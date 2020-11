«Unter dem Namen sozial ist lange nicht alles sozial»: Entlassene Business-House-Angestellte sind bitter enttäuscht von Firmenchefs und Kantonsbehörden Die Nachwehen des Konkurses der Arbeitslosen-Hilfsfirma Stiftung Business House halten an. Heute Dienstag findet die erste Gläubigerversammlung statt, von der sich ehemalige Mitarbeiter Lohnnachzahlungen versprechen. Die Enttäuschung bleibt, vor allem bei jenen, die von der Rettungsfirma unter dem Mantel der Dock-Gruppe entlassen wurden. Marcel Elsener 03.11.2020, 05.00 Uhr

Der inzwischen geschlossene Business-House-Betrieb Remetex im Industriequartier von Rorschach. Michel Canonica (8. Juli 2018)

Das Trauerspiel um die 2018 aufgelöste Stiftung Business House, das älteste Unternehmen zur Berufsförderung von Arbeitslosen im Kanton, ist noch nicht zu Ende. Die strafrechtlichen Untersuchungen der Staatsanwaltschaft sind mehr oder weniger ergebnislos verlaufen, zum möglichen Fehlverhalten der ehemaligen Stiftungsräte ist allerdings eine Beschwerde bei der Anklagekammer hängig.

Fast zwei Jahre nach der angemeldeten Insolvenz lädt das Konkursamt

St. Gallen am heutigen Dienstag zur ersten Gläubigerversammlung ein. Unter den über hundert Gläubigern warten viele ehemalige Angestellte auf Geld, weil sie wie vom damaligen Stiftungsrat gefordert im Sommer 2018 auf 15 Prozent ihres Lohns verzichteten. Unter ihnen der seit einem Jahr pensionierte Business-House-Administrationsmitarbeiter Urs Breu, der 20 Jahre lang in Heiden und später Rorschach für die Firma tätig war.

Vermeintliche Rettung eher «vom Regen in die Traufe»

Breu gelangt namens «vieler frustrierter Business-House-Angestellter» an die Öffentlichkeit. Der Konkurs ziehe sich «unerträglich in die Länge», stellt er fest. «Viele Mitarbeiter haben noch Geld zugut, da sie mit einer Lohnreduktion die Stiftung hätten retten sollen.» Der Lohnverzicht habe aber «nichts gebracht». Wie beim Verdacht der Veruntreuung durch den ehemaligen Geschäftsführer, der mittlerweile entlastet wurde, habe sich der Stiftungsrat «in dieser Sache mächtig getäuscht».

Urs Breu, langjähriger Business-House-Angestellter. PD

In der Folge fädelten Stiftungsrat und Kanton eine Übernahme der illiquiden Firma durch eine andere Sozialfirma ein, sprich die Dock-Gruppe unter Leitung von Daniela Merz. «Die Belegschaft war zufrieden, eine berufliche Zukunft zu haben», sagt Breu. Doch seien «in den vergangenen Monaten reihenweise langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen worden», die meisten davon über 50 Jahre alt und demnach mit schwierigen Jobaussichten. «Vom Regen in die Traufe» bedeute die versprochene Rettung, und die Dock habe mehrere übernommene Leute kaltschnäuzig und ohne andere Jobangebote entlassen. Bei dieser Sozialfirma habe man den Eindruck, sie nütze sozial Schwache aus, fasst Breu zusammen: «Unter dem Namen ‹sozial› ist lange nicht alles sozial.»

