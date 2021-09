Kristallhöhle Oberriet: Profiler über den ungeklärten Doppelmord

ungeklärtes Verbrechen «Der Mörder lebt unter ihnen»: Profiler Axel Petermann über die mysteriösen Todesfälle bei der Kristallhöhle Oberriet Der deutsche Kriminalist und Buchautor Axel Petermann beleuchtet noch einmal den ungeklärten Tod von zwei Goldacher Mädchen bei der Kristallhöhle Oberriet. Das Verbrechen vom Sommer 1982 beschäftigt bis heute die Menschen in der Region und befeuert die politische Debatte um die Verjährung von Mord. Marcel Elsener 13.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie verschwanden am 31. Juli 1982 auf einer Velotour in Kobelwald, im Oktober wurden ihre Leichen gefunden: Die Goldacherinnen Karin Gattiker (links) und Brigitte Meier. Bilder: Tagblatt-Archiv

Man will nicht hinschauen und kann es doch nicht lassen: So geht es einem mit grauenvollen Bildern. Und so wird es vielen Leuten gehen, wenn die Kristallhöhlenmorde von Oberriet wieder zum Thema werden, erst recht in der Ostschweiz. Nach Hunderten Medienberichten, Bucherzählungen in Krimiform («Kristallhöhle») oder als Sachstoff («Hoffen auf Aufklärung») und einem Theaterstück («Höhlenmord») erscheint heute ein weiteres Buch über den ungeklärten Mord an den Goldacherinnen Brigitte Meier und Karin Gattiker, die im Oktober 1982 im Alter von 17 und 15 Jahren zwei Monate nach ihrem Verschwinden auf einer Velotour in der Nähe der Kristallhöhle tot aufgefunden wurden.

«Im Auftrag der Toten» heisst das Buch, der mysteriöse Doppelmord von Oberriet nimmt neben zwei ebenfalls ungeklärten Mordfällen in München und Athen auf 135 Seiten einen Drittel davon ein – als prominenter «Cold Case» aus der Schweiz, wie die Ermittlungen zu ungeklärten Verbrechen im angelsächsischen Raum heissen, eine Gattung der boomenden True-Crime-Formate auf allen Kanälen. Mit wahren Kriminalfällen kennt sich der Buchverfasser aus: Axel Petermann arbeitete jahrzehntelang als Mordermittler und Fallanalytiker (Profiler) in Bremen und hat sich als Dozent für Kriminalistik und Fachberater von TV-Serien wie «Tatort» einen Namen gemacht. Seit seiner Pensionierung beschäftigt sich der 69-Jährige im Auftrag von Angehörigen und Anwälten mit der Aufklärung von ungeklärten Todesfällen; seine drei Bücher über solche Fälle wurden zu Bestsellern.

Die möglichen Tatvorgänge rekonstruiert

Profiler und Buchautor Axel Petermann. Bild: Stefan Kuntner

Nun hat sich der Starprofiler also im St.Galler Rheintal «auf die Spur des Bösen» gemacht, um den Titel seines Erstlingswerks zu zitieren. Der Anlass war 2016 eine Ortsbegehung mit dem «Sonntagsblick»-Reporter Walter Hauser, der die Kristallhöhlenmorde für eine Artikelserie über ungeklärte Verbrechen neu recherchierte; in der Folge baten Hinterbliebene der Opfer und Thomas Benz von der IG Kristallhöhle, der sich wie kein anderer der Aufklärung des 2012 verjährten und von der Justiz längst abgeschlossenen Falls widmet, Petermann um Unterstützung.

Die ungewöhnlichen Morde und «widerstreitenden Fantasien» interessierten den norddeutschen Kriminalisten: «Einerseits musste ich an eine vermeintlich heile schweizerische Bergwelt denken, mit einem verwunschenen Wald und einer mystischen Kristallhöhle, Feen, Bergkristallen und Amethysten, andererseits an einen bösen Zauberer in Gestalt eines bis ins letzte Detail planenden Mörders, der für die Opfer seiner Taten ausgeklügelte Verstecke gefunden hatte.» Ein Trugbild, wie ihm schnell bewusst wurde, weil es für den Doppelmord keinerlei Beweise gab.

