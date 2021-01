Umstrittenes Engagement «Das ist bundesrechtswidrig» – SP wehrt sich gegen politischen Maulkorb für gemeinnützige Organisationen Gemeinnützige Organisationen, die sich politisch betätigen, sollen nicht mehr steuerbefreit sein. Dieser Vorschlag liegt auf dem Tisch der St.Galler Regierung. Die SP wehrt sich vehement dagegen. Regula Weik 08.01.2021, 17.15 Uhr

SP-Fraktionspräsidentin Bettina Surber in der Novembersession des St.Galler Kantonsparlaments. Bild: Benjamin Manser

XVIII. Nachtrag zum Steuergesetz: Was brötig und harmlos tönt, hat es in sich. Eine Idee der vorberatenden Kommission dürfte in der Februarsession des St.Galler Kantonsparlaments zu einer heftigen Debatte führen: Die Kommission will nämlich die Steuerbefreiung gemeinnütziger Organisationen aufheben – sollten sich diese politisch betätigen. Die SP spricht von einem «bundesrechtswidrigen Maulkorb». Sie wird das Ansinnen vehement bekämpfen.