Vom Business House habe die Dock «nur die Rosinen gepickt», aufgrund der Schliessung mehrerer Betriebe und Abteilungen sei vom breiten Angebot der Einsatzprogramme zur Integration nur wenig geblieben, bestätigen Entlassene, die anonym bleiben wollen. Nach zunächst gutem Eindruck seien sie «sehr enttäuscht» und trotz momentaner Stellenlosigkeit «froh, nicht mehr unter dem von Druck und Drohungen geprägten Arbeitsklima leiden zu müssen». Ein Konkurs mit Schlussstrich wäre ihnen im Nachhinein lieber gewesen als die vorübergehende Vertröstung. Statt Arbeitslose auszubilden und aufzubauen, wie es beispielsweise im Nähatelier und der Metallwerkstatt mit Schweissausbildung in Rorschach der Fall war, ginge es jetzt vor allem darum, «Geld einzubringen». Er sei vom «ganzen System enttäuscht», auch vom Kanton, sagt Urs Breu. «Die Idee war doch, mit öffentlichen Geldern den Schwachen zu helfen. Bei uns hatten die Arbeitslosen eine Art Zuhause, die Dankbarkeit war gross.»

Verwaltungsrat erklärt notwendige Schliessungen

Aktuell führt die Pro Business House AG als Auffanggesellschaft noch die Betriebe in St. Gallen (Adcremo für Entsorgung, Recycling, Upcycling), Goldach (Remetex für Recycling, Schlosserei) sowie in Au (Baulatten, Industriearbeitsplätze, Textilsammlung, Sportmedaillen). Der Standort Rorschach wurde laut Auskunft der Verantwortlichen geschlossen und die Massnahmen in den bestehenden Betrieb Goldach überführt. Uzwil wurde in Absprache mit der Gemeinde ebenfalls geschlossen. Die Angebote in Berneck und Goldach seien im geeigneteren Standort Au zusammengefasst worden. Der Gossauer Entsorgungsunternehmer Christoph Solenthaler, Verwaltungsrat der Pro Business House, bezeichnet die Schliessungen als unumgänglich. «Wir übernahmen einen defizitären, zu teuren und zu grossen Betrieb, der seine Kosten nicht einspielte und strukturell nicht funktionierte. Teilweise waren die Standorte gemäss unseren Anforderungen arbeitssicherheitsmässig nicht zumutbar.»

Christoph Solenthaler, Recycling-Unternehmer und Verwaltungsrat Pro Business House AG. Ralph Ribi

Weniger Zuweisungen seitens der Gemeinden und weniger Standorte bedeute folgerichtig weniger Personalbedarf, sagt Solenthaler. Nebst freiwilligen Abgängen und Pensionierungen habe man acht Personen entlassen müssen, fünf im 2019, drei im laufenden Jahr. Der Umbau sei so weit abgeschlossen und Pro Business House künftig auf Kurs, auch wenn die wirtschaftliche Lage und die Coronafolgen keine Garantien zuliessen. Die Firma beschäftigt noch rund 19 Personen, die Zahlen der betreuten Personen litten unter dem Corona-Lockdown, steigen nun aber wieder an – es sind bei den arbeitsmarktlichen Massnahmen rund 85 Personen und in der Sozialhilfe rund 40 Personen. Man werde die Teilnehmerzahl im arbeitsmarktlichen Bereich im kommenden Jahr auf über 100 Personen erhöhen, sagt Solenthaler. «Und selbstverständlich ist es unser Ziel, möglichst viele Teilnehmer wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.»

Die Enttäuschung seitens der gekündigten Business-House-Angestellten sei verständlich, meint Verwaltungsrat Solenthaler. «Wenn es bei den Entlassungen zu Sorgfaltsverletzungen kam, steht beiden Seiten der Weg zum Arbeitsgericht offen. Für ein offenes Ohr können sich die Betroffenen gerne bei mir melden. Wenn es im Umgang an Anstand mangelte, würden wir uns für unseren Teil gerne dafür entschuldigen.»

Die Betriebe dürften jedoch nicht vermischt werden: Während die Dock-Gruppe AG als Sozialfirma Ausgesteuerte beschäftige und sich zum grössten Teil selber zu finanzieren habe, sei die Pro Business House AG an die Vereinbarungen mit dem Kanton und den zuweisenden Gemeinden gebunden. Die halte man gemäss den (coronabedingt dynamischen) Vorgaben von Bund und Kanton jederzeit ein und werde sich an der nächsten Ausschreibung der arbeitsmarktlichen Massnahmen per 2021 wieder um die Aufträge bewerben.

