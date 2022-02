Intendant aus Österreich beflügelt neues HSG-Lernzentrum Square

Universität St.Gallen «Wir wissen nicht, wohin die Reise geht»: Ein weltläufiger Salzburger ist der Gastgeber im HSG-Neubau «Square» In zehn Tagen eröffnet die Universität St.Gallen ihr Learning Center, das nunmehr «Square» heisst und ein innovatives Forum für Lehre und Dialog verspricht. Verantwortlich für den Spielraum ist ein Intendant: Der 43-jährige Österreicher Philippe Narval, studierter Bildungswissenschafter, versteht sich als Gastgeber und Vernetzer. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Intendant im Learning Center der HSG (Square): Philippe Narval. Bild: Belinda Schmid

Von weitem sticht er auf dem Rosenberg ins Auge, weit soll er ausstrahlen, der Glasbetonbau «Open Grid» (offenes Raster) des japanischen Architekten Sou Fujimoto, der am übernächsten Sonntag der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Die Universität St.Gallen lanciert mit ihrem neuen Lernzentrum einen «Quantensprung» für den Austausch all ihrer Abteilungen, aber auch mit dem Publikum; der Rektor Bernhard Ehrenzeller nennt es einen «Leuchtturm gegen innen und aussen», die Erwartungen sind riesig, erst recht der HSG-Stiftung, die für Bau und Betrieb 65 Millionen Franken an privaten Mitteln aufgetrieben hat.

Das künftige Gewusel lässt sich erst erahnen, auf der Baustelle wird noch gefeilt und an den Inhalten ebenso. Zwei Begriffe sind gesetzt: Square benamst den Bau als «Marktplatz der Begegnungen», Intendant heisst jener Mensch, der ihn wie eine Theaterbühne bespielen soll – es ist der 43-jährige Bildungswissenschafter Philippe Narval, gebürtiger Österreicher und bislang ganz ohne HSG-Anbindung, eine überraschende Wahl.

Vom Kulturmanager und Entwicklungshelfer zum Forumsleiter

Intendant? «Oder einfach Gastgeber», sagt Philippe Narval beim Treffen in der Eingangshalle, die an die Lobby eines mondänen Hotels erinnert. Nur dass es statt einer Rezeption ein Café gibt und statt eines Hoteldirektors sogenannte Hosts, ähnlich wie im Apple Store. Und dass die gläsernen Räume offen bleiben, speziell der «Residency Grid», wo illustre Gäste ein paar Tage ihr Büro aufschlagen und jederzeit ansprechbar sein sollen. «Gastgeber und Vernetzer, sozusagen Superconnecter», präzisiert Narval.

«Ich bringe die Menschen zusammen und schaue, wer mit wem reden sollte.»

Seine Kleidung – Wollmütze, Hosenträger, grünlicher Tweed-Anzug – bezeugt eine eigentümliche Mischung aus anglophilem Weltenbummler und heimataffinem Naturburschen. Keine Schwellenängste, keine Umstände: Das Brückenbau-Motto des Hauses lebt Narval vor, indem er im Dialekt bleibt und rasch beim Du ist, «hier sollen alle mit allen reden, ob Bäuerin oder Bankdirektor». Dass der Österreicher Leute verbinden kann, hat er die letzten zehn Jahre im Tirol bewiesen: Narval veranstaltete als Generalsekretär das Europäische Forum Alpbach, die mitteleuropäisch grösste interdisziplinäre Plattform für Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur.

Die HSG nennt ihren Square-Intendanten eine «ideale Besetzung für diese anspruchsvolle Aufgabe» und betont seine Interdisziplinarität: Nach dem Studium der Geschichte und der Bildungswissenschaften am King’s College London und der Universität Oxford wirkte er im Management von internationalen NGO, sozialen Einrichtungen und unabhängigen Kulturorganisationen. Am meisten gelernt habe er bei der praktischen Arbeit, sagt Narval, so als Kellner in einem Fünfsternrestaurant in London oder als Entwicklungshelfer im Einsatz gegen Armutsblindheit in Mozambique.

Die Rettung der Demokratie beginnt bei der freiwilligen Feuerwehr

Die Bodenhaftung gründet in der ländlichen Herkunft: Aufgewachsen in Russbach im Tennengau, unweit von Salzburg, der Vater regionaler Tourismusmanager, die Mutter Gästepensionsbetreiberin, zieht es ihn zwar schon mit 16 in die weite Welt, zwei Jahre an ein «United World College» in Kanada dank Stipendium, später studiert er in England, Brasilien, Bolivien. Doch fühlt er sich stets der bäuerlich und klösterlich geprägten Kultur im Alpenraum verbunden, seit Jahren lebt der Weltenbummler mit seiner Wiener Frau und drei Kindern wieder in einem Dorf in Niederösterreich, wo er sich in der freiwilligen Feuerwehr engagiert.

