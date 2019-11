Umstrittener Kinderabzug bei der Bundessteuer: 30'000 Familien in St.Gallen würden profitieren Die SP läuft Sturm gegen die Erhöhung des Kinderabzugs bei der Bundessteuer – und warnt unter anderem vor finanziellen Einbussen für die Kantone. Jetzt legt die St.Galler Regierung Zahlen vor. Adrian Vögele

Der erhöhte Kinderabzug würde jede zweite Familie in St.Gallen entlasten – allerdings in unterschiedlichem Umfang. (KEYSTONE/Gaetan Bally)

«Ein Steuergeschenk für die oberen Zehntausend»: So bezeichnet die SP Schweiz die Erhöhung des Kinderabzugs, die das Bundesparlament im September spontan beschlossen hat. 10'000 statt wie bisher 6500 Franken pro Kind sollen Familien künftig bei der Bundessteuer geltend machen können. Die Linke kritisiert, die Hälfte der Familien habe nichts von dieser Massnahme, da sie keine Bundessteuern bezahlen würden. Zudem drohten Steuerausfälle von 350 Millionen Franken. Nun soll das Volk über den erhöhten Kinderabzug abstimmen können – die SP hat das Referendum ergriffen, die Unterschriftensammlung läuft.

Derweil geben auch die finanziellen Auswirkungen auf die Kantone zu reden. Laut Finanzminister Ueli Maurer müssten diese voraussichtlich auf etwa 70 Millionen Franken verzichten. In St. Gallen hat SP-Kantonsrat Dario Sulzer die Regierung mit dem Thema konfrontiert (Ausgabe vom 3. Oktober). Der Entscheid des Bundesparlaments werde finanzielle Folgen für den Kanton haben, schrieb Sulzer. Dabei rechne die Regierung ohnehin schon damit, dass sich die Situation des Staatshaushalts ab 2021 wesentlich verschlechtern werde.

Zehn Millionen Franken weniger Einnahmen

Die St.Galler Regierung bestätigt in ihrer Antwort die Aussage der SP Schweiz: Rund die Hälfte der St. Galler Haushalte mit Kindern werde von der Erhöhung des Kinderabzugs nicht profitieren, weil sie keine Bundessteuer bezahlen müsse. Oder andersherum: Jede zweite Familie wird entlastet – rund 30 000 Haushalte im Kanton. Steigt der Kinderabzug auf 10 000 Franken an, so wird der Kanton St. Gallen bei der Bundessteuer voraussichtlich 9,8 Millionen Franken weniger einnehmen. Die Auswirkung auf den Staatshaushalt ist jedoch eher gering: 2,1 Millionen Franken Mindereinnahmen prognostiziert die Regierung. Denn der Löwenanteil der Einnahmen aus der Bundessteuer geht an den Bund: 83 Prozent sind es derzeit, lediglich 17 Prozent darf der Kanton als sogenannte Bezugsprovision behalten. Auf Anfang des kommenden Jahres nimmt der Kantonsanteil auf 21,2 Prozent zu. Ohne diese Erhöhung wären die erwähnten Steuerausfälle noch kleiner.

Im vergangenen Jahr erhielt St.Gallen 148 Millionen Franken aus der Bundessteuer. Der Ertrag hatte gegenüber dem Vorjahr um fast 10 Prozent zugenommen. Der voraussichtliche Rückgang wegen des Kinderabzugs würde demgegenüber 1,4 Prozent ausmachen. Mit anderen Worten: Ein massiver Steuerausfall stünde nicht bevor, erst recht nicht angesichts des gesamten Steuerertrags inklusive kantonale Steuern, der sich 2018 auf 2,36 Milliarden Franken belief.

Wer mehr Steuern zahlt, spart auch mehr

Keine Aussage macht die Regierung allerdings dazu, wie sich die 10-Millionen-Entlastung auf die Haushalte aufteilen würde. Im Bundesparlament hatte Finanzminister Ueli Maurer (SVP) der SP recht gegeben und betont, mit dem höheren Kinderabzug würden vor allem Haushalte mit hohen Einkommen entlastet. Dies, weil die Bundessteuer stark progressiv ist, also mit steigendem Einkommen deutlich zunimmt. Wie die SP Schweiz vorrechnet, macht der höhere Kinderabzug für ein Doppelverdiener-Ehepaar mit zwei Kindern und einem Einkommen von 120 000 Franken nur 171 Franken pro Jahr aus. Bei einem Einkommen von einer Million Franken wären es 910 Franken. Für SP-Kantonsrat Dario Sulzer ist klar: Die Profiteure des erhöhten Kinderabzugs seien «gut situierte Haushalte, die keine Entlastung nötig haben».