Bad Ragaz: Flugzeug überschlägt sich bei Notlandung auf Feld

Unfall Kleinflugzeug überschlägt sich bei Landung in Bad Ragaz – Pilot bleibt unverletzt Am Dienstagmorgen musste ein Kleinflugzeug auf einem Feld in der Nähe von Bad Ragaz notlanden. Dabei hat sich das Flugzeug überschlagen. Der Pilot blieb unverletzt und konnte von Passanten aus der Kabine befreit werden. 01.06.2021, 11.19 Uhr

Bei der Notlandung überschlug sich das Flugzeug und landete auf dem Dach. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

(kapo/dar) Am Dienstagmorgen, kurz nach 8:30 Uhr, hat ein Kleinflugzeug vom Typ Brändli BX-2 (Cherry) auf einem Feld an der Loisstrasse notlanden müssen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Der 59-jährige Pilot aus dem Kanton Graubünden war kurz vorher alleine vom Flughafen Bad Ragaz gestartet, als er aus zurzeit unbekannten Gründen in einem Feld notlanden musste.