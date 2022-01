Universität Mit Maske und Zertifikat: Die Ostschweizer Hochschulen setzen trotz Omikron-Welle auf Präsenzprüfungen Der Januar ist für viele Studierende Prüfungsphase. Die Universität St.Gallen, die Ostschweizer Fachhochschule und die PH St.Gallen führen ihre Tests vor Ort durch. Auf Online-Varianten wird weitgehend verzichtet. David Grob Jetzt kommentieren 07.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Studentin lernt für die bevorstehende Prüfungen. Bild: Michel Canonica (25. November 2020)

Über 30'000 Neuinfektionen pro Tag. Die Omikronwelle lässt die Fallzahlen derzeit schweizweit in Rekordhöhe schwappen. Die Folge: Quarantäne, Isolation, Ausfälle. Getroffen werden mit Sicherheit auch Studierende an Ostschweizer Universitäten und Fachhochschulen, die derzeit ihre Semesterprüfungen absolvieren. Wie gehen HSG, die Ostschweizer Fachhochschule und die pädagogische Hochschulen in St.Gallen mit der Situation um?

Die kurze Antwort lautet: Weiterhin mit Präsenzprüfungen. Unisono heisst es von den Medienstellen der Hochschulen, man halte an Tests vor Ort fest. Und alle setzen, wie vom BAG seit dem 20. Dezember vorgeschrieben, auf 3G, Maskenpflicht und Mindestabstand. Auf Online-Prüfungen, wie im vergangenen Semester während der Pandemie an verschiedenen Schweizer Hochschulen praktiziert, wird weitgehend verzichtet. Ebenso betonen die Hochschulen: Derzeit könne man nur Aussagen bis 24. Januar treffen. Bis dann sind zurzeit die aktuellen Regeln des BAG befristet.

Pro Tag ein farbiger Bändel

Die Ostschweizer Fachhochschule setzt, wie einem internen Informationsblatt zur Durchführung der Prüfungen zu entnehmen ist, auf ein System mit farbigen Armbändern: Die Studierenden müssen während der Prüfungsphase an Kontrollstellen in den drei Standorten St.Gallen, Buchs und Rapperswil-Jona Zertifikat und Legi vorweisen. Ist alles gültig, erhalten sie einen Bändel, pro Prüfungstag eine andere Farbe. Bereits Mitte Dezember habe der Krisenstab der Fachhochschule Ost entschieden, auf 3G mit Maskenpflicht zu setzen, schreibt Mediensprecher Michael Breu auf Anfrage. «Dies bietet die grösstmögliche Sicherheit.»

Auch die PH St.Gallen geht soweit, wie vom BAG vorgeschrieben: 3G und Maskenpflicht. Als einzige St.Galler Hochschule führt die PH St.Gallen einen Leistungsnachweis als Online-Prüfung im Open-Book-Format durch. Will heissen: Die Studierenden dürfen Bücher und Unterrichtsmaterialien benutzen und legen die Prüfung bei eingeschalteter Kamera ab. Ebenfalls ein Spezialfall an der PH: Allfällige Praktika und Leistungsnachweise angehender Lehrpersonen in Primar- oder Sekundarschulen. Markus Seitz, Verwaltungsdirektor und Leiter des Pandemie-Teams der PH St.Gallen, schreibt: «Solange die Volksschulen den Betrieb aufrechterhalten können, absolvieren unsere Studierenden ihre geplanten Praktika.»

Die HSG setzt auf maximal 50 Personen pro Prüfungsraum

Etwas weiter als die anderen St.Galler Hochschulen und die Vorgaben des BAG, geht hingegen die Universität St.Gallen. So lässt die HSG nur maximal 50 Personen pro Prüfungsraum zu. Am Rosenberg setzt man somit auf Bewährtes: Bereits zum vierten Mal während der Pandemie werden die Prüfungen als Präsenzveranstaltungen durchgeführt. «Dies hat sich seit Sommer 2020 im Rahmen umfassender Schutzkonzepte sehr gut eingespielt», sagt HSG-Mediensprecher Jürg Roggenbauch. Was aber, wenn der Bund die Massnahmen weiter verschärft? Roggenbauch:

«Da wir bereits von vornherein mit weitreichenderen Schutzmassnahmen geplant haben, wurde auf ein Alternativszenarium verzichtet.»

Lukas Zumbrunn ist Präsident der Studentenschaft der HSG, der offiziellen Vertretung aller Studierenden der Universität St.Gallen. Er schätzt es, dass die HSG seit Beginn der Pandemie auf Präsenzprüfungen setzt. «Es ist wichtig, dass die Tests vor Ort und unter den gleichen Voraussetzungen für alle Studierende geschrieben werden können.» Die derzeitige Regelung sei fair und der Situation angemessen, sagt der Master-Student der Internationalen Beziehungen, der als Vertreter der Studierenden Teil der Pandemie-Taskforce der HSG ist. Für ihn ist auch klar:

«Angesichts der hohen Fallzahlen wird es kaum zu verhindern sein, dass es zu Ausfällen kommt.»

Knackpunkt Nachprüfung

Kürzlich war die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Zürich in den Schlagzeilen: Wer kurz vor den Prüfungen in Quarantäne oder Isolation gerät, kann die Prüfungen erst in einem Jahr wiederholen, berichtete der «Tages-Anzeiger». Zoe Bibissidis, Co-Präsidentin des Verbandes der Schweizer Studierendenschaften, fordert gegenüber «watson.ch»: «Die Studierenden sollen die Wiederholungsprüfungen rasch machen können.» Wie regeln Ostschweizer Hochschulen Fälle von Nachprüfungen?

Klar ist: In der Ostschweiz muss kein Student ein Jahr lang warten. Das Studium verlängert sich somit nicht künstlich wegen eines positiven Coronatests. An der PH St.Gallen finden allfällige Nachprüfungen bis zum Semesterstart am 21. Februar statt, an der Ostschweizer Fachhochschule in den ersten Wochen des Frühjahrssemesters 2022. Und an der HSG können Nachprüfungen ein Semester später abgelegt werden, wie HSG-Studentenschaftspräsident Zumbrunn sagt. Er schätzt diese Regelung: «Klar, es kann für Zusatzstress sorgen, wenn man für eine Prüfung gelernt hat und dann nicht teilnehmen kann. Gleichzeitig kann dies aber auch Stress minimieren, da man ganz gesund werden kann.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen