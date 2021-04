Unmut 25 Quadratmeter pro Musikant: Blasmusiker hoffen per Petition auf mehr Musikgehör beim Bundesrat «Blasmusik tut keiner Kerze etwas.» Unter diesem Slogan hat der Schweizerische Blasmusikverband diese Woche eine Petition gestartet. Der Slogan soll verdeutlichen: Selbst wenn eine Trompeterin, ein Posaunist oder eine Klarinettistin mit voller Puste ins Instrument bläst, reicht der vorne am Instrument ausströmende Luftstrom nicht zum Auspusten eine Kerze. Yusuf Barman 24.04.2021, 21.21 Uhr

Blasmusiker hoffen auf Lockerungen für den Probebetrieb. (Symbolbild) Bild: Keystone

Studien grosser Profiorchester belegen, dass Blasmusik bezüglich Aerosole so unbedenklich ist wie atmen oder sprechen. Deshalb soll der Bundesrat realistische anstelle der am Montag beschlossenen Massnahmen ergreifen, fordert die Petition.

Hinter den Lockerungen für das Blasmusik- und Chorwesen versteckt sich eine Verschärfung. Durften zuvor maximal fünf Musikantinnen unter Einhaltung der üblichen Distanzregeln zusammen proben, ist es nun auch Gruppen bis 15 Personen erlaubt – aber mit fünf Meter Abstand zueinander.

Bei 15 Musikantinnen und Musikanten bräuchte dies eine Halle von 375 Quadratmetern. Über ein so gewaltiges Probelokal verfügt in der Ostschweiz kaum ein Verein. Die Verbandsspitze bezeichnet die Vorgaben des Bundesrates in einem Schreiben vom 15. April denn auch als anhaltende Stigmatisierung und Diskriminierung der Blasmusik.

Enttäuscht ist sie auch, dass der politische Effort zum Aufzeigen, dass von der Blasmusik keine erhöhte Gefahr ausgeht, erfolglos geblieben ist. Die Orchester müssten für die Probearbeit also in Turnhallen ausweichen. Doch diese werden nun von Sportvereinen beansprucht. Gelingt es trotzdem, den Verein in 15er-Grüppchen aufzuteilen, eine Halle zu organisieren und so zu proben, so gibt es zum Dank ein Konzertverbot: Auftritte vor Publikum sind für Laienorchester verboten.

All das geht den 2000 Vereinen mit ihren 76000 Mitgliedern in der Schweiz zu weit. Bereits haben mehr als 15000 von ihnen die Petition unterschrieben. So bleibt ihnen die Hoffnung, dass der Bundesrat wenigstens in einem nächsten Schritt ein Gehör für die Blasmusikkultur in der Schweiz hat. Und die bestehenden Aerosol-Studien der Blasorchester als Grundlage für künftige Vorschriften nimmt anstelle der blossen Vermutung, Blasinstrumente müssten automatisch Virenschleudern sein.