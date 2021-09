HSG mit 3G-Regel: Rektor Ehrenzeller erklärt Vorteile und Tücken

Universität St.Gallen HSG-Rektor Ehrenzeller zur Zertifikatspflicht: «Die grosse Mehrheit ist einverstanden, aber es gibt auch Verweigerer» Vor dem Herbstsemesterbeginn: Der Rektor der Universität St.Gallen (HSG), Bernhard Ehrenzeller, über die Rückkehr zur unbeschränkten Präsenzlehre auf dem Campus, den Zugang für Impfverweigerer und die Nachfrage bei neuen Studienangeboten. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Sie übernahmen als Rektor im Februar 2020 just vor dem Corona-Lockdown. Nun ist nach eineinhalb Jahren Ausnahmezustand erstmals wieder Normalbetrieb möglich. Erleichtert?

Bernhard Ehrenzeller: Selbstverständlich bin ich sehr erleichtert. Wir haben nie geahnt, dass es so lange gehen würde. Alle Universitätsangehörigen haben gelitten, viele waren beeinträchtigt. Dass der soziale Austausch nur mit Kameras stattfindet, darf einfach kein Dauerzustand sein.

Einerseits brachte die Coronazeit einen Schub in der Digitalisierung der Lehre, andererseits vermissten Studierende wie Dozierende den Präsenzunterricht. Was genau fehlte?

Die technische Erneuerung, die ohnehin gekommen wäre, fand statt und hat die Wissensvermittlung befördert. Doch der informelle Austausch und die lebendige Auseinandersetzung mit dem Stoff haben schmerzlich gefehlt – alles, was in Workshops, Pausengesprächen, beim Kaffee und so weiter passiert. Der Lerneffekt im Austausch ist unschätzbar wertvoll.

Trotzdem wird ein Teil des Unterrichts künftig digital bleiben, oder?

Es wird eine Mischung aus Digital- und Präsenzunterricht sein. Bös gesagt werden die traditionellen Vorlesungen abnehmen und das sogenannte Blended Learning im virtuellen Klassenzimmer zunehmen. Umso wichtiger wird der Austausch, da ist vermehrtes Engagement von Studierenden und Dozierenden gefragt. Diese Formen zu kombinieren, ist anspruchsvoll.

Für den vollen Präsenzbetrieb führt die HSG nun wie fast alle Schweizer Unis die Zertifikatspflicht ein. Geht das ohne Probleme?

Die grosse Mehrheit ist einverstanden, aber es gab auch negative Reaktionen. Wir kennen die Impfrate unter den Studierenden nicht, vermutlich ist sie weit höher als in der Bevölkerung. Sicher gibt es einen kleinen Teil, auch bei den Dozierenden, die sich der Impfung verweigern. Für sie müssen wir adäquate Ersatzangebote schaffen. Identisch sind diese nicht: Wer nicht kommen kann, verpasst den interaktiven Austausch. Diskriminierung muss vermieden werden, weil uns die viel diskutierte Spaltung der Gesellschaft auch besorgt. Der Zugang zur Bildung soll allen möglich sein!

Von wegen unbeschränktem Zugang: Wird die HSG wie etwa die Uni Bern ab 1. Oktober auch Gratistests auf dem Campus anbieten?

Ja, bis Mitte November übernimmt die HSG die Kosten der Tests, soweit sie nicht doch der Bund übernimmt. Und es wird auf dem Campus Testmöglichkeiten geben.

Zu den neuen Studiengängen: Für den ersten Master in Computer Science haben sich 23 Studierende eingeschrieben, im Joint Medical Master sind im zweiten Jahr nun 57 immatrikuliert. Entspricht dies den Erwartungen?

Wir sind bei beiden auf dem richtigen Weg. Der Medical Master ist vom Kanton als Richtwert auf 40 Plätze begrenzt. Wären es mehr, müssten wir sie begründen. Wir werden im nächsten Jahr sehen, ob diese Zahl «heilig» ist. In der Computerwissenschaft erreichen wir ebenfalls den Zielwert, 23 ist für den Anfang sehr gut, weil das Fach eine hohe Betreuung erfordert.

Rankings sind für die HSG entscheidend. Nun ist sie im jährlichen Ranking der besten Wirtschaftsuniversitäten Europas von Platz 4 auf 7 abgerutscht. Umso stolzer vermeldete sie soeben das erneut als weltbestes rangierte Management-Masterprogramm. Wie wichtig ist dieser Erfolg?

Das darf man schon hervorstreichen: Von der «Financial Times» zum elften Mal in Serie auf Platz 1 gesetzt zu werden, bedingt eine Riesenleistung. Und es zeigt, dass wir international immer noch sehr gut da stehen. Die leichte Abwertung auf der Europaliste muss uns nicht besorgen, wir haben ja nicht 30 Plätze verloren und sind unter den Top Ten. Das ist die Hauptsache.

Im Sommer geriet die HSG wegen des Verdachts auf vorauseilenden Gehorsam gegenüber China in die Schlagzeilen. Wann erwarten Sie die Ergebnisse der eingeleiteten externen Untersuchung?

Wir haben stets betont, dass wir die Vorwürfe ernst nehmen und die Angelegenheit differenziert anschauen werden. Im Fall des Doktoranden sollten die Resultate der Untersuchung, geleitet von der Sinologin der Universität Zürich, Andrea Riemenschnitter, im Spätherbst vorliegen. Die zweite Gruppe, die das Gesamtverhältnis der HSG zu China untersucht, braucht länger – da sind Ergebnisse Anfang nächstes Jahr zu erwarten.