Mit der Hilfe von Benz und weiteren Informanten macht sich der Profiler mit aufwendigen und teils halsbrecherischen Tatortbegehungen und Rekonstruktionen an die Arbeit. Freilich muss er 35 Jahre nach der Tat einsehen, was die St.Galler Ermittler schon damals resignieren liess: Es gibt keine Sachbeweise, und die Tatverdächtigen beteuern ihre Unschuld, das DNA-Verfahren kam erst ab 1985 in Gebrauch. «Wir kennen nur die Stelle, an der die Mädchen zuletzt gesehen wurden, und die Leichenfundorte. Alles, was dazwischen geschah, bleibt Spekulation.»

«Der Name des Täters findet sich in den Akten»

Kein Wunder, kann auch Petermann den Täter nicht eruieren, doch seine Ermittlungen beschränken den Kreis der Verdächtigen mutmasslich auf einen 2007 verstorbenen Höhlenwart, einen Geologen und einen Wirt, die alle mit der Höhle zu tun hatten. Er geht von einem 25- bis 35-jährigen kräftigen Mann mit guten Ortskenntnissen und massiven Selbstwertproblemen aus, der die Tat nicht plante und weder pädophil noch sadistisch veranlagt war. Mit dem Ausleben eines Rituals oder «bizarren Sexual- und Tötungsfantasien», wie es die Polizei zeitweise angenommen hatte, habe die Tat «nichts zu tun», schreibt Petermann. «Der Mörder war nicht der cruisende Täter, der sich in sein Auto setzt und sich – rastlos und von seinen Fantasien getrieben – auf die Suche nach einem potenziellen Opfer begibt.» Vielmehr habe er situativ gehandelt, «der Zufall bestimmte das tödliche Geschehen», vermutlich motivierte ihn «Frust- und Stressabbau».

Ausschnitte aus der Berichterstattung unserer Zeitung von 1982. Bild: Archiv St.Galler Tagblatt

Zwar hütet sich der Buchautor vor Spekulationen, doch eine Erkenntnis ist ihm am Ende sicher, man liest sie mit Schaudern: «Der Mörder hat sich durch seine Entscheidungen beim Verstecken der Leichen selbst verraten, denn er bewies damit seine aussergewöhnliche Ortskenntnis. Sein Name stand bereits im Fokus der Ermittlungen und findet sich in den Akten. Sein Alibi wurde überprüft, doch es lagen keine faktischen Beweise gegen ihn vor – lediglich ein Verdacht. Und die Menschen aus der Kobelwalder Region werden ihn auch aufgrund meiner Beschreibung erkennen, denn der Mörder lebt(e) unter ihnen.»

Eine leise Hoffnung auf das Geständnis des Täters

Die unheimliche Schlussfolgerung zog Petermann schon bei seinem von über 200 Personen besuchten Vortrag im Jahr 2019 vor Ort. Oberriet werde «weiterhin mit diesem ungeklärten, furchtbaren Mord an zwei jungen Mädchen und dem Schatten des Bösen leben müssen», schrieb da der «Rheintaler». Mit seinem Buch hofft der Autor, nicht zuletzt den Täter und seine möglichen Helfer zu erreichen, sofern er noch lebe. «Um ihnen zu vermitteln, dass ihre Morde nicht vergessen sind. Und vielleicht können die Beiträge dazu führen, dass sich die Täter offenbaren, um sich, ähnlich einer Beichte, zu entlasten und den inneren Frieden zu finden. Möglicherweise gibt es auch Mitwisser, die bisher geschwiegen haben.»

Die besagte leise Hoffnung betrifft besonders einige Angehörige der Opfer, sofern sie nicht – wie manche – nichts mehr vom Fall wissen wollen. Aufgrund ihrer Trauer und der Enttäuschung über die eingestellten polizeilichen Ermittlungen mögen sie die alten Wunden nicht aufreissen. «Ich weiss nicht, was es mit mir machen würde, wenn nun der Täter doch noch gefunden würde», hat Brigitte Meiers Bruder dem Autor geschrieben. Mit dem Schicksal des Verlusts müsse er selber fertigwerden, der Täter verdiene keinen Platz in seinem Leben. Doch sei er sich sicher, «dass auch der Täter damit zu kämpfen hat, denn er hat die Bilder, die Schreie, die Geräusche im Kopf. Und wohl niemanden, mit dem er darüber reden kann».

