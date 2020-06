«Untauglich» und «existenzbedrohend» für Clubs wie den FC St.Gallen: Warum Ständerat Benedikt Würth das Sport-Hilfspaket des Bundes attackiert Das Bundesparlament will dem Spitzensport mit 175 Millionen Franken unter die Arme greifen. Benedikt Würth versuchte das Paket auf den letzten Metern zu stoppen – und scheiterte knapp. Der Plan werde in der Praxis nicht funktionieren, warnt der St.Galler Ständerat. Auch der St.Galler SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel übt scharfe Kritik. Adrian Vögele aus Bern 09.06.2020, 18.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bild aus besseren Zeiten im St. Galler Kybunpark: Ab 20. Juni wird in der Super League wieder Fussball gespielt ­– allerdings ohne Zuschauer, womit den Clubs weiterhin wichtige Einnahmen fehlen. Bild: Urs Bucher (24. Februar 2020)

Fast wäre das Spiel kurz vor Schluss abgebrochen worden. Das Corona-Hilfspaket des Bundes für den Spitzensport, 175 Millionen Franken schwer, stiess im Ständerat auf fundamentale Opposition. Es geht dabei um Darlehen für die Fussball- und Eishockeyligen. Ausgerechnet Benedikt Würth, bekennender Fan des FC St.Gallen und der Rapperswil-Jona Lakers, wollte den Betrag aus dem Budget streichen. Und tatsächlich begann die Stimmung im Ständerat zu kippen. Würths Antrag scheiterte nur knapp mit 20 zu 24 Stimmen. Dies, nachdem der Kredit im Nationalrat unbestritten gewesen war, nur Details hatten zu reden gegeben.

Benedikt Würth, St.Galler CVP-Ständerat. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Was ist passiert, Herr Würth? «Dieses Rettungskonzept ist untauglich. Eine Nulllösung», sagt der CVP-Ständerat. «Eigentlich müsste man die Hilfe für den Spitzensport neu aufgleisen.» Das Paket sei jetzt derart in strenge Rahmenbedingungen eingeschnürt, dass es nie funktionieren werde. Ein Hauptpunkt ist die Solidarhaftung: Clubs, die Kredite beantragen, sollen untereinander für die Rückzahlung haften. Das hatte in der Sportwelt in den vergangenen Wochen bereits Stirnrunzeln ausgelöst. Der FC St.Gallen beispielsweise hatte angekündigt, solche «Abhängigkeiten» wenn irgend möglich vermeiden zu wollen.

«Kredit wird wohl gar nicht erst verwendet»

Für Würth ist klar: «Wenn ich Clubpräsident wäre, würde ich einen solchen Vertrag nicht unterschreiben.» Für die Super League gelte das erst recht nach den jüngsten Nachrichten über die Finanzlage des FC Basel: 20 Millionen Franken Verlust.

«Eine Solidarhaftung mit dem FC Basel wäre für kleinere Clubs wie etwa den

FC St.Gallen oder den FC Thun existenzbedrohend.»

Darum, so Würth, werde der Bundeskredit wohl gar nicht erst verwendet. «Man sieht dem Konzept leider an, dass das Bundesamt für Sport und die Ligen es im Eiltempo ausgearbeitet haben.» Das Bundesparlament verabschiede den Kredit aber wohl trotzdem. Es sei eine durchwegs politische Angelegenheit. «Man will das Signal vermeiden, für den Sport kein Geld gesprochen zu haben, während die Kultur Hilfe bekommt», sagt Würth.

Claudia Friedl, St.Galler SP-Nationalrätin. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Zugleich hatte die Linke im Parlament betont, dass sie dem Paket für den Spitzensport nur wegen der strengen Rahmenbedingungen überhaupt zustimme. Geplante Einschränkungen für die Löhne der Sportler wurden sogar noch verschärft. «Nur unter diesen Bedingungen unterstützen wir den Kredit», sagte Claudia Friedl (SP/SG). Am Mittwoch wird der Nationalrat nochmals über diese Details diskutieren.

Kantone sollen in die Bresche springen

Falls die Bundeslösung also nicht funktioniert: Wer soll nun einen Club retten, der wegen der Coronakrise in Existenznot gerät? «Aus meiner Sicht müssen die Kantone das anschauen», sagt Würth. Die Hilfe müsse vor Ort geleistet werden, dort, wo die Clubs beheimatet seien. Damit werde man der unterschiedlichen Situation der Clubs gerecht.

In St.Gallen ist das bereits ein Thema: Die Regierung hat das Kantonsparlament informiert, dass eine Vorlage zur Unterstützung von Grossveranstaltern mit nationaler Ausstrahlung in Arbeit sei. Dass eine Unterstützung etwa für den FC St.Gallen notwendig werde, sei durchaus denkbar, sagt Würth ­– «wenn der Lockdown noch länger dauert und die Zuschauer die Spiele nicht besuchen können». Der FC St.Gallen hatte denn auch signalisiert, falls nötig lieber regionale statt nationale Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Büchel: «Die meisten Clubs wurden überrumpelt»

Roland Rino Büchel, St.Galler SVP-Nationalrat. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Auch im Nationalrat wird das Rettungskonzept des Bundes scharf kritisiert. Roland Rino Büchel (SVP/SG), der als Sportmanager tätig ist, prophezeit ebenfalls, das Ganze werde scheitern. «Ich glaube nicht an die Solidarität unter den Clubs. Das entspricht nicht dem Wettkampfgedanken im Sport.» Gerade im Fussball zeige sich, dass das Geschäft in den Vereinen unterschiedlich gut geführt werde.

«Es hat in der Leitung der Clubs zu viele Fans und zu wenige, die etwas von der Sache verstehen.»

Der FC St.Gallen habe eine gute Geschäftsführung, sagt Büchel. Für andere Clubs gelte das nicht. «Früher oder später sind da und dort Scharlatane am Werk. Das zeigen Vorfälle bei Xamax, bei Servette, beim FC Wil.» Mit der geplanten Solidarhaftung würden nun seriös geführte Clubs unter den Fehlern der schwarzen Schafe leiden.

Auch Büchel bemängelt die Art und Weise, wie das Paket ausgearbeitet wurde. «Der Sport war sicher zu spät dran.» Dies im Gegensatz zur Kultur, die sofort eine «Riesensumme» verlangt habe. Die Lösung für den Sport sei offenbar unter massivem Zeitdruck entstanden – und die Clubs hätten sich naiv verhalten, so Büchel. «Wie man hört, sassen nur der FC Basel und der FC Zürich mit am Tisch. Die anderen wussten gar nicht, worum es ging.» Am Schluss seien alle überrumpelt worden.