Regionale Verwurzelung und globaler Anspruch seien kein Widerspruch, sagt Narval, zeigt auf eine Schallschutz-Stoffdecke von Akris (Albert Kriemler schuf mit Architekt Fujimoto 2016 eine Sommerkollektion) und scherzt mit dem Toggenburger Schreiner, der an einer Art Teehaus für schuhlose Sitzungen zimmert. An der HSG, von der er nur das Symposium und das Managementmodell kannte, imponiere ihm der «pragmatische Geist» und die «Engagementkultur» der Studierenden.

An die St.Galler Wirtschaftsuni gelotst wurde Narval von Unternehmer Dominik Isler, ehemals KKL- und Swiss-Economic-Forum-Manager, der im Auftrag des Rektorats das Learning Center aufgleiste. Mit jungen Leuten etwas Neues aufzubauen, habe ihn begeistert, und die experimentelle Plattform – gemäss Isler etwa Lagerfeuer, Sandkasten, Basislager – erlaube eine Beteiligungs- und Begegnungskultur über alle Schranken hinweg. Die sei nötig, für die Uni und die Gesellschaft:

«Ich habe selber erlebt, wie gross die Barrieren für solche Einrichtungen sind – Salzburger Festspiele und Uni wirkten in meiner Jugend unerreichbar.»

Unbefleckter Möglichkeitsraum: Narval im noch nicht eröffneten Neubau. Bild: Belinda Schmid

Die Schweizer Verhältnisse erscheinen Narval im Vergleich zum vergifteten Politklima seines Heimatlandes «skandalfrei und zivilisierter», er kennt sie als Mitglied im Lenkungsausschuss des Europa Forum Luzern, das ihn als Partizipationsexperten und Kolumnisten engagierte. Und für sein Buch «Die freundliche Revolution – wie wir gemeinsam die Demokratie retten» (2018) beschäftigte er sich mit der Operation Libero, die er als gelungenes Fallbeispiel von politischer Bürgerbeteiligung in Europa beschreibt. Zur Rettung der Demokratie seien auch die Unternehmer gefordert, meint Narval. «Die massiven Verwerfungen und Spaltungen können nicht top-down korrigiert werden, sondern nur mit einem dienenden Unternehmertum, das Verantwortung übernimmt. Die Pandemie ist im Vergleich zum Klimawandel noch eine überschaubare Katastrophe …»

Giovanni Netzer oder Hans Ulrich Gumbrecht in the house

Raus aus der Bubble, offener Dialog auf Augenhöhe, möglichst viel Praxisbezug – dies strebt er als Intendant an. HSG und Region hätten beste Verbindungen, auch verborgene: Speziell freut ihn etwa die Kooperation des Germanistikprofessors Andreas Härter mit dem Bündner Origen-Festivalgründer Giovanni Netzer, seit jeher sein «Schweizer Vorbild». Unter den ersten Gästen, die im Square «residieren», sind Bundeskanzler Walter Thurnherr, Vitra-Trendscout Raphael Gielgen oder Gabriele Fischer, Chefredaktorin des Wirtschaftsmagazins «brand eins». Und: Hans Ulrich Gumbrecht, viel gefragter deutsch-amerikanischer Literaturprofessor in Stanford, der als «antiakademischer Intellektueller» (NZZ) auch Fussballkolumnen schreibt.

Vergleiche mit neuartigen Plattformen wie dem Zürcher «Kosmos» mag Narval noch nicht ziehen. Für und nebst dem studentischen Betrieb sind derzeit alle Ideen willkommen, die laufende Vernetzung grenzenlos und auf seiner Liste dringender «Antrittsbesuche» in der Region auch die Kulturhäuser, namentlich das Palace und seine «Erfreuliche Universität», diesen Austausch hat ihm eine Frau aus dem Team ans Herz gelegt. Die «Stadt der kurzen Wege» kommt dem Anspruch entgegen, «auch Leute zu gewinnen, die sonst nicht in die HSG gehen».

Echte Beteiligung beginne dort, wo «Menschen eingeladen werden, Dinge mitzugestalten», weiss Narval. Das Haus müsse «jederzeit anschlussfähig bleiben» und «Luft lassen». In diesem Sinn sei seine «wichtigste Amtshandlung» der Spaziergang durchs Quartier mit einer Nachbarin gewesen, meint er. «Könnte der Quartierverein nicht sonntags ab und zu das Haus übernehmen?» Möglich sei vieles, ausgeschlossen fast nichts.

«Wir sollten alles ausprobieren und Risiken eingehen. Wir wissen nicht, wohin die Reise geht.»

