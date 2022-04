Unmut im HSG-Glaspalast: Zu wenige Arbeitsplätze im Square

Universität St.Gallen Unmut im Glaspalast: HSG-Studierende kritisieren, dass es im Square zu wenige Arbeitsplätze gibt Im gläsernen Neubau «Square» an der Universität St.Gallen will man durch partizipative und experimentelle Lernformen «die Zukunft des Lernens» entdecken. Ein Ort des stillen Lernens ist dieser jedoch explizit nicht – zum Unmut vieler Studenten. Denn die Bibliothek ist stets restlos überfüllt. Enrico Kampmann und Raphael Rohner Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Am «Square» der HSG hängt der Haussegen schief: Studenten bekommen keine Lernplätze im Neubau der Universität St.Gallen. Bild: Raphael Rohner

Nichts Geringeres als «die Universität der Zukunft» soll es verkörpern. Mit charakteristisch selbstbewussten Worten beschreibt die Universität St.Gallen (HSG) auf ihrer Website ihr neuestes Gebäude: den «Square». Ein «Ort der überraschenden Begegnung und gegenseitigen Inspiration» soll er sein, wo «herausragende Köpfe aus Wirtschaft, Politik und Kultur auf Studierende, Dozierende und Ehemalige» treffen, die sich «im konstruktiven Dialog für die Zukunft der Gesellschaft und Wirtschaft einsetzen wollen». Hier werde gemeinsam Neuland betreten und «die Zukunft des Lernens» entdeckt.

Doch während der 65 Millionen Franken teure Glaskasten auf dem Rosenberg schon voll in der Zukunft angekommen ist, scheinen die Lernmethoden an der HSG noch weitgehend in der Gegenwart verhaftet zu sein. Wer am Ende des Semesters die Prüfungen bestehen will, muss nämlich vor allem eines: ganz traditionell büffeln. Stundenlang, meist allein und vorzugsweise an einem ruhigen Ort, wo man sich gut konzentrieren kann.

An den Bedürfnissen der Studierenden vorbeigeplant

Es ist dieses Spannungsfeld, das kürzlich zu Reibungen zwischen den Studierenden und dem Intendanten des «Square», Philippe Narval, führte. Gemäss einem Artikel der HSG-Studierendenzeitung «Prisma» ist der zentrale Kritikpunkt der Studierenden, dass es im Square nicht ausreichend Lernplätzen gibt. Zudem habe dieser Ende März, nur wenige Wochen nach der Eröffnung, seine Betriebszeiten gekürzt. Am Wochenende ist das Gebäude neu sogar ganz geschlossen. Als Begründung gab Narval in einem Statement auf Instagram an, dass der «Square-Spirit» fehle, wenn alle nur mit Kopfhörern am Laptop sässen und sich nicht austauschten. Der «Square» sei kein Ort des stillen Lernens, so die klare Botschaft.

Verschlossene Türen am Wochenende am «Square». Bild: Raphael Rohner

Die Reaktionen der HSG-Studierenden liessen nicht lange auf sich warten und wuchsen zu einem kleinen Shitstorm heran. Jemand schrieb:

«Ich frage mich, wer fehl am Platz ist: die lernenden HSG-Studenten oder der ‹Square-Spirit›.»

«Die Lernformate an der HSG bestehen nicht nur aus Brainstormings und Gruppenarbeiten», beklagte sich jemand anderes. «Prisma» kommentierte kurz darauf im erwähnten Artikel: «Für die Verantwortlichen des ‹Squares› fehlte am Wochenende einfach der ‹Square-Spirit›. Wie ein mangelhafter ‹Spirit› einen Monat nach Eröffnung zu einer Schliessung führt, ist jedoch nicht nachvollziehbar.»

Reaktionen auf Instagram von Studierenden der HSG auf die verkürzten Öffnungszeiten des «Squares».

Der Konsens, der aus den Reaktionen der Studierenden hervorgeht, ist eindeutig: Mit dem «Square» habe die HSG an den Bedürfnissen der Studierenden vorbeigeplant. Die im Neubau geförderten Lernformen deckten sich nicht mit den von der Universität vorgegebenen Lernzielen.

