und Schulgemeinden haben Bedenken. Adrian Vögele 07.04.2020, 18.41 Uhr

Nur so lange wie unbedingt nötig: Der Kanton St. Gallen setzt sich auf Bundesebene für ein baldiges Ende der Schulschliessung und des Fernunterrichts ein. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Die Schulen wieder öffnen, den Fernunterricht beenden: Das kann nur der Bundesrat. Doch obwohl weiterhin unklar ist, wie lange das nationale Verbot des Präsenzunterrichts noch andauert, drückt das St. Galler Bildungsdepartement aufs Tempo: «Wir arbeiten mit aller Kraft daran, dass die Kinder im Mai 2020 zumindest in kleinen Gruppen wieder in die Schule gehen dürfen», heisst es im Elternbrief, den Bildungschef Stefan Kölliker vergangene Woche verschickt hat. Sobald dazu mehr bekannt sei oder sich die Lage ändere, würden die Eltern wieder informiert. Bereits zuvor hatte die Regierung klargemacht: Der Fernunterricht sei trotz aller Anstrengungen nur eine Übergangslösung, die alle Beteiligten stark belaste. Vor allem Kinder mit Lernschwierigkeiten oder aus Familien mit bildungsfernem Hintergrund seien benachteiligt.

Wie der Unterricht in Kleingruppen funktionieren soll, ist allerdings offen. Heute Mittwoch findet dazu ein Treffen des Kantons mit Vertreterinnen und Vertretern des Schulbereichs statt. Mehrere Schulleiter betonen, der Austausch mit dem Bildungsdepartement in der aktuellen Krisensituation sei gut und konstruktiv. In der Sache gibt es jedoch Differenzen.

Schule in Kleingruppen: «Schwer umsetzbar»

Freddy Noser, Präsident des St. Galler Schulleiterverbands, beurteilt den Fahrplan des Kantons kritisch. «Wie es mit den Schulen weitergeht, muss auf nationaler Ebene koordiniert und entschieden werden. Es hat keinen Sinn, dass die Kantone jetzt in Aktionismus verfallen.» Der Bund werde kantonale Alleingänge ohnehin nicht akzeptieren. «Ab Mai einen Unterricht in Kleingruppen zu starten, mag im ersten Moment nach einer guten Idee klingen», sagt Noser. Die Umsetzung bringe aber Probleme mit sich, etwa beim Gesundheitsschutz des Personals. «Auch wir müssen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor einer Ansteckung schützen, insbesondere jene in den Risikogruppen.» Massnahmen wie der Mindestabstand von Person zu Person seien an den Schulen schwieriger umzusetzen als anderswo. «Kinder sind diesbezüglich unberechenbar», sagt Noser.

Auch die Schulgemeinden sind in die Gespräche involviert. Christoph Ackermann, Präsident des Verbands St. Galler Volksschulträger, findet es sinnvoll, dass man sich gedanklich auf die Rückkehr zum Präsenzunterricht vorbereitet, auch wenn die Entscheide des Bundes noch ausstehen. Aus Sicht der Schulträger sei allerdings ein «entweder-oder», also entweder ganz Fernunterricht oder ganz Präsenzunterricht, einfacher zu handhaben. Ein Unterricht in Kleingruppen, der die Richtlinien des Bundesamts für Gesundheit einhalte, sei schwierig umzusetzen. «In grossen Schulhäusern sind es bald einmal über 50 Kinder, welche gleichzeitig im Haus sind. Da ist das Einhalten der Hygienemassnahmen beispielsweise auf Toiletten eine Herausforderung», sagt Ackermann. «In ländlichen Schulen, wo Kinder mit dem Schulbus transportiert werden, müssten stündliche Transporte erfolgen – und wie im Bus die Abstände eingehalten werden können, ist fraglich.» Ausserdem stelle sich die Grundsatzfrage, welche Kinder Anspruch auf den Kleingruppenunterricht hätten. «Will man sich nur auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen beschränken, fragt sich, nach welchen Kriterien diese ausgewählt würden. Zudem hätten wohl auch viele Eltern von anderen Kindern Anspruch, dass ihr Kind vor Ort gefördert würde», so Ackermann. Auch die Situation der Lehrerinnen und Lehrer sei zu beachten: «Für sie wäre es schwierig, den ganzen Tag Präsenzunterricht in Kleingruppen zu führen und gleichzeitig den Fernunterricht weiter zu gestalten und zu begleiten.»

Lehrerverband will Vorgaben zum Lehrstoff

Der kantonale Lehrerverband äussert sich vorsichtig, was die Termine für das weitere Vorgehen betrifft. Wenn man jetzt bereits Pläne für die kommenden Monate vorlege, wecke man Erwartungen, sagt Co-Präsident Daniel Thommen. «Doch momentan bestimmt das Virus den Zeitplan.» Die Lehrpersonen seien flexibel und bereit, zum Präsenzunterricht zurückzukehren, allenfalls auch in Kleingruppen. «Voraussetzung ist natürlich, dass der Gesundheitsschutz dies zulässt.»

Einstweilen fordert der Lehrerverband vom Kanton klare, einheitliche Vorgaben zu den Fächern und Inhalten, die im Fernunterricht vermittelt werden sollen. «Diese Frage muss bis Ende der Ferien geklärt sein», sagt Thommen. Auch bräuchten die Lehrpersonen eine Richtlinie für die Benotung und die Zeugnisse.