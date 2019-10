Die St.Galler Regierung hat am Mittwoch ihre neue Spitalstrategie vorgestellt. Sie will künftig auf vier starke Standorte und fünf regionale Notfallzentren setzen. Die Reaktionen der Parteien zu diesem Entscheid fallen unterschiedlich aus.

Die St.Galler Regierung hat am Mittwoch ihre neue Spitalstrategie vorgestellt. Sie will künftig auf vier starke Standorte und fünf regionale Notfallzentren setzen. Die Reaktionen der Parteien zu diesem Entscheid fallen unterschiedlich aus.

«Ungerecht, untauglich, unrealistisch»: SP und Grüne üben scharfe Kritik an den Spitalplänen der St.Galler Regierung – FDP grundsätzlich einverstanden Die St.Galler Regierung hat am Mittwoch ihre neue Spitalstrategie vorgestellt. Sie will künftig auf vier starke Standorte und fünf regionale Notfallzentren setzen. Die Reaktionen der Parteien zu diesem Entscheid fallen unterschiedlich aus.

Die St.Galler Regierung entscheidet sich für Strategie «4plus5». Nicht jede Partei unterstützt diesen Entscheid. (Bild: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)

Die Reaktionen der Parteien auf einen Blick:

SP und Grüne kritisieren die Pläne der Regierung als «politisch nicht durchsetzbar». Es handle sich um ein «Abbruchkonzept».

Die FDP begrüsst, dass jetzt endlich reagiert werde. Die grundsätzlich Stossrichtung wird von der Partei begrüsst.

Bettina Surber, Co-Fraktionspräsidentin der SP-Grüne. (Bild: Regina Kühne)

(lex) Die neue St.Galler Spitalstrategie hat auch bei den Parteien Reaktionen ausgelöst. Heftig fällt jene der SP und der Grünen aus. Auch diese beiden Parteien sehen den Handlungsbedarf bei den öffentlichen Spitälern, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Laut ihnen muss das Ziel allerdings ein austariertes, konzentriertes, fokussiertes, aber flächendeckendes Angebot der Gesundheitsversorgung sein.

«Wir fordern die Versorgungsgerechtigkeit für alle Regionen in diesem Kanton», sagt Bettina Surber, Co-Fraktionspräsidentin der SP-Grüne-Fraktion.

«Und die wird mit dem vorliegenden Abbruchkonzept der bürgerlichen Mehrheit in der Regierung in keiner Weise gewährleistet sein.»

Auch Co-Fraktionspräsidentin Laura Bucher urteilt scharf:

«Ungerecht, untauglich, unrealistisch. Diese Vorlage ist so politisch nicht durchsetzbar.»

Die bürgerlich dominierte Regierung wolle 2022 die Spitäler Rorschach und Flawil schliessen, 2024 folge Wattwil und 2027 Altstätten und Walenstadt. Die seit der Ankündigung des Grobkonzepts des Verwaltungsrats der Spitalverbunde bedrohten öffentlichen Spitäler sollen in Ambulante Gesundheitszentren transformiert werden. In Rorschach, Flawil, Wattwil, Altstätten und Walenstadt soll es nur noch eine Notfallaufnahme mit jeweils 3 bis 4 Betten geben. Das übrige stationäre Angebot werde nach dem Willen der rechten Mehrheit in der Regierung abgebrochen. «Sie hat dem grossen Druck nachgegeben und ist auf die rein betriebswirtschaftliche Argumentation des Verwaltungsrates der Spitalverbunde eingeschwenkt.»

Das Spitalabbruchprojekt ist damit aus Sicht von SP und Grünen ungerecht, weil die schon heute schwächeren Regionen weiter geschwächt werden. «An den Schliessungsstandorten werden mindestestens 70 Arbeitsplätze verloren gehen. Das sind nicht nur einzelne Schicksale, sondern über lange Sicht für die Standortattraktivität der Regionen überaus wertvolle Arbeits- und Ausbildungsplätze, die abgebaut werden.» Die CVP-FDP-SVP-Mehrheit in der Regierung zerstöre so Chancen für Lernende, Chancen für wieder ins Berufsleben einsteigenden Mütter und Väter und Karrierechancen in der jeweiligen Heimatregion. Hinzu kämen mehrere hundert Arbeitsplätze von Ärzten und Pflegern, die in die Zentren verschoben werden.

«Vielen hundert Spitalangestellten droht mit dem Abbruchkonzept der Regierung ein langer Pendlerweg.»

Co-Fraktionspräsidentin Laura Bucher. (Bild: Regina Kühne)

Co-Fraktionspräsidentin Laura Bucher stellt weiter klar: «Wir werden in der Vernehmlassungsfrist die Botschaft analysieren und parteiintern diskutieren. Wir werden uns in der Vernehmlassungsantwort mit Bestimmtheit noch einmal für die Regionensolidarität und die Versorgungsgerechtigkeit stark machen und wo sinnvoll und möglich ein zusätzliches stationäres Angebot als Ergänzung einbringen.»

Für die SP sei die wohnortnahe Gesundheitsversorgung Teil des Service public. «Gleich wie der öffentliche Verkehr, eine Kantonsschule, ein kulturelles Angebot machen Spitäler die Attraktivität einer Wohnregion aus. Das ist Standortpolitik.»

FDP: «Endlich wird reagiert»

Wie die FDP in einer Mitteilung schreibt, begrüsst sie die grundsätzliche Stossrichtung der Regierung, welchen einen angemessenen Zeitraum für die Transformation berücksichtigt.

«Damit wird endlich auf die sich verändernden Patientenströme, die Verlagerung von stationärer zu ambulanter Leistungserbringung, die Herausforderungen betreffend der medizinischen Qualität sowie der prekären finanziellen Lage reagiert».

Diese Forderungen nach einer nachhaltigen Spitalfinanzierung und einer qualitativ hochstehenden Medizinversorgung stelle die FDP seit über zwei Jahren auf. Die Partei werde die Vorlage nun detailliert prüfen und bis zum 20. Dezember in einem breit abgestützten Prozess innerhalb der Partei und der Fraktion eine Vernehmlassungsantwort verfassen.