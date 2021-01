Uni St.Gallen Untersuchung abgeschlossen: Vorwürfe an HSG-Professor entkräftet Im September wurde Professor Simon Evenett unter anderem Rassismus vorgeworfen. Laut der HSG zeigte sich nun im Ergebnis der Untersuchungskommission, dass keiner der behaupteten Vorwürfe sich bestätigt hat. 27.01.2021, 09.19 Uhr

Simon Evenett am Symposium St.Gallen 2019. Bild: Urs Bucher

(pd/evw) Die «Sonntagszeitung» berichtete am 27. September 2020 mit dem Titel «Rassismus-Vorwürfe an der HSG» über Vorwürfe eines ehemaligen MBA-Studierenden gegen den MBA-HSG und dessen Akademischen Direktor, Prof. Simon Evenett, Ph.D. In diesem auch von anderen Medien aufgenommenen Artikel wurde dem MBA-HSG unter anderem Rassismus und Willkür unterstellt.