Lernplätze zu schaffen, war nicht der Auftrag

Die erste Aufregung hat sich in der Zwischenzeit gelegt. «Square»-Intendant Philippe Narval sagt, der Konflikt habe sich sogar positiv ausgewirkt. «Der ‹Square› ist ein Experimentierraum. Wäre von Anfang an alles glattgelaufen, hätten wir einen Fehler gemacht.»

Philippe Narval, Intendant des «Square» an der HSG. Bild: Belinda Schmid

Heute sei man bereits einen Schritt weiter als vor einem Monat. Der «Square» werde von den Studierenden rege genutzt, für Forschungsprojekte und jede Art von Gruppenarbeit. Narval sagt: «Es brummt nur so vor Initiativen im Haus.» Zuvor habe es für Gruppenarbeiten in dieser Form keinen Ort gegeben, somit erfülle der «Square» sehr wohl ein Bedürfnis der Studierenden. Und auch Menschen, die zum Lernen eine Geräuschkulisse mögen, seien im «Square» herzlich willkommen.

Der «Square» von innen. Bild: Belinda Schmid

Narval hat Verständnis dafür, dass viele Studierende jedoch eben genau nach ruhigen Orten zum Lernen verlangten. «Sie müssen einen harten Selektionsprozess durchlaufen und dafür brauchen sie ruhige Arbeitsplätze.» Allerdings habe das mit dem «Square» nur indirekt etwas zu tun. Denn dieser sei nie als stiller Ort zum Lernen gedacht gewesen.

«Der Auftrag der Alumni, die das Geld für das ‹Square› gespendet haben, war nicht, Lernplätze zu schaffen, sondern die Universität der Zukunft zu denken.»

«Die Universität kann auch nicht zaubern»

Trotzdem reagiert Narval auf die Kritik und wird im «Square» während der Prüfungsphasen künftig stille Lernorte zur Verfügung stellen. Die Platznot wird damit aber wohl kaum vollständig behoben werden. Das bestätigt auch der Präsident der Studentenschaft, Lukas Zumbrunn, der die Studierenden gegenüber der HSG und der Öffentlichkeit vertritt. «Ja, an der HSG hat es sicher zu wenige Lernplätze.» Aktuell halte sich die Auslastung der Bibliothek in Grenzen, doch auf die Lernphase hin werde es eng werden.

Man sei wegen dieses Themas im ständigen Austausch mit dem Rektorat, sagt Zumbrunn. «Es ist eines unserer Hauptanliegen, insbesondere im Hinblick auf die Lernphasen.» Zumbrunns Nachfolgerin, die im Juni das Präsidentinnenamt antreten wird, befasse sich auch schon mit dem Thema. «Aber die Universität kann auch nicht zaubern.»

Das gesteht auch die HSG ein: Man habe Verständnis für das Anliegen der Studierenden, schreibt die Universität auf Anfrage. Aber:

«Leider sind die Arbeitsplätze für stilles Lernen nicht beliebig skalierbar.»

Die HSG sei seit längerem mit einem Platzproblem konfrontiert. Um ihre Kernaufgaben – Lehre, Forschung und Weiterbildung – «qualitativ hochstehend» erfüllen zu können, benötige man dringend mehr Raum. Eine spürbare Verbesserung werde der Campus Platztor bringen, auf dem Raum für rund 3000 Studierende sowie Dozierende und Mitarbeitende vorgesehen sei.

Der Komplex wird allerdings voraussichtlich erst im Jahr 2029 in Betrieb genommen. In der Zwischenzeit strebt die Studentenschaft etwas kostengünstigere Lösungen an. So sei laut Zumbrunn momentan in Abklärung, ob die Uni gewisse Lehrräume zum stillen Lernen zur Verfügung stellen könnte – zumindest während der Lernphasen.

Ausserdem, sagt Zumbrunn, sei das Schaffen neuer Lernzentren nicht zwingend die einzige Möglichkeit, dem Lernplatzmangel entgegenzuwirken.

«Es stellt sich die Frage, ob stundenlanges Auswendiglernen an einem stillen Ort tatsächlich die beste Lernmethode ist. Vielleicht müsste man überdenken, wie wir Wissen prüfen.»

Und um solchen Fragen auf den Grund zu gehen, sei der «Square» genau der richtige Ort.