Den Vorwurf, die verbliebenen Business-House-Betriebe würden «auf Produktion getrimmt» und die Schulung zur Integration vernachlässigt, weist Solenthaler zurück. Aktuell erfüllten sowohl Adcremo wie auch Remetex den Beurteilungsbarometer des Kantons überdurchschnittlich gut, was die entsprechenden Bewertungen auswiesen. Zudem lerne man, «wie die Jungfrau zum Kind gekommen», noch ständig dazu.

Schliesslich negiert Solenthaler Forderungen aus Gläubigerkreisen, wonach die Pro Business House AG aufgrund der Nutzung des Inventars noch Rechnungen ans Konkursamt zu begleichen habe: «Wir haben lediglich Verträge übernommen und die Einrichtungen gehören ohnehin zum grössten Teil dem Bund und sind zudem mit einem Eigentumsvorbehalt belegt.» Karin Jung, Leiterin des kantonalen Amts für Wirtschaft und Arbeit, bestätigt dies: Die neue Firma sei lediglich Nutzniesserin des fraglichen Inventars, Eigentümerin sei die Arbeitslosenversicherung (also der Bund), vertreten durch Mitarbeiter ihres Amtes. «Die Frage der Bewertung des Inventars zu Gunsten der Konkursmasse stellt sich unseres Erachtens nicht, da es sich hierbei offenkundig um Vermögenswerte handelt, die nicht dem Schuldner zustehen», erklärt Jung.

Die Enttäuschung der ehemaligen Angestellten gilt auch der fehlenden Wertschätzung ihrer Arbeit. Nicht seitens der Arbeitslosen, sondern der Verantwortlichen in den oberen Etagen, von denen «zu viele versagt» hätten, wie Urs Breu sagt. «Während der 20 Jahre meiner Tätigkeit im Business House kam nie ein Mitglied des Stiftungsrates bei den Angestellten vorbei, um sich zu erkundigen. Wäre dies geschehen, hätte die triste Angelegenheit sicher einen anderen Ausgang genommen. Und während der akuten Krisenzeit hat auch nie ein Verantwortlicher vom Amt für Arbeit sich bequemt, mit denjenigen zu reden, welche die Knochenarbeit mit den Arbeitslosen machten.» Kürzlich Entlassene bestätigen den Eindruck, dass sich der Kanton «nicht gekümmert» habe und sein Interesse an den Einsatzprogrammen (von Business House) fraglich sei. Die Antwort aus der Amtsleitung ist knapp: «Als Auftraggeber steht das AWA laufend im Kontakt mit der früheren Stiftungsleitung und derzeitigen Geschäftsleitung, jedoch nicht mit einzelnen Mitarbeitenden.»

Gut eine Million Franken zu verteilen

Der Unmut der früheren Mitarbeiter dürfte an der heutigen, unter strengen Coronaschutzmassnahmen durchgeführten Gläubigerversammlung zum Ausdruck kommen. Das Konkursamt gibt keine Auskunft über Zahlen und Abwicklung, da es sich um ein nicht öffentliches Verfahren handle. Aus Kreisen ehemaliger Mitarbeiter im Verbund einer Interessengruppe heisst es, dass die Liste über 110 Gläubiger umfasst. Gemäss der Buchhaltung der Firma Atempo Buchs sei eine Geldsumme von knapp über einer Million Franken eingegangen, die nun verteilt werden kann. Ausserdem seien Beträge seitens der Pro Business House von rund einer halben Million sowie vom Kanton (AWA) von rund 300'000 Franken ausstehend, die das Konkursamt hätte einfordern sollen, wie ein IG-Vertreter meint.