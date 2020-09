Unfall in Schmerikon: Mann prallt mit E-Bike in Traktor und verletzt sich schwer Am Montagnachmittag ist es auf der Allmeind nahe Uznach zu einem Unfall zwischen einem E-Bike und einem Traktor mit Ladewagen gekommen. Dabei wurde ein 58-jähriger Mann schwer verletzt. 15.09.2020, 14.29 Uhr

Der E-Bike-Fahrer zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

(kapo/dar) Am Montagnachmittag kurz vor 15:45 Uhr ist es in Schmerikon zu einem Unfall gekommen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Ein 58-Jähriger Mann fuhr kurz vor 15:45 Uhr mit seinem E-Bike von Schmerikon in Richtung Uznach auf der Allmeind. Gleichzeitig fuhr ein 30-jähriger Mann mit seiner Fahrzeugkombination bestehend aus Traktor und Ladewagen in die entgegengesetzte Richtung. Aus bisher ungeklärten Gründen kam es zu einer Kollision zwischen dem E-Bike und dem Traktor. Dabei prallte das E-Bike gegen das linke Vorderrad des Traktors. Der E-Bikefahrer stürzte und musste nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst schwer verletzt von der Rega ins Spital geflogen werden.