Petermanns Kontaktsuche mit den Angehörigen gehören zu den traurig beklemmendsten Passagen in einem fesselnden Buch, das zweifellos auch seine Schweizer Leserschaft finden wird. Diese muss aber über einige Zugeständnisse ans deutsche Publikum hinwegsehen können, wenn etwa von «Almöhi-Romantik» und der «St.Gallener» Mordkommission die Rede ist und bei Gesprächen das «reinste Schwyzerdütsch» bedauert wird. Irritierend ist auch die – von der Rechtsabteilung des Verlags geforderte – Anonymisierung der Opfer und der meisten Auskunftspersonen: Brigitte Meier und Karin Gattiker heissen Jutta Gallner und Elke Rhiner, Walter Hauser ist Dieter Zorn, das sind etwas gar teutonische Namen. Abgesehen davon folgt man gebannt der detailreichen Schilderung des Profilers, der jeden Arbeitsschritt und Gedanken auf dem Weg zur Wahrheitsfindung verständlich beschreibt.

Bedenken gegenüber dem Buchvorhaben hatte die St.Galler Staatsanwaltschaft, die 2017 alle Beweismittel vernichten liess. «Der Fall ist verjährt. Es wird nie zu einer erneuten Untersuchung, einer Anklage oder einem Urteil kommen», sagte damals ihr Mediensprecher. Der Antrag auf Akteneinsicht wurde dem pensionierten Profiler verwehrt, wie er bedauert. Zwar könne eine «kritische Betrachtung einer konkreten Untersuchungsführung durchaus im öffentlichen Interesse liegen», wurde ihm beschieden. «Andererseits liegt auch im öffentlichen Interesse, dass Rechtsfrieden einkehren darf.»

Zudem schliesse sie nicht aus, meinte die Staatsanwaltschaft, dass im Buch eine «reisserische oder tendenziöse Darstellung» gewählt werde. Zu Aussagen liess sich immerhin der damalige Untersuchungsrichter (Niklaus Oberholzer, der spätere Bundesrichter, nicht namentlich genannt) bewegen, der aber das Verfahren erst zwei Jahre nach dem Zeitpunkt der Tat übernommen hatte. Er erklärt unter anderem den Ausschluss von zeitweiligen Hauptverdächtigen wie einen Pferdebesitzer und einen bekannten «Triebtäter», und die Gründe, warum nie Anklage erhoben wurde.

Politisches Nachspiel im Ständerat

Die Eltern von Brigitte sind «an dem Schmerz gestorben», die Eltern von Karin «können einfach nicht mehr», wie ihre Nächsten wissen. Eine Tante erinnert an die Empörung über das dreiste Verhalten der Medien: «Über Wochen und Monate standen Reporter vor der Tür, versuchten Interviews zu kriegen, liessen sich nicht abweisen, terrorisierten uns mit Anrufen; Wahrsager und Wünschelrutengänger boten ihre Hilfe an. Sobald jemand nach draussen ging, wurde er verfolgt. Kurz gesagt: ein Riesenchaos.» Karins Vaters sagt nur noch: «Es ist erledigt.»

Nicht erledigt ist das grauenvolle Verbrechen für den Rheintaler SVP-Nationalrat Mike Egger, der zur Anlaufstelle jener geworden ist, die weiterhin eine Klärung erwarten. Er brachte eine Standesinitiative des Kantons St.Gallen durch, wonach Mord strafrechtlich nicht mehr nach 30 Jahren verjähren soll. Nachdem der Ständerat das Anliegen knapp verworfen hatte, jedoch der Nationalrat dafür war, geht die Vorlage nun zurück an den Ständerat, der sich im Winter nochmals damit befasst.

Egger darf auf eine knappe Mehrheit hoffen, wird allerdings «nochmals kämpfen müssen», wie er Petermann kürzlich mitteilte. Der Profiler tut sich schwer mit der Verjährung, obwohl er den Sinn hinterfragt, «nach vielen Jahrzehnten eine lange zurückliegende Tat zu sühnen». Andererseits dürfe man das Leid der Opfer und ihrer Angehörigen nicht vergessen, die ein «Anrecht auf Aufklärung und auch Sanktionierung» hätten.

Als Ermittler würde er sein ganzes Streben danach ausrichten, den Mörder der Teenager zu überführen. «Ob er denn nun bestraft werden könnte oder nicht, wäre mir dann schon nicht mehr so wichtig.» Die nagenden Zweifel, sie bleiben im grausigen Fall auch nach dieser Lektüre in mehrfacher Hinsicht.

Axel Petermann: Im Auftrag der Toten. Cold Cases - ein Profiler ermittelt. Heyne Verlag, 2021. Fr. 19.90. Ostschweizer Lesungen mit dem Autor 5. und 8.10 im Landgasthof Hölzlisberg, Eichberg, jeweils 19 Uhr (mit Voranmeldung) sowie 6.10 in St.Gallen (Orell Füssli) und 12.10 in Buchs.