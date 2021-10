St.Gallen: Crash beim Kreisel am Spisertor

Am Samstagabend kam es beim Kreisel am Spisertor in der Stadt St.Gallen zu einem Verkehrsunfall. Gemäss Zeugenaussagen ist ein Autofahrer zu schnell gefahren, hat in der Folge die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ein entgegenkommendes Fahrzeug gerammt.

FM1Today 16.10.2021, 21.30 Uhr