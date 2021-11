St.Margrethen: Autofahrer rast in Hauswand neben Mineralheilbad

Unfall Nach Diebstahl geflüchtet: Autofahrer rast in St.Margrethen in eine Hauswand In St.Margrethen ist ein Auto in ein Gebäude neben dem Mineralheilbad gekracht. Laut Polizei handelt es sich bei dem Lenker des Fahrzeugs um einen mutmasslichen E-Bike-Dieb aus Polen. Zwei weitere Personen, die ebenfalls des Diebstahls verdächtigt werden, wurden festgenommen.

08.11.2021, 15.47 Uhr

In St.Margrethen ist ein Auto in ein Gebäude neben dem Mineralheilbad gefahren. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Der besagte Lenker ist mit dem Auto an der Hauptstrasse in St.Margrethen in den Eingangsbereich eines Neubaus gekracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor der Fahrer im Kreisel die Kontrolle über das Auto und ist deshalb in das Gebäude gekracht. Wie FM1Today schreibt, flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen.