«Unser Anruf stürzt manche Personen in echte Verzweiflung»: Wie die Suche nach dem Virus die St.Galler Contact-Tracerinnen fordert

Seit Anfang Mai betreibt der Kanton St. Gallen wieder Contact-Tracing. Auf dem Höhepunkt der Pandemie im März und April war das wegen der hohen Fallzahlen nicht mehr möglich. Infizierte Personen sollen via Contact-Tracing früh erkannt und isoliert werden. Auch enge Kontaktpersonen werden in die Quarantäne geschickt. Das Ziel ist es, die Ausbreitung des Coronavirus unter Kontrolle zu halten. Im Juni hatte die Lungenliga den Dienst kurzzeitig übernommen. Weil die nötigen Ressourcen fehlten, ging die Verantwortung zurück an den Kanton.



Anders als die Kantone Aargau und Zug veröffentlicht St. Gallen keine Informationen zu den möglichen Ansteckungsquellen mit dem Coronavirus. Dies, weil es oft nicht stichfest zu eruieren sei, wo sich ein Patient tatsächlich angesteckt hat. Es gebe zwar Vermutungen – etwa, wenn die Partnerin oder der Partner ebenfalls infiziert sei – jedoch wegen der langen Inkubationszeit keine sicheren Angaben. (upz/nh)