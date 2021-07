Corona-Folgen: HSG bringt Kanton St.Gallen 30 Millionen weniger

Universität St.Gallen Leere Kassen im Coronajahr 2020: 30 Millionen Franken weniger Wertschöpfung durch die HSG im Kanton Infolge der Coronapandemie musste die Universität St.Gallen auf Fernunterricht umstellen und etliche Veranstaltungen virtuell durchführen. Weil viele Studierende nicht vor Ort waren, sind die Folgen für Gewerbe und Gastronomie im Kanton drastisch: Es fehlen 20 Millionen Franken, die in einem normalen Jahr von der HSG der regionalen Wirtschaft zukommen. Insgesamt ging die Wertschöpfung gegenüber 2019 um rund 30 Millionen Franken zurück. Marcel Elsener 12.07.2021, 11.08 Uhr

Zeitweise wie eine Geisteruniversität: Die HSG im Corona-Lockdown. Bild: Michel Canonica

Ende Mai berichtete die Universität St.Gallen (HSG) von einem rekordhohen Wertschöpfungsbeitrag, den die Uni 2019 für den Kanton erbracht hatte: 276,5 Millionen Franken betrugen ihre regionalen Effekte gemäss der entsprechenden Studie. Allerdings verursachte die Coronapandemie einen starken Dämpfer, wie die HSG in einer Medienmitteilung schreibt: Wie eine Analyse der monetären Effekte der HSG für den Kanton zeigt, ist die Wertschöpfung 2020 um gut 30 Millionen Franken zurückgegangen.

Dieser Wert wurde mittels eines komplexen Wirkungsmodells errechnet, basierend auf Umfragen unter Studierenden und internen Weiterbildungsanbietern sowie unter Berücksichtigung der Verschiebungen im Budget der Universität. Der Hauptgrund für den Rückgang sei die Umstellung auf Fernunterricht in Lehre und Weiterbildung und ihre Folgen, wie es heisst. Mit anderen Worten: «Die Auswertung zeigt eindrücklich auf, welche Folgen eine Abkehr vom Prinzip der Präsenzuniversität für den Kanton haben könnte.»

Nur noch die Hälfte der Studierenden wohnten im Kanton

Der Fernunterricht hat eine Reduktion der im Kanton wohnhaften Studierenden bewirkt. Gemäss repräsentativer Befragung im März 2021 wohnen normalerweise rund 82 Prozent der HSG-Studierenden im Kanton. Während des Fernstudiums waren es nur etwa 52 Prozent. Allerdings behielten die meisten weggezogenen Studierenden ihre Wohnungen in St.Gallen, obwohl sie 2020 mehrheitlich woanders wohnten.

Als wichtigste Gründe für die Veränderung des Wohnorts nannten die befragten Studierenden das Bedürfnis, näher bei Familie, Freundinnen und Freunden zu sein. Immerhin wollen laut der Studie rund zwei Drittel der Studierenden, die ihren Wohnort verlegt haben, mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts nach St.Gallen zurückkehren.

Weniger Ausgaben für Freizeit und Konsum

Wenn Studierende nicht in St.Gallen wohnen, fällt der Grossteil ihrer Lebenshaltungskosten woanders an. Dadurch entgeht dem Kanton Kaufkraft. Zudem gaben 70 Prozent der Studierenden an, während der Pandemie weniger Geld ausgegeben zu haben. Dies insbesondere für Freizeit (-59 Prozent), Konsum wie etwa Bekleidung (-29 Prozent), Mobilität (-23 Prozent), Wohnen sowie Lebensmittel/Verpflegung (je -19 Prozent). In Summe reduzierten sich ihre Lebenshaltungskosten um 21 Prozent.

In Kombination führte dies zu einer deutlichen Abnahme der Kaufkrafteffekte der Studierenden im Kanton St.Gallen um knapp 20 Millionen Franken – von 127,3 Millionen (2019) auf 107,7 Millionen. Das dürften insbesondere Gastronomie und Gewerbe gespürt haben. Die volkswirtschaftliche Bedeutung einer «Präsenzuniversität» für ihren Standortkanton werde hier deutlich, schreibt die HSG.

Ausfall grosser Veranstaltungen bedeutete 20'000 weniger Logiernächte

Aufgrund von Covid-19 litt das Veranstaltungsgeschäft erheblich und auch die Weiterbildungen waren betroffen: Einige wurden verschoben, andere fanden online statt, was sich insbesondere für die Hotellerie negativ auswirkte. Aufgrund der Pandemie sanken die durch die HSG ausgelösten Übernachtungen um rund 20'000 auf 15'700, was etwa 11 Prozent aller Logiernächte in der Stadt St.Gallen entsprach (2019: 15 Prozent).

Zwar ging die Zahl der Veranstaltungen nur um einen Drittel zurück (von rund 300 auf 200), doch waren vor allem grosse Veranstaltungen von Restriktionen betroffen: Absagen, Kapazitätsbeschränkungen und weniger internationale Teilnehmende sorgten für eine deutliche Abnahme der Teilnehmendenzahl von rund 30'000 auf 10'000. Betrachtet man die Teilnehmertage im Kanton St.Gallen (Veranstaltungen mal Anzahl Teilnehmende vor Ort), zeigt sich ein massiver Rückgang von knapp 80'000 auf rund 23'000. Die direkten Effekte aus der Weiterbildung sanken insgesamt um fast zwei Drittel: Von 8,7 auf 3,1 Million Schweizer Franken.

Budget der Universität: Geringe Auswirkungen

Nur geringe Auswirkungen hatte die Pandemie hingegen auf das konsolidierte Budget der Universität, wie es in der Mitteilung heisst. Dies lag 2020 gegenüber dem Vorjahr um 4,3 Millionen Franken tiefer (240,9 Millionen Franken). So gingen die Sachkosten der Universität um über 10 Millionen Franken zurück, trotz Mehrausgaben für den Fernunterricht (technische Ausstattung, Software-Lösungen) sowie die notwendigen Hygiene-Massnahmen auf dem Campus. Rückläufig waren auch die Studiengebühren und insbesondere die Einnahmen aus der Weiterbildung (minus 8,5 Millionen Franken), wobei auch die entsprechenden Ausgaben sanken.

Fazit der Studienautoren: «Insgesamt zeigt sich, wie wichtig Präsenzveranstaltungen in Lehre und Weiterbildung für die HSG sind: nicht allein aus didaktischen Gründen, sondern auch im Hinblick auf die monetären Effekte für den Kanton.» Die Entwicklungen 2020 zeigten die erheblichen regionalwirtschaftlichen Einbussen. Längerfristig dürften auch negative Auswirkungen auf die übrigen Effekte (wie regionaler Arbeitsmarkt, Wissenssystem, Image) spürbar sein. Eine neue vollständige Studie zu den regionalen Effekten der HSG wird Ende 2022 erscheinen. Der ganze Bericht kann auf der Website der Universität St.Gallen heruntergeladen werden.