Autofahrer fährt Hund in Degersheim an

Unfall Autolenker fährt in Degersheim Hund an und macht sich aus dem Staub – das Tier muss eingeschläfert werden Am Samstagabend ist es in Degersheim zu einer Kollision zwischen einem Hund und einem Auto gekommen. Der Hund wurde dabei schwer verletzt und musste eingeschläfert werden. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um das Tier zu kümmern. 29.03.2022, 14.18 Uhr

Bild: Getty

Eine unbekannte Person fuhr am Samstagabend um 19.45 Uhr mit ihrem Auto auf der Hauptstrasse, von Degersheim herkommend in Richtung Flawil. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen dem unbekannten Fahrzeug und einem Hund